Keď sa posvätné zmení na zbraň: O čiernej mágii mýtu
Na ukrajinský front sa v septembri dostal nezvyčajný predmet. Nebola to nová zbraň, ale fragment pravej ruky kniežaťa Dmitrija Donského, ruského svätca zo 14. storočia. Práve touto rukou mal držať meč v bitke na Kulikovom poli roku 1380, ktorá sa v ruskej historickej pamäti stala symbolom víťazstva nad vojskom Zlatej hordy. Relikvia mala posilniť ducha súčasných vojakov.
Na bojisku dronov, satelitov, politických intríg pôsobí kosť stará viac než šesť storočí zvláštne. A predsa je jej prítomnosť pochopiteľná. Človek nežije iba vo svete udalostí, ale aj vo svete významov. Vlajka je kus látky, prsteň kus kovu. Ich sila nespočíva v materiáli, ale v tom, čo pre nás predstavujú.
Relikvia je zvláštnym symbolom. Spája mŕtvych so živými, minulosť s prítomnosťou. Pre veriaceho človeka môže byť znamením nádeje na vzkriesenie a spojenia s duchovnou tradíciou. V dejinách sa relikviám pripisovali aj ochranné a liečivé účinky.
Ruka Dmitrija Donského tak v sebe nesie celé stáročia významov: ohrozenie, odvahu, hrdinstvo, víťazstvo i obetu. Významov, ktoré môže politická moc oživovať a prenášať do súčasnosti.
Čo sa však stane, keď sa posvätná pamäť dávneho zápasu prenesie do úplne iného historického konfliktu?
Keď sa pamäť dostane do rúk moci
V predchádzajúcom článku som písal o kultúrnom komplexe — o tom, ako môžu emocionálne nabité príbehy z minulosti ovplyvňovať spôsob, akým spoločnosť vníma súčasnosť.
Kultúrny komplex však nemusí byť sám osebe deštruktívny. Môže uchovávať pamäť skutočného utrpenia, ale aj odvahu, solidaritu a schopnosť prežiť. Spomienka na historickú nespravodlivosť nás môže viesť k súcitu a k rozhodnutiu, že podobné utrpenie už nikdy nechceme dopustiť. Rozhodujúce preto nie je iba to, aké príbehy si spoločenstvo nesie, ale aj čo s nimi robí.
Historická pamäť môže byť zdrojom poznania a porozumenia. Môže liečiť aj zraňovať — podľa toho, ako s ňou narábame. Môže sa však stať aj materiálom, s ktorým začne vedome pracovať politická moc. Tá dokáže vyberať, ktoré spomienky bude oživovať, aké emócie s nimi spojí a ktoré interpretácie minulosti ponechá bez hlasu.
Ako sa z pamäti, ktorá mala chrániť život, môže stať príbeh ospravedlňujúci nové utrpenie? Shakespeare nám ponúka pozoruhodný obraz.
Macbethov čarodejnícky kotol.
V Shakespearovej tragédii Macbeth stoja tri strigy okolo kotla a pripravujú svoj čarodejnícky odvar. Do vriacej tekutiny pridávajú zvláštne prísady. Jednotlivé časti sa miešajú, strácajú svoju pôvodnú podobu a vytvárajú nový celok. Kotol môžeme chápať ako obraz alchymickej nádoby, v ktorej sa odohráva premena.
V jungovskej psychológii je alchýmia aj symbolickým jazykom vnútornej premeny človeka. Protiklady v ľudskej psychike sa stretávajú, staré formy vedomia sa rozkladajú. Môže vzniknúť nová forma vedomia, celistvejšia, integrovanejšia. Lenže nie každá premena vedie k uzdraveniu. Niekedy sa z bolesti, strachu, poníženia a túžby po moci vytvorí niečo ničivé.
Predstavme si spoločnosť, ktorá si nesie bolestivé historické skúsenosti. Do jej pomyselného kotla sa začnú pridávať ďalšie prísady. Skutočné historické víťazstvá, krivdy, tragédie sa miešajú so selektívne vybranými spomienkami. Pravdivé udalosti s polopravdami. Oprávnené obavy s vykonštruovanými hrozbami. Medzi tým všetkým sa dookola opakuje ten istý príbeh o nepriateľovi, zrade, obkľúčení a nevyhnutnosti obrany. Pod kotlom horí oheň propagandy. Čím častejšie sa príbeh opakuje, tým presvedčivejšie môže znieť.
Každá prísada má inú povahu. Niektoré sú pravdivé, iné zavádzajúce, ďalšie úplne vymyslené. Keď sa však spoja do emocionálne presvedčivého celku, človek môže postupne strácať schopnosť rozlišovať medzi nimi.
A napokon príde možno najnebezpečnejšia prísada: umlčanie tých, ktorí by mohli povedať, že sa v kotle varí niečo jedovaté.
Slobodná tlač je potláčaná, kritika sa označuje za zradu a odlišné pohľady na dejiny miznú z verejného priestoru.
Ľudia sa učia nielen to, čo majú hovoriť, ale aj o čom je bezpečnejšie mlčať. Spoločnosť postupne stráca schopnosť korigovať vlastný príbeh. Toto by sme mohli nazvať deštruktívnou alchýmiou kultúrneho komplexu, teda situácie, keď sa staré kolektívne zranenia a príbehy začnú používať spôsobom, ktorý zužuje schopnosť spoločnosti vidieť realitu.
Nie je to samotná historická pamäť, ktorá je jedovatá. Jedovatým sa môže stať odvar, ktorý z nej pripravíme. Po takomto varení už ani samotné strigy nemusia vedieť, či klamú druhých, alebo klamú samy seba. Môžu sa stať zajatcami príbehu, ktorý pomáhali vytvoriť.
Používa vládca mýtus, alebo mýtus vládcu?
Macbethova tragédia nespočíva iba v tom, že uveril proroctvu stríg. Postupne prestáva rozlišovať medzi tým, čo mu proroctvo hovorí, a tým, čo si želá, aby znamenalo. Proroctvo sa spája s ambíciou, ambícia so strachom a strach s násilím. Macbeth sa čoraz hlbšie zaplieta do príbehu, ktorého naplnenie sa sám pokúša zabezpečiť. Nie je iba obeťou proroctva. Je aj jeho aktérom.
Aj v súčasnom Rusku môžeme pozorovať, ako sa historické príbehy o ohrození, obrane a veľkosti národa stávajú súčasťou politického zdôvodňovania vojny na Ukrajine. Podobný mechanizmus môže pôsobiť aj vo vzťahu politického vodcu k historickému mýtu. Vodca oživuje starý príbeh. Spoločnosť naň emocionálne reaguje. Jej reakcia ho utvrdzuje v presvedčení, že príbeh je pravdivý. V autokratickom systéme môže tento kruh posilňovať propaganda, cenzúra, školstvo i verejné rituály. Vodca môže spočiatku úprimne veriť, že prostredníctvom historického príbehu chráni svoj národ. Postupne sa však môže stať jeho vlastným zajatcom.
Nepravda sa opakovaním nemení na pravdu. Môže sa však zmeniť na úprimné presvedčenie. Jung upozorňoval na jav, ktorý nazýval infláciou ega. Človek akoby psychologicky prerástol svoje ľudské rozmery. Už sa nevníma ako obyčajný jednotlivec, ktorý sa môže mýliť, ale ako vyvolený ochranca alebo vykonávateľ historického poslania.
Jeho osobné rozhodnutia začínajú splývať s osudom národa. Kritika jeho konania sa môže prežívať ako útok na samotné kráľovstvo. Nevieme, čo sa odohráva vo vnútri konkrétneho vodcu. Môžeme však pozorovať príbehy, ktorými ospravedlňuje svoje rozhodnutia. A tak sa vracia otázka: Používa vládca mýtus, alebo mýtus používa vládcu?
Keď striga vstúpi do rozprávky
Podobný obraz fascinácie nachádzame aj v ľudových rozprávkach. V starej ruskej rozprávke Dvaja Ivanovia, príbuznej slovenskej Zakliatej hore, sa objavuje krásna žena, ktorá je v skutočnosti levicou, sestrou zabitého draka. Bratia jej postupne podľahnú a príbeh sa končí tragicky. Napriek skúsenostiam zo svojej hrdinskej cesty akoby stratili schopnosť rozpoznať nebezpečenstvo. Krása, ktorá ich priťahuje, zakrýva skutočnosť. Podobne ako Macbeth nie sú premôžení iba vonkajšou silou. Nebezpečenstvo nachádza spojenca v ich vlastnej psychike.
Macbethove strigy oslovujú jeho túžbu po moci. Levica v rozprávke oslovuje túžbu a fascináciu bratov. Ani jedna z týchto síl nemusí človeka premôcť násilím. Stačí, ak v ňom prebudí niečo, čomu sám túži uveriť. Zakliatie sa začína tam, kde túžba prestáva počúvať rozum.
Rozprávky nepredpovedajú dejiny ani nevysvetľujú povahu národov. V jazyku symbolov hovoria o všeobecnej ľudskej možnosti: že niekedy prestávame vidieť svet taký, aký je, a vidíme ho taký, aký ho vidieť chceme.
Ukazujú, že človek nemusí byť iba obeťou vonkajšej manipulácie. Môže sa na vlastnom zakliatí nevedome podieľať.
Aj historický mýtus môže oslovovať hlbokú ľudskú túžbu — po bezpečí, spravodlivosti, uznaní či obnovení stratenej dôstojnosti. Práve preto môže byť taký presvedčivý. Keď sa však spojí so starými kolektívnymi zraneniami a strachmi, môže sa stať súčasťou kultúrneho komplexu, ktorý ovplyvňuje naše vnímanie skutočnosti. Nebezpečenstvo vzniká vtedy, keď nám tento príbeh prestane dovoľovať vidieť aj to, čo mu odporuje.
Keď posvätné začne zraňovať
Vráťme sa k relikvii Dmitrija Donského. Relikvia sama osebe nikoho nenúti k násiliu. Pre veriaceho človeka môže byť znamením nádeje, duchovnej kontinuity a pripomienkou obety. Jej posvätnosť sa však môže preniesť aj na politické rozhodnutie, ktoré si tak začne nárokovať vyššiu autoritu. Posvätný symbol tak môže zostať súčasťou živej náboženskej tradície a zároveň sa stať nástrojom politickej propagandy.
Dávny hrdina sa stáva vzorom súčasného vojaka. Historický nepriateľ dostáva novú tvár. Súčasná vojna sa môže začať prežívať ako pokračovanie posvätného zápasu. Vzniká zvláštny paradox.
Niečo, čo malo liečiť, sa začne používať na zraňovanie. Niečo, čo malo spájať, sa používa na rozdeľovanie.
Práve tento obrat by sme mohli obrazne nazvať čiernou mágiou mýtu. Nie preto, že by v relikvii pôsobila nejaká temná nadprirodzená sila. Čierna mágia je tu metaforou premeny posvätného symbolu na nástroj moci. Symbol, ktorý mohol človeka viesť k hlbšiemu skúmaniu vlastného svedomia, sa môže stať potvrdením, že pochybovať už netreba. Že dobro je vždy na našej strane.
Problém nespočíva v samotnej relikvii ani vo viere tých, ktorí si ju uctievajú. Spočíva v okamihu, keď sa posvätné začne používať na ospravedlňovanie ľudských rozhodnutí, ktoré by mali zostať otvorené morálnemu posudzovaniu.
Strom poznáme po ovocí
Ako však rozpoznať, kedy sa ochranný príbeh zmenil na nebezpečnú fascináciu? Keď už sme na bojisko privolali jedného svätca, možno by nezaškodilo vypočuť si aj toho, ktorého nasledoval: Strom poznáme po ovocí (Mt 7, 15–20). Ak príbeh o zázračnej ruke rytiera a ochrane vlastného sveta sprevádzajú zničené mestá, mŕtvi a zmrzačení ľudia, uväznení kritici a potreba stále nových nepriateľov, nestačí sa pýtať, či je pre jeho nositeľov presvedčivý.
Musíme sa opýtať, či sa ochranný mýtus už dávno nepremenil na draka, pred ktorým mal pôvodne chrániť. Tento mechanizmus nie je ruský, americký, ukrajinský ani slovenský. Je ľudský. Každá kultúra môže zažiť chvíle, keď sa posvätné začne používať na ospravedlňovanie násilia.
Ruka svätca mala vojakom pripomenúť hrdinu, ktorý kedysi bojoval proti nepriateľovi. Možno by nám však dnes mala pripomenúť ešte niečo iné: že niekedy sa musíme pozrieť aj na to, čím sme sa v boji proti drakovi stali sami.