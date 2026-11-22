Ide o formu spolupráce, pri ktorej žena poskytuje firmám administratívne a pomocné služby, spravidla ako samostatne zárobkovo činná osoba.
Môže napríklad vybavovať e-maily, pracovať s tabuľkami v Exceli, dopĺňať údaje, spravovať sociálne siete alebo zabezpečovať ďalšie administratívne úlohy.
Na prvý pohľad to znie ako zaujímavá možnosť. Človek môže pracovať z domu, nemusí byť klasickým zamestnancom jednej spoločnosti a môže si organizovať pracovný čas podľa vlastných potrieb.
Lenže keď sa na túto možnosť pozrieme trochu podrobnejšie, objaví sa niekoľko otázok, ktoré by si mala položiť každá žena predtým, ako investuje stovky eur do podobného kurzu.
Moje skúsenosti z korporátneho prostredia
Pracovala som vo viacerých spoločnostiach a ani v jednej z nich sme nevyužívali služby virtuálnej asistentky.
Nešlo pritom iba o malé firmy. V niektorých spoločnostiach boli pomerne prísne bezpečnostné pravidlá. Prístupové heslá sa pravidelne menili, zamestnanci sa prihlasovali do rôznych interných systémov a museli absolvovať bezpečnostné školenia.
Neviem si celkom predstaviť, ako by takáto spolupráca fungovala v praxi, ak by sme mali citlivé údaje a prístup do interných systémov zveriť externej osobe, ktorá pre spoločnosť nepracuje.
Samozrejme, neznamená to, že takáto spolupráca nie je možná. Existujú firmy, ktoré využívajú externých dodávateľov služieb. Ale v mojom pracovnom prostredí som sa s tým nestretla.
A potom je tu ešte jedna vec.
Odpovedanie na e-maily totiž často nie je iba mechanická činnosť. Človek musí poznať produkt, služby, interné procesy a problematiku, ktorej sa spoločnosť venuje. V oblasti ľudských zdrojov sme si napríklad museli na e-maily odpovedať sami, pretože sme poznali obsah, pripravovali dokumenty a vedeli, aké informácie je potrebné poskytnúť.
Nie vždy sa dá administratívna úloha jednoducho odovzdať niekomu zvonka.
Koľko virtuálnych asistentiek potrebuje slovenský trh?
Na internete som narazila aj na príspevok ženy, ktorá sa rozhodla preskúmať možnosti uplatnenia absolventiek podobných kurzov.
Upozorňovala na rozdiel medzi marketingovou prezentáciou, ktorá môže vytvárať ilúziu práce z exotickej destinácie, a skutočnosťou, v ktorej si absolventka musí najskôr SAMA nájsť klientov.
Zaujalo ma aj jej upozornenie na presýtenosť trhu. Ak každý ďalší kurz pripravuje desiatky nových záujemkýň o rovnakú prácu, počet potenciálnych dodávateľov služieb rastie. Rastie však automaticky aj počet firiem, ktoré ich potrebujú?
Našla som aj skúsenosť jednej ženy, nazvime ju Simona, ktorá v novembri 2024 hľadala virtuálnu asistentku na jednoduché administratívne práce.
Keďže nepoznala bežné ceny, zverejnila skúšobný inzerát s odmenou 2,50 eura za hodinu. Nečakala, že sa niekto ozve, ale chcela postupne zisťovať, aká je reálna situácia na trhu.
Výsledok ju prekvapil. Za prvý mesiac sa jej ozvalo viac ako 40 záujemkýň a za dva mesiace ich bolo vyše 60. Medzi uchádzačkami boli podľa jej slov aj vysokoškolsky vzdelané ženy.
Samozrejme, jeden inzerát nemôže predstavovať reprezentatívny prieskum celého slovenského trhu. Napriek tomu je to zaujímavý signál, že o podobnú prácu môže byť medzi uchádzačkami veľký záujem.
A tu sa dostávame k zásadnej otázke: Bude dostatok klientov pre všetky ženy, ktoré absolvujú takéto kurzy?
Život na pláži a tisícové zárobky: realita alebo marketingový sen?
Na stránkach Kristíny Janečkovej, ktorá ponúka kurzy pre virtuálne asistentky, sa môžeme dočítať o práci z pláže v Thajsku či o zárobkoch najúspešnejších absolventiek vo výške 3 200 eur mesačne a viac. V starších materiáloch sa pritom spomínali aj sumy okolo 2 200 eur. Znie to lákavo. Ktorá žena by nechcela pracovať z exotickej krajiny a zarábať niekoľko tisíc eur mesačne?
Lenže koľko absolventiek to naozaj dosiahne? Koľké si nájdu dostatok pravidelných klientov, aby sa touto prácou dokázali uživiť? A koľké z nich sa dostanú na príjem, ktorý sa objavuje v reklamných materiáloch? Obávam sa, že úspešných príbehov môže byť podstatne menej, než by si človek po prečítaní reklamy predstavoval. Možno sa mýlim, ale bez konkrétnych štatistík o výsledkoch absolventiek sú tisícové zárobky skôr lákavou možnosťou než realistickým prísľubom pre každú záujemkyňu.
A ešte jedna vec: ak niekto fakturuje 3 000 eur mesačne, neznamená to, že mu 3 000 eur zostane v čistom. Podnikanie má svoje odvody, dane, náklady aj obdobia bez zákaziek.
Prečo sa vlastne predávajú kurzy virtuálnej asistentky?
Narazila som aj na komentár ďalšej ženy, ktorá mala skúsenosti s prácou vo viacerých korporátoch. Ani tam sa podľa jej slov služby virtuálnych asistentiek nevyužívali.
Položila pritom zaujímavú otázku: Ak je poskytovanie takýchto služieb také výhodné a jednoduché, prečo sa niektorí ľudia rozhodnú venovať predovšetkým predaju kurzov, ktoré majú ďalšie ženy naučiť robiť presne to isté?
Nechcem z toho automaticky vyvodzovať, že každý takýto kurz je podvod alebo že jeho autorka nemá skutočné skúsenosti s virtuálnou asistenciou.
Predaj vzdelávania môže byť legitímnym podnikaním. Rovnako legitímne je však pýtať sa, aké sú skutočné výsledky absolventiek.
Koľko z nich si po absolvovaní kurzu našlo pravidelných klientov? Koľko z nich sa touto činnosťou dokáže uživiť? A koľko žien zostane po absolvovaní kurzu s certifikátom, ale bez zákaziek?
Práve tieto informácie by ma zaujímali oveľa viac než fotografie z pláže a prísľuby práce odkiaľkoľvek na svete.
Kurz ešte neznamená zákazníkov
Samotné absolvovanie kurzu totiž nevytvorí dopyt po službách, ktoré sa v ňom vyučujú.
Žena môže získať vedomosti o Canve, administratíve, práci s umelou inteligenciou či sociálnymi sieťami. To však ešte neznamená, že si okamžite nájde klientov ochotných za tieto služby platiť.
Musí si vybudovať portfólio, presvedčiť firmy o svojej dôveryhodnosti, konkurovať ďalším poskytovateľkám a nájsť si vlastnú klientelu.
A ak sa na trhu objavuje stále viac žien s podobnými zručnosťami, môže sa stať, že ponuka bude výrazne prevyšovať dopyt.
Preto by som pred zaplatením niekoľkých stoviek eur za kurz chcela poznať konkrétne výsledky jeho absolventiek. Nestačí mi vidieť úspešnú lektorku, ktorá prezentuje svoj životný štýl. Chcem vedieť, ako sa darí ženám, ktoré jej kurz absolvovali.
Nie každá práca z domu je automaticky lepšia
Nechcem tvrdiť, že práca virtuálnej asistentky nemá budúcnosť. Určite existujú firmy a podnikatelia, ktorí takéto služby potrebujú. Rovnako môžu existovať šikovné virtuálne asistentky, ktoré si vybudovali stabilné podnikanie.
Len si myslím, že medzi možnosťou zarobiť si takýmto spôsobom a reálnou schopnosťou uživiť sa touto činnosťou je pomerne veľký rozdiel.
Keď idem na brigádu do obchodu, viem, čo budem robiť, koľko približne zarobím a za vykonanú prácu dostanem peniaze. Potraviny potrebujeme všetci a obchody potrebujú zamestnancov.
Pri online podnikaní je to iné. Nestačí absolvovať kurz a čakať, že sa klienti sami objavia.
Preto by som bola opatrná pri všetkých ponukách, ktoré prezentujú podnikanie z domu ako jednoduchú cestu k finančnej slobode.
Predtým, ako zaplatíte za kurz, položte si niekoľko otázok: Existuje dostatočný dopyt po tejto službe? Aká je konkurencia? Koľko absolventiek sa skutočne živí tým, čo sa naučili? A koľko z nich si našlo pravidelných platiacich klientov?
Pretože pekný marketing ešte nie je dôkazom dobrého podnikateľského modelu.