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1. nov 2026 o 15:44
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Čo ak najväčším problémom AI nie je to, čo dokáže vytvoriť, ale čo už dnes pomáha zakrývať?

Umelá inteligencia už neslúži len na vytváranie falošného obsahu. Stáva sa aj pohodlnou výhovorkou na spochybňovanie toho skutočného. A niekedy stačí vyvolať iba pochybnosti, aby nepríjemná pravda prestala byť problémom.

Monika Kučesová
Monika Kučesová Bloger
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Zdá sa, že ľudstvo našlo nový spôsob, ako sa vyhnúť nepríjemnej pravde. A tentoraz na to nepotrebujeme ani príliš dlhú výhovorku. Stačia nám dve písmená. AI.

Niečo sa prevalí, niekde sa objaví kompromitujúca fotografia, video či nahrávka a namiesto vysvetlenia príde jednoduchá odpoveď. To nie je skutočné, to vytvorila umelá inteligencia.

A vybavené. Alebo minimálne dostatočne spochybnené.

A čo je na tom najzaujímavejšie? Že toto už dávno nie je iba nejaká predstava o budúcnosti pretože už dnes sa objavujú prípady, keď ľudia spochybňujú autentické záznamy tvrdením, že ide o umelú inteligenciu. Dokonca sa takéto argumenty objavili aj v súdnych sporoch.

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Nechcem zľahčovať nebezpečenstvo umelej inteligencie, všetci vieme, že dokáže vytvárať neuveriteľne realistické podvrhy čo môže niekomu zničiť povesť, poškodiť kariéru alebo ho dostať do situácie, v ktorej musí dokazovať, že nikdy neurobil niečo, čo mu technológia pripísala. Lenže popri tom všetkom sa deje aj niečo iné a podľa mňa rovnako znepokojujúce.

Umelá inteligencia sa začína využívať nielen na vytváranie klamstiev, ale aj ako výhovorka na popieranie pravdy.

Kedysi sa ľudia snažili svoje klamstvá zakrývať ďalšími klamstvami. Vymýšľali vysvetlenia, hľadali výhovorky, prekrúcali okolnosti. No dnes im stačí iba jednoducho ukázať prstom na technológiu.

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A najlepšie na tom pre nich je, že nemusia ani dokázať, že sa s nejakým záznamom skutočne manipulovalo. Stačí vyvolať pochybnosti.

A povedzme si otvorene, my ľudia sme v pochybovaní pomerne selektívni. Ak sa objaví niečo kompromitujúce o človeku, ktorého nemáme radi, nemáme problém tomu uveriť, ale ak však ide o niekoho, koho obdivujeme, zrazu sme odborníkmi na digitálne manipulácie.

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Vtedy je podozrivé všetko. Každý záber, každý zvuk, každý jeden detail. Nie preto, že sme si dôkazy dôkladne preverili, ale preto, že sa nám jednoducho nepáči, čo ukazujú.

My totiž často nehľadáme pravdu. Hľadáme potvrdenie toho, čomu už veríme.

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A umelá inteligencia nám k tomu poskytuje ďalší nástroj. Dokonca existuje odborný pojem, ktorý tento jav opisuje. Nazýva sa liar's dividend, vo voľnom preklade výhoda klamára. Jeho podstata spočíva v tom, že čím viac vieme o možnostiach vytvárania falošného obsahu, tým jednoduchšie je pre nás spochybňovať aj ten skutočný.

A práve to sa už deje. Samozrejme, nikto by nemal byť odsúdený iba na základe fotografie, videa či nahrávky, ktorých pravosť nebola overená, ale rovnako nemôžeme považovať každé tvrdenie o umelej inteligencii za automatický dôkaz, že ide o podvrh pretože ak budeme takto pristupovať ku každému nepríjemnému odhaleniu, veľmi rýchlo sa dostaneme do situácie, keď sa už nebudeme zaoberať samotnými faktmi, ale iba tým, kto dokáže svoju verziu presvedčivejšie predať verejnosti.

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A priznám sa, že toto ma znepokojuje oveľa viac než ďalšia falošná fotografia na internete. Nie preto, že by som si myslela, že kedysi ľudia neklamali. Práve naopak. Klamstvo, manipulácia a pokrytectvo tu boli vždy. Rovnako ako ľudia, ktorí sa snažili uniknúť zodpovednosti za vlastné konanie. Lenže dnes títo ľudia dostávajú do rúk niečo, čo sme pred pár rokmi nemali a to možnosť spochybniť samotnú realitu spôsobom, ktorý znie úplne uveriteľne. A obávam sa, že čím dokonalejšia bude umelá inteligencia, tým pohodlnejšia bude aj táto výhovorka.

Pretože ak raz bude stačiť označiť pravdu za výtvor umelej inteligencie, klamári už nebudú musieť dokazovať svoju nevinu. Bude im stačiť, že my začneme pochybovať o ich vine.

A možno práve toto je najznepokojujúcejšia stránka celej technologickej revolúcie, že sme vytvorili nástroj, ktorý dokáže napodobniť takmer čokoľvek, ale popritom sme otvorili dvere aj tým, ktorí chcú popierať vlastné skutky.

Pretože ak sa z umelej inteligencie stane všeobecne prijateľná výhovorka, nebude to len problém technológií, bude to problém spravodlivosti, dôvery a zodpovednosti.

A potom sa môže stať, že človek, ktorý odhalí pravdu, bude musieť bojovať za jej dôveryhodnosť viac než ten, koho tá pravda usvedčuje.

Monika Kučesová

Monika Kučesová
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  • Počet článkov:  31
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Volám sa Monika Kučesová, som absolventkou Fakulty ekonomiky a manažmentu na SPU v Nitre v odbore Kvantitatívne metódy v ekonómii. Zaujímam sa o politicko-ekonomické témy a ich dopad na každodenný život. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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