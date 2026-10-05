Koľko nás stál M. Vallo? Stovky miliónov - 1. časť

Členovia koalície podporujúcej M. Valla sa často a radi obúvajú do petržalského starostu J. Hrčku, za to, že na jeho úrade došlo ku krádeži 2,7 mil. €.
Lenže - kým v Petržalke sa to stalo proti vôli starostu a ten za to prijal politickú zodpovednosť, primátor Vallo pripravil Bratislavčanov o stovky miliónov eur - vedome a cielene.
Nič z toho by sa nestalo, bez aktívnej spolupráce poslancov jeho koalície vrátane zástupcov PS a čiastočne aj SaS, u ktorých sa dá stručne konštatovať, že úplne zradili hodnoty ochrany zelene, transparentnosti a odmietania oligarchov, ktoré tieto strany na republikovej úrovni prezentujú.
A bez mlčania médií, ktoré by pri kauzách takéhoto rozsahu o nich, pri akomkoľvek inom mene, rozsiahlo písali. Pri M. Vallovi však majú „slepý bod.“
Preto ku každej z nižšie uvedených káuz pripájam „otázky ktoré sa žiaden novinár Valla neopýtal.“ Môžu/te sa inšpirovať.
Kauza planetárium a vznik „Vallovho dodatku.“
„Vallov dodatok“ – k existujúcim zmluvným vzťahom, ktorý developerovi umožňuje oveľa nižšie plnenie, ako je jeho formálna výška – zarátaním si prác, ktoré inak bežne robí, prác aj úplne nesúvisiacich so zmluvným záväzkom, či „vyplatiť“ sa za nižšiu hodnotu ako je pôvodné zmluvné plnenie.
Za primátora Nesrovnala sa developer zo skupiny J&T - JTRE (ďalej ako J&T) zaviazal na nábreží vybudovať Planetárium a Mediatéku. Už toto plnenie bolo slabou náplasťou za PKO, malo však podľa neskoršieho tvrdenia M. Valla stáť okolo 8 miliónov. Avšak len nový projekčný systém do pražského planetária má stáť 7,2 mil. €. A celková rekonštrukcia už existujúcej budovy 16 mil...
Ale v poriadku, zoberme Vallove číslo. M. Vallo umožnil J&T „vyplatiť“ sa z tohto záväzku – za 11 milónov. A predával to ako zisk pre mesto.
Lenže J&T malo platiť ale aj 30 ročnú prevádzku objektu. Pri nákladoch podobných stredne veľkým českým planetáriám, rádovo 600 000 – 1 200 000 € ročne, teda ďalších 18 až 36 mil. v dnešných cenách.
Z tých 11 mil., ale mesto dostalo doteraz len projektovú dokumentáciu na svoje projekty v (údajnej) hodnote 2 mil. Ďalších 8 mil. má dostať na projekt Plató nad Staromestskou – ale až niekedy v 30tych rokoch. J&T tak získa ďalšie zníženie záväzku – infláciou.
Ak vôbec a nepríde ďalší „dodatok.“
Ušetril developerovi:
min. 8 mil.
18 až 36 mil. v dnešných cenách za 30 r.
Strata mesta:
30 r. bez planetária a mediotéky/ prípadné náklady na ne.
min. cca 10 ročná inflácia z 8 mil. €.
Otázka č. 1: Prečo M. Vallo odpustil záväzok J&T? A za tak malú a vzdialenú náhradu?
Električky J&T
Keď J&T predstavilo v r. 2017 návrh na dve nové električkové trate, mali dve veci spoločné:
– boli v úplnom rozpore aj s Územným plánom aj so základným plánovacím dokumentom mesta – Generelom dopravy
– a ich jediný dopravný zmysel (oproti vedeniu nových tratí navrhovaných Generelom) bol, že by viedli pred a prepájali – lokality developované J&T.
Okamžite sa proti návrhu zdvihol verejný odpor, najmä kvôli vedeniu trate pred SND. J&T na podporu zámeru dalo verejný prísľub, (napr. tu1, tu2, tu3, tu4,), že trate v hodnote 40 (centrum) a 20 (Lido) mil. € postaví na vlastné náklady, pri trati pred SND malo mesto uskutočniť projekčnú prípravu.
A proti bol aj vtedajší kandidát na primátora M. Vallo:
Až do momentu keď sa stal primátorom. Následne, začal presadzovať „trate J&T,“ do čoho investoval nemalý politický kapitál.
Prečo „električky J&T“ priamo ohrozujú dopravnú obslužnosť Petržalky som písal napr. tu a tu a hovoril tu. Matúš Vallo si však medzi záujmami Petržalčanov a J&T, vybral... záujmy J&T...
Ale navyše, dokonca prevzal na mesto aj záväzok J&T zaplatiť ich. Konkrétne – trať pred divadlom má platiť mesto (medzitým náklady vzrástli na odhadovaných 48-49,8 mil. €). Príspevok J&T sa scvrkol na 1 mil. eur na prípravné práce + 7,9 mil. eur/10 mil. eur s DPH.
Odbočku do Lida má financovať mesto komplet samo.
Aj tu však prichádza „Vallov dodatok“ – tých 7,9/10 mil. s DPH totiž nie je viazaných a J&T ich môže minúť aj na úplne nesúvisiace dopravné investície, napríklad v iných svojich projektoch.
Strata mesta/zisk J&T – min. 60 mil. € (a bude v čase rásť)
Zarážajúca je „kolektívna logotómia,“ ktorá postihla mienkotvorné média. Že chce trate zaplatiť samo - komunikovalo J&T často, dlho a zreteľne. Otázku prečo M. Vallo zrazu chce platiť to, čo chcelo platiť J&T - z našich peňazí – mu ale doteraz žiaden novinár nepoložil.
Otázka č. 2: Prečo M. Vallo – aj keď uznal opodstatnenosť plánu J&T, namiesto tratí schválených v Generele dopravy - prevzal tento záväzok na mesto, bez toho aby si najprv zmluvne zakotvil verejný sľub J&T, že tieto trate zaplatí? A preniesol tak z J&T na nás všetkých náklady minimálne 60 mil. €?
Ostaňte naladení, zajtra pokračujeme ďalšou časťou – a tam už pôjde o stovky miliónov – na náš úkor – v prospech developerov...
Kandidujem v komunálnych voľbách, ako člen Tímu Hrčka na kandidátke strany Krajina, do zastupiteľstva M.č. Petržalka (č.29) a Mestského zastupiteľstva Bratislavy (č.9).