V súvislosti s diskusiou o možnosti voliť zo zahraničia sa mi vynára jeden pozoruhodný motív zo slovenských rozprávok, ktorému sa venujem aj vo svojej novej knihe Od Zakliatej hory po Mahulienu.
V našich rozprávkach musí mladší brat často opustiť rodný dom, aby sa vo svete stal tým, čím sa doma nemohol stať. Predstavuje autentický individuálny hlas, pre ktorý v zaužívanom poriadku niet dostatok priestoru.
V angličtine existuje výraz wanderlust – túžba vydať sa do sveta. V symbolickom jazyku rozprávok ide o iniciačnú výpravu duše, ktorá hľadá svoj vlastný hlas.
V slovenskej skúsenosti má tento archetypálny motív aj hlboký historický rozmer. Generácie Slovákov odchádzali do sveta. Jedných vyháňal hlad, druhých politické pomery, ďalších túžba po slobode či možnosti rozvinúť vlastné schopnosti.
Slovenský Amerikán bol naším kolektívnym mladším bratom. Odchádzal z tiesne, aby v cudzom svete našiel svoje meno, váhu a sebaúctu. Domov sa vracal nielen prostredníctvom dolárov a listov, ale aj prostredníctvom nových skúseností, myšlienok a hodnôt.
Mladší brat však odchádza aj vtedy, keď domáce prostredie ovládne stuhnutý poriadok – keď kráľ už nerozhoduje podľa zásluh, ale podľa toho, kto sedí pri jeho stole. Mnohí z tých, ktorí odišli, spoznali vo svete aj iné spôsoby spoločenského usporiadania a hodnotenia ľudských schopností.
V archetypálnom jazyku rozprávok je to obraz zostarnutého kráľa, ktorý už neprináša vlahu zemi, ale stráži len svoje privilégiá. Je to obraz vedomia, ktoré stratilo schopnosť obnovy a sústreďuje sa na vlastné zachovanie. Slovenské papalášstvo možno vnímať ako jednu z jeho dnešných podôb.
Otázkou potom zostáva, či kráľovstvo ešte dokáže vnímať odlišný hlas ako zdroj obnovy, alebo ho už vníma iba ako ohrozenie zaužívaného poriadku.
Aj dnes žijú za hranicami Slovenska mnohí vzdelaní, tvoriví a schopní ľudia. Nie sú hodnotnejší než tí, ktorí zostali doma. Sú však nositeľmi skúseností, ktoré doma nemožno vždy nadobudnúť.
Je legitímne diskutovať o tom, do akej miery majú o živote krajiny rozhodovať občania, ktorí v nej každodenne nežijú. Rovnako legitímne je však pýtať sa, čo pre krajinu znamenajú ich skúsenosti a pretrvávajúce puto k domovu.
V rozprávkach mladší brat neodchádza preto, aby zničil svet svojich otcov, ale aby priniesol život tam, kde poriadok stuhol do opakovania. Jeho návrat nemusí byť vždy fyzický. Niekedy sa vracia práve prostredníctvom svojho hlasu.
Predstavme si, ako by sa skončila slovenská rozprávka, keby zostarnutý kráľ po odchode mladšieho brata rozhodol, že jeho hlas už kráľovstvo nepotrebuje.
Kto by potom priniesol živú vodu?
A čo vlastne potrebuje zostarnutý kráľ viac – živú vodu alebo istotu, že zostane kráľom?