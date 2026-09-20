Kto zaplatí za zle nastavené priority slovenskej justície? Všetci.

„Existuje hranica ľudských možností pri vynaložení maximálneho úsilia.“
Táto veta z aktuálneho nálezu Ústavného súdu SR sp. zn. II. ÚS 221/2026 predstavuje plastickú ilustráciu deformácie rozdeľovania personálnych a finančných zdrojov v slovenskej justícii.
Nález sa týka trestnej veci verejnosti známej ako „vražda z mosta“, v ktorej bola obžaloba podaná ešte v júli 2008. Po viac ako 18 rokoch však stále neexistuje meritórne rozhodnutie prvostupňového súdu. Poškodenej – matke usmrteného maloletého – priznal Ústavný súd 18.000 eur, teda na pomery jeho rozhodovacej praxe mimoriadne vysoké finančné zadosťučinenie.
Samozrejme, nijaká suma nemôže kompenzovať to, čo je v tejto veci podstatné. Sťažovateľka pred Ústavným súdom opisovala, že takmer dve desaťročia trvajúce trestné konanie v nej udržiava neistotu, či budú údajní páchatelia smrti jej syna vôbec potrestaní, a opakovane obnovuje smútok a bolesť spojené s jeho smrťou. Ústavný súd už samotné konanie trvajúce viac ako 18 rokov bez meritórneho rozhodnutia označil za nezlučiteľné s čl. 48 ods. 2 Ústavy. Celkovú dĺžku konania považoval za ústavnoprávne neakceptovateľnú bez potreby osobitne hodnotiť každý jednotlivý procesný úkon.
Pritom priznané finančné zadosťučinenie je iba tou časťou ceny, ktorú možno jednoducho vyjadriť v eurách. Oveľa ťažšie sa vyčísľujú náklady opakovaných procesných úkonov, zmeny sudcov, opätovného vykonávania dokazovania, práce prokurátorov, advokátov, súdnych úradníkov či samotná strata dôvery v schopnosť štátu rozhodnúť trestnú vec v čase, keď má rozhodnutie ešte reálny význam.
Mestský súd Bratislava I sa vo vyjadrení k ústavnej sťažnosti nebránil iba poukazom na objektívnu náročnosť veci. Poukázal na zaťaženosť súdnych oddelení, novú súdnu mapu a „notoricky známu personálnu poddimenzovanosť, neprimeranú zaťaženosť a dlhodobé systémové problémy prvostupňových súdov.“ Ústavný súd túto argumentáciu nezosmiešnil ani neodmietol ako výhovorku. Naopak, uviedol, že jej rozumie, rovnako ako existencii „hranice ľudských možností pri vynaložení maximálneho úsilia“. Z právneho hľadiska však musel zopakovať to, čo vo svojej judikatúre dlhodobo konštatuje: systémové nedostatky výkonu spravodlivosti nemožno preniesť na účastníkov konania. Personálne komplikácie preto ani nevylučujú, ani neznižujú zodpovednosť súdu za prieťahy.
Ústavný súd ďalej konštatuje, že: „Za súčasného procesného stavu pritom ani nie je predpoklad skončenia konania v dohľadnej dobe.“ Treba si uvedomiť, čo táto veta znamená. Nehovoríme o právoplatnom skončení trestnej veci po odvolacom konaní. Nehovoríme o dovolaní ako mimoriadnom opravnom prostriedku. Nehovoríme o prípadnom ďalšom konaní po zrušení rozhodnutia. Hovoríme stále o prvostupňovom konaní. To už nie je obyčajný prieťah, nad ktorým možno s povzdychom mávneme rukou. Je to otázka schopnosti štátu zabezpečiť praktické fungovanie trestnej spravodlivosti.
Hranica ľudských možností, hranica zodpovednosti tiež.
Bolo by však príliš jednoduché prečítať nález II. ÚS 221/2026 ako príbeh poddimenzovaného súdu, ktorý napriek maximálnemu úsiliu jednoducho nedokázal zvládnuť množstvo práce. Ústavný súd síce výslovne uznal existenciu personálnej a materiálnej poddimenzovanosti a dokonca použil mimoriadne ľudskú formuláciu o „hranici ľudských možností pri vynaložení maximálneho úsilia“. Zároveň však pomenoval nedostatky, ktoré už nemožno vysvetliť počtom sudcov alebo množstvom spisov.
Konštatoval, že extrémna dĺžka konania bola spôsobená nielen organizačným zabezpečením súdnictva a opakovanými zmenami predsedu senátu, ale „do veľkej miery“ aj nesústredeným postupom samotného súdu. A dodal, že pri sústredenejšom a najmä efektívnejšom postupe bolo možné pokúsiť sa odstrániť stav právnej neistoty poškodenej „v oveľa kratšom časovom horizonte“.
Čím obmedzenejšie zdroje súd má, tým väčší význam nadobúda spôsob, akým s nimi narába. Každé zbytočne zrušené rozhodnutie, nesústredený procesný postup, nesprávne vyriešená procesná otázka či opakovanie úkonov neznamená iba chybu v jednom spise. Spotrebúva ďalší čas sudcu, súdneho personálu, prokurátora, obhajcov a ostatných účastníkov, ktorý potom chýba v desiatkach ďalších vecí. Pri poddimenzovanom súde je preto kvalita rozhodovania súčasne otázkou hospodárenia s nedostatkovým zdrojom – časom. Najdrahšie rozhodnutie nemusí byť to, nad ktorým sudca strávil najviac času.
Pri hodnotení výkonnosti súdov máme prirodzenú tendenciu počítať vybavené veci, nápad, počet sudcov, priemernú dĺžku konania či počet pojednávaní. Oveľa ťažšie sa meria cena nekvalitného rozhodovania. Ak je rozhodnutie zaťažené takými nedostatkami, že ho odvolací súd musí zrušiť a vec vrátiť na nové konanie, tá istá vec sa na prvostupňový súd vracia. Sudca ju musí znovu naštudovať, vykonať alebo zopakovať potrebné úkony, opätovne rozhodnúť a vypracovať nové rozhodnutie. Súčasne spotrebovala kapacitu odvolacieho súdu a ďalší čas prokurátora, obhajcov, účastníkov a súdneho aparátu. Nekvalitne rozhodnutá vec totiž zo systému nezmizne iba preto, že bola štatisticky „vybavená“. Naopak, môže vytvoriť ďalšie mesiace alebo roky práce. Zdanlivo vybavená vec sa tak v skutočnosti mení na ďalšiu prácu. Vytvára sa tak sekundárny nápad, ktorý odčerpáva kapacitu celého systému.
Hranica ľudských možností nepochybne existuje. Ale ešte predtým, ako povieme, že sme na ňu narazili, musíme vedieť, či sme dostupné ľudské možnosti využili rozumne. Kvalita totiž nie je protikladom efektívnosti. Kvalita je jej neodmysliteľnou súčasťou.
Keď preťaženie vyrába ďalšie preťaženie
Na druhej strane ani požiadavku efektívnosti nemožno doviesť do absurdnosti. Sudca môže pracovať viac. Môže lepšie organizovať pojednávania. Môže efektívnejšie viesť konanie. Môžeme analyzovať jeho jednotlivé procesné rozhodnutia a pomenovať chyby, ktoré k prieťahom prispeli. Ale jedného sudcu nemožno donekonečna zaťažovať ďalšími a ďalšími vecami a následne sa čudovať, že ich nedokáže rozhodovať rýchlosťou, ktorú vyžaduje ústava. Môžete byť akokoľvek pracovitý, motivovaný a odhodlaný robiť svoju prácu dobre. Ak však každé ráno prichádzate k množstvu spisov, o ktorom objektívne viete, že ho pri zachovaní požadovanej kvality nedokážete vybaviť riadne a včas, samotné pracovné nasadenie tento problém nevyrieši.
Práve naopak. Dlhodobé vedomie, že bez ohľadu na vynaložené úsilie stále zaostávate, že vybavením jednej veci pribudnú dve ďalšie a že medzi rýchlosťou a kvalitou ste nútení robiť kompromisy, dokáže postupne zlomiť aj mimoriadne motivovaného človeka. Frustrácia, rezignácia či vyhorenie potom už nie sú iba problémom pracovnej pohody sudcu. Nevyhnutne sa môžu premietnuť aj do jeho pracovného výkonu – do schopnosti sústrediť sa, organizovať prácu, venovať jednotlivému prípadu potrebný čas a napokon aj do kvality rozhodovania.
Od sudcu možno požadovať efektívnosť, kvalitu aj osobnú zodpovednosť. Nemožno však dlhodobo postaviť fungovanie súdu na predpoklade, že systémový nedostatok kapacít bude kompenzovať individuálnym nasadením nad hranicou toho, čo je ľudsky udržateľné.
Vzniká tak začarovaný kruh: Kvalita nemôže byť výhovorkou pre pomalosť a preťaženosť nemôže byť výhovorkou pre nekvalitu. Chronická preťaženosť sa však skôr či neskôr sama stáva nepriateľom kvality – a nekvalita následne produkuje ďalšiu prácu, ktorá preťaženosť ešte zväčšuje.
Debata o fungovaní justície má preto podľa mňa dve samostatné roviny, pričom jedna nesmie slúžiť ako alibi pre druhú. Prvou je zodpovednosť štátu a druhou je zodpovednosť samotnej justície.
Štát musí vytvoriť také personálne, finančné a organizačné podmienky, aby súdy vôbec mohli rozhodovať v primeranom čase. A musí vedieť vysvetliť, prečo na jednom mieste počet sudcov a objem vynakladaných prostriedkov rastie, zatiaľ čo inde súdy hovoria o notorickej personálnej a materiálnej poddimenzovanosti. Práve preto však existuje zodpovednosť štátu za organizáciu súdnictva. Na druhej strane, ani najlepšie financovanie nenahradí kvalitné rozhodovanie, dobrú organizáciu práce, procesnú disciplínu a schopnosť viesť konanie sústredene.
Nie je dôležité iba koľko. Ale aj kam.
Ak sudcovia všeobecných súdov skutočne narážajú na hranice ľudských možností, potom sa treba prestať pýtať iba na to, čo ešte mohli urobiť oni, treba sa pýtať, čo urobil štát. A najmä: podľa akých kritérií štát rozdeľuje svoje obmedzené personálne a finančné zdroje medzi jednotlivé súdy? Preto nestačí povedať, že slovenská justícia potrebuje viac peňazí. Slovenská justícia primárne netrpí nedostatkom zdrojov. Trpí najmä ich mimoriadne nerovnomerným rozdelením.
Dostatočné materiálne a personálne zabezpečenie súdnictva nie je luxusom sudcov ani otázkou ich pracovného komfortu. Je jedným z predpokladov reálneho fungovania práva na súdnu ochranu. Ak súd nemá vybudované personálne zázemie na to, aby v primeranom čase rozhodoval veci, ktoré mu štát zákonom zveril, následky nenesie abstraktná inštitúcia. Nesie ich človek čakajúci na rozsudok. Obžalovaný, ktorý roky nevie, či bude odsúdený alebo oslobodený. Poškodený čakajúci na rozhodnutie o trestnom čine. Rodič čakajúci na rozhodnutie o svojom dieťati. Podnikateľ čakajúci na zaplatenie pohľadávky a v tomto prípade matka usmrteného dieťaťa, ktorá čaká na prvostupňové rozhodnutie, akékoľvek, viac ako 18 rokov.
A preto ani pri čítaní nálezu nemožno diskusiu o problémoch všeobecných súdov skončiť pri konštatovaní, že „v justícii nie sú peniaze“. Štát peniaze do justície dáva a nie málo. Rozhoduje však o tom, kam ich dá. Rozhoduje, kde vytvorí nové sudcovské miesta. Kde zvýši počet administratívnych pracovníkov. Ktorým sudcom poskytne osobitné platové zvýhodnenie. Kde zabezpečí nadštandardnú ochranu. Do ktorých budov a technického vybavenia investuje. A v neposlednom rade, ktoré súdy nechá dlhodobo fungovať na hranici ich personálnych možností. Ak štát systematicky posilňuje jednu časť súdnej sústavy a zároveň toleruje chronické personálne deficity inde, nemôže sa následne tváriť, že prieťahy na poddimenzovaných súdoch sú iba problémom konkrétneho predsedu senátu. Sú aj výsledkom rozhodnutia štátu o tom, akým spôsobom rozdeľuje svoje zdroje. Financovanie justície preto nie je technickou účtovníckou otázkou. Je to rozhodovanie o prioritách výkonu spravodlivosti. Na tento problém som poukazovala už pri širšej analýze financovania súdnictva: dostatočné zdroje sú podmienkou jeho fungovania, ale rovnako podstatné je ich racionálne rozdelenie.
Keď som v roku 2016 nastúpila na Špecializovaný trestný súd, pôsobilo na ňom 12 sudcov. Dnes ich je už 18 – teda o 50 % viac. Samotný nárast počtu sudcov by nebol problémom, pokiaľ by zodpovedal vývoju agendy a skutočnej potrebe súdu. Práve tu však vzniká otázka, ktorú kladiem dlhodobo: zodpovedá rast personálnych kapacít a finančných nákladov ŠTS jeho reálnemu zaťaženiu a ako toto zaťaženie vyzerá v porovnaní so všeobecnými súdmi?
Vo svojom skoršom texte Keď čísla hovoria jasne: čo vlastne (ne)robí Špecializovaný trestný súd? som sa preto pokúsila pozrieť na fungovanie súdu cez čísla, nie cez politické heslá. Už samotné porovnanie agendy ukazuje, že diskusia o „preťaženosti justície“ bez rozlišovania jednotlivých súdov môže byť veľmi zavádzajúca. ŠTS pritom nie je lacná inštitúcia iba z hľadiska počtu sudcov. Jeho sudcovia majú osobitné platové zabezpečenie a štát vynakladá ďalšie prostriedky na bezpečnostné, personálne a materiálne zabezpečenie jeho fungovania. To všetko môže mať legitímne dôvody. Ale potom musí byť legitímna aj otázka: Aký výsledok za tieto zdroje dostávame a čo by rovnaké zdroje znamenali na všeobecných súdoch?
V diskusii o ŠTS sa niekedy vytvára dojem, akoby na jednej strane existoval súd pre „skutočne závažnú kriminalitu“ a na druhej strane všeobecné súdy vybavujúce akúsi bežnú trestnú agendu. Realita je podstatne komplikovanejšia. Na všeobecných súdoch sa prejednávajú vraždy, rozsiahla násilná a organizovaná kriminalita, ekonomické trestné veci, sexuálne trestné činy, dopravná kriminalita a množstvo ďalších skutkovo aj právne mimoriadne náročných vecí. Aj samotná „vražda z mosta“ je toho dobrým príkladom.
Napriek tomu štát dlhodobo dokáže nájsť peniaze na ďalšie a ďalšie personálne, platové a materiálne zabezpečenie Špecializovaného trestného súdu. Na všeobecných súdoch sa medzitým vysvetľujú prieťahy „notoricky známou personálnou a materiálnou poddimenzovanosťou“. Presne takto svoju situáciu opísal Ústavnému súdu aj Mestský súd Bratislava I. Ak má jeden súd pri relatívne nízkom nápade dlhodobo nadštandardné personálne a materiálne podmienky, zatiaľ čo súd rozhodujúci tisíce trestných vecí vysvetľuje Ústavnému súdu svoje prieťahy hranicami ľudských možností, potom už nejde iba o pracovné podmienky sudcov.
Problém dobre známy. Riešenie stále nikde.
Na celej veci je možno najfrustrujúcejšie, že personálna situácia dnešného Mestského súdu Bratislava I nepredstavuje problém, ktorý by štát objavil až pri čítaní nálezu II. ÚS 221/2026.
Už v októbri 2021 Súdna rada SR odporučila Ministerstvu spravodlivosti personálne posilniť vtedajší Okresný súd Bratislava I, zabezpečiť jeho sudcom vyššie finančné ohodnotenie, zlepšiť materiálno-technické vybavenie a vytvoriť motivačné finančné prostredie pre nových záujemcov o sudcovské miesta. V januári 2022 vtedajší predseda Súdnej rady prof. Mazák verejne hovoril, že situácia vyžaduje dobrý manažment a personálnu, finančnú i politickú podporu. Okresný súd Bratislava I pritom označil za „kľúčový prvostupňový súd na Slovensku“. Súdna rada podľa prof. Mazáka chcela upozorniť na to, že „súčasné rozloženie ľudskej energie vo výkone súdnej moci je nekorektné a nespravodlivé“.
V tom istom čase ministerka spravodlivosti Mária Kolíková tvrdila, že rezort urobil pre pomoc preťaženému Okresnému súdu Bratislava I maximum a ako systémové riešenie označovala pripravovanú reorganizáciu bratislavských súdov. Reorganizácia napokon prišla. Namiesto piatich pôvodných okresných súdov vznikli špecializované mestské súdy a Mestský súd Bratislava I prevzal trestnoprávnu agendu pre celú Bratislavu, spolu so sudcami a personálom pôvodných bratislavských súdov.
Lenže organizačná zmena na papieri ešte sama osebe nevytvorí potrebnú kapacitu. O takmer päť rokov neskôr čítame vo vyjadrení Mestského súdu Bratislava I Ústavnému súdu opäť o „notoricky známej personálnej a materiálnej poddimenzovanosti prvostupňových súdov“ a o zaťaženosti súdnych oddelení. A Ústavný súd v roku 2026 už nehovorí iba o organizačných problémoch. Hovorí o „hranici ľudských možností pri vynaložení maximálneho úsilia“.
Problém bol identifikovaný. Boli formulované odporúčania. Napriek tomu sa o niekoľko rokov neskôr stretávame s tým istým jadrom problému – nedostatočnou kapacitou súdu vo vzťahu k množstvu a náročnosti jeho agendy. Po piatich rokoch od verejných vyhlásení o potrebe personálnej, finančnej a politickej podpory je legitímne pýtať sa, ktoré konkrétne opatrenia boli skutočne uskutočnené, aký mali merateľný efekt a prečo súd v roku 2026 stále opisuje svoju situáciu jazykom personálnej a materiálnej poddimenzovanosti.
Ak je problém dlhodobo známy, opakovane sľubujete jeho riešenie a dnes je situácia stále taká vážna, že sa hovorí o hraniciach ľudských možností, legitímne sa začína pýtať, či jeho vyriešenie vôbec patrilo medzi skutočné priority – a či tento stav napokon niekomu vlastne nevyhovuje.
Vo výsledku ide o to, kto v konečnom dôsledku zaplatí cenu za zle nastavené priority štátu.
V tomto prípade ju takmer dve desaťročia platí poškodená – matka usmrteného dieťaťa.
Tých 18 000 eur však zároveň predstavuje účet za zlyhanie fungovania systému. A ten zaplatí štát. Presnejšie: zaplatíme ho všetci.