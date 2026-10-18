Prečo karma nedobehne tých, ktorí si ju zaslúžia?

Keď vám niekto ublíži, keď vás podvedie alebo keď vidíte človeka, ktorý klame, manipuluje, ubližuje druhým, a napriek tomu sa mu darí. Vždy sa nájde niekto, kto vás upokojí tým, že všetko sa raz vráti.
Lenže čo ak nie?
Čo ak niektorí ľudia nikdy nedostanú to, čo si podľa nás zaslúžia? Čo ak človek, ktorý niekomu zničil život, bude ďalej spokojne žiť ten svoj? Nie je to príjemná predstava, ale život nemá povinnosť byť spravodlivý.
Stačí sa pozrieť okolo seba. Na politikov, ktorí roky klamú a stále sedia vo svojich funkciách. Na ľudí, ktorí zneužívajú svoju moc a nikdy za to neniesli zodpovednosť. Na tých, ktorí druhým ublížili a dnes sa tvária, akoby sa nič nestalo.
Ak existuje karma, prečo niektorých ľudí akoby celý život obchádzala?
Možno preto, že sme si z nej vytvorili predstavu spravodlivosti, ktorá v skutočnom živote jednoducho nefunguje.
Karma v pôvodných východných tradíciách neznamená okamžitú odplatu za zlé skutky. Jej význam súvisí s konaním, úmyslami a následkami. My sme si z nej však urobili akéhosi neviditeľného sudcu, ktorý má raz každému vystaviť účet.
A práve tomu chceme veriť.
Nie preto, že máme dôkaz, že sa všetko vracia, ale preto, že je pre nás ťažké prijať, že niektoré krivdy zostanú nepotrestané.
Psychológia pozná fenomén viery v spravodlivý svet. Máme tendenciu predpokladať, že dobrí ľudia si zaslúžia dobré veci a zlí ľudia zlé. Takáto predstava nám pomáha cítiť sa bezpečnejšie. Vytvára dojem, že svet má poriadok a že ak sa budeme správať správne, nič skutočne zlé sa nám nemôže stať. Lenže môže. A táto viera má aj svoju nebezpečnú stránku. Ak totiž veríme, že každý dostane to, čo si zaslúži, čo potom ľudia, ktorým sa dejú hrozné veci?
Znamená to, že žena, ktorú týral manžel, si násilie nejako privolala? Že človek, ktorý vážne ochorel, za niečo platí? Že dieťa, ktoré vyrastá v násilí, si svoj osud zaslúžilo?
Samozrejme, že nie.
Nie všetko zlé, čo sa človeku stane, je dôsledkom jeho vlastných rozhodnutí. Niekedy sa zlé veci dejú preto, že niekto iný koná zle. Pretože niekto zneužije moc, prekročí hranice alebo vedome ubližuje. Alebo sa proste len stanú.
A práve tu sa podľa mňa začína naša zodpovednosť. Pretože ak vieme, že spravodlivosť neprichádza automaticky, nemôžeme sa spoliehať na to, že sa veci vyriešia samy.
Keď niekto klame, pravda sa nemusí odhaliť sama. Keď niekto zneužíva svoju funkciu, nemusí o ňu prísť len preto, že si to zaslúži. Keď niekto ubližuje slabším, nemusí prestať len preto, že jeho správanie je nesprávne.
Niekto sa musí ozvať. Niekto musí položiť nepríjemnú otázku. Niekto musí odmietnuť mlčať. Karma totiž neodhalí lož, nezastaví človeka, ktorý ubližuje, ani sa nezastane toho, komu sa deje krivda. Nepovie pravdu za niekoho, kto sa bojí prehovoriť, a nenastaví hranice tam, kde ich niekto opakovane prekračuje.
To musíme urobiť my. Pretože nespravodlivosť sa nekončí tým, že si niekto zaslúži následky. Končí sa až vtedy, keď sa nájde niekto, kto je ochotný niečo zmeniť.
To robia ľudia.
A niekedy stačí aj oveľa menej než veľké gestá. Zastať sa človeka, ktorému sa ubližuje. Neprehliadať ponižovanie len preto, že sa nás osobne netýka. Nepodporovať niekoho, o kom vieme, že vedome škodí druhým. Zaujímať sa o to, komu dávame moc a koho svojím mlčaním chránime.
Samozrejme, nie každý má možnosť zasiahnuť a nie každá situácia je bezpečná. Konať neznamená riskovať vlastné zdravie alebo život. Niekedy to znamená vyhľadať pomoc, podporiť obeť alebo upozorniť tých, ktorí majú právomoc zasiahnuť. Pretože zmena sa nemusí začínať veľkým činom. Niekedy sa začína tým, že prestaneme považovať nespravodlivosť za niečo, s čím sa jednoducho nedá nič robiť. A nemyslím si, že by sme mali konať preto, aby sme videli niekoho trpieť. Spravodlivosť predsa nie je pomsta. Je to zodpovednosť za vlastné konanie a ochrana tých, ktorým sa ubližuje.
Nie každý vinník bude potrestaný. Nie každá obeť sa dočká ospravedlnenia. A nie všetko, čo je nespravodlivé, dokážeme napraviť. Ale to ešte neznamená, že nemá zmysel pokúsiť sa o to.
Možno najväčším problémom nie je, že karma nedobehne ľudí, ktorí si ju zaslúžia. Možno je problém v tom, že sme sa naučili čakať na spravodlivosť namiesto toho, aby sme ju vytvárali. Pretože zlo nepotrebuje, aby s ním všetci súhlasili. Niekedy mu úplne stačí, že sa proti nemu nikto nepostaví.
A ak chceme žiť vo svete, v ktorom dobro niečo znamená, nestačí veriť, že zlo raz dostane svoj trest. Musíme byť ochotní postaviť sa za to, čo je správne. Aj vtedy, keď to nie je pohodlné.
Spravodlivejší svet nám totiž nezabezpečí karma. Môžeme ho vytvoriť iba my.