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5. okt 2026 o 07:41
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Koľko nás stál M. Vallo? Stovky miliónov - 1. časť

Planetárium, električky a vznik systému „Vallovho dodatku“

Martin Kugla
Martin Kugla Bloger
Koľko nás stál M. Vallo? Stovky miliónov - 1. časť
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Členovia koalície podporujúcej M. Valla sa často a radi obúvajú do petržalského starostu J. Hrčku, za to, že na jeho úrade došlo ku krádeži 2,7 mil. €.

Lenže - kým v Petržalke sa to stalo proti vôli starostu a ten za to prijal politickú zodpovednosť, primátor Vallo pripravil Bratislavčanov o stovky miliónov eur - vedome a cielene.

Nič z toho by sa nestalo, bez aktívnej spolupráce poslancov jeho koalície vrátane zástupcov PS a čiastočne aj SaS, u ktorých sa dá stručne konštatovať, že úplne zradili hodnoty ochrany zelene, transparentnosti a odmietania oligarchov, ktoré tieto strany na republikovej úrovni prezentujú.

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A bez mlčania médií, ktoré by pri kauzách takéhoto rozsahu o nich, pri akomkoľvek inom mene, rozsiahlo písali. Pri M. Vallovi však majú „slepý bod.“

Preto ku každej z nižšie uvedených káuz pripájam „otázky ktoré sa žiaden novinár Valla neopýtal.“ Môžu/te sa inšpirovať.

 

Kauza planetárium a vznik „Vallovho dodatku.“

 „Vallov dodatok“ – k existujúcim zmluvným vzťahom, ktorý developerovi umožňuje oveľa nižšie plnenie, ako je jeho formálna výška – zarátaním si prác, ktoré inak bežne robí, prác aj úplne nesúvisiacich so zmluvným záväzkom, či „vyplatiť“ sa za nižšiu hodnotu ako je pôvodné zmluvné plnenie.

Vizualizácia planetária
Vizualizácia planetária (zdroj: Henbury Development (JaT))

Za primátora Nesrovnala sa developer zo skupiny J&T  - JTRE (ďalej ako J&T) zaviazal na nábreží  vybudovať Planetárium a Mediatéku. Už toto plnenie bolo slabou náplasťou za PKO, malo však podľa neskoršieho tvrdenia M. Valla stáť okolo 8 miliónov. Avšak len nový projekčný systém do pražského planetária má stáť 7,2 mil. €. A  celková rekonštrukcia už existujúcej budovy  16 mil...

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Ale v poriadku, zoberme Vallove číslo. M. Vallo umožnil J&T „vyplatiť“ sa z tohto záväzku – za 11 milónov. A predával to ako zisk pre mesto.

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Lenže  J&T malo platiť ale aj 30 ročnú prevádzku objektu. Pri nákladoch podobných stredne veľkým českým planetáriám, rádovo 600 000 – 1 200 000 € ročne, teda ďalších 18 až 36 mil. v dnešných cenách.

Z tých 11 mil., ale mesto dostalo doteraz len projektovú dokumentáciu na svoje projekty v (údajnej) hodnote 2 mil. Ďalších 8 mil. má dostať na projekt Plató nad Staromestskou – ale až niekedy v 30tych rokoch. J&T tak získa ďalšie zníženie záväzku – infláciou.

Ak vôbec a nepríde ďalší „dodatok.“

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Ušetril developerovi:

  • min. 8 mil.

  • 18 až 36 mil. v dnešných cenách za 30 r.

Strata mesta:

  • 30 r. bez planetária a mediotéky/ prípadné náklady na ne.

  • min. cca 10 ročná inflácia z 8 mil. €.

 Otázka č. 1: Prečo M. Vallo odpustil záväzok J&T? A za tak malú a vzdialenú náhradu?

 

Električky J&T

Keď J&T predstavilo v r. 2017 návrh na dve nové električkové trate, mali dve veci spoločné:

 – boli v úplnom rozpore aj s Územným plánom aj so základným plánovacím dokumentom mesta – Generelom dopravy

– a ich jediný dopravný zmysel (oproti vedeniu nových tratí navrhovaných  Generelom) bol, že by viedli pred a prepájali – lokality developované J&T.

Trate navrhované J&T v r. 2017.
Trate navrhované J&T v r. 2017.  (zdroj: J&T)

Okamžite sa proti návrhu zdvihol verejný odpor, najmä kvôli vedeniu trate pred SND. J&T na podporu zámeru dalo verejný prísľub, (napr. tu1, tu2, tu3, tu4,), že trate v hodnote 40 (centrum) a 20 (Lido) mil. € postaví na vlastné náklady, pri trati pred SND malo mesto uskutočniť projekčnú prípravu.

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A proti bol aj vtedajší kandidát na primátora M. Vallo:

FB status M. Valla z 31.10.2018
FB status M. Valla z 31.10.2018 (zdroj: M. Vallo)

Až do momentu keď sa stal primátorom. Následne, začal presadzovať „trate J&T,“ do čoho investoval nemalý politický kapitál.

Prečo „električky J&T“ priamo ohrozujú dopravnú obslužnosť Petržalky som písal napr. tu tu a hovoril tu. Matúš Vallo si však medzi záujmami Petržalčanov a J&T, vybral... záujmy J&T...

 Ale navyše, dokonca prevzal na mesto aj záväzok J&T zaplatiť ich. Konkrétne – trať pred divadlom má platiť mesto (medzitým náklady vzrástli na odhadovaných 48-49,8 mil. €). Príspevok J&T sa scvrkol na 1 mil. eur na prípravné práce + 7,9 mil. eur/10 mil. eur s DPH.

Odbočku do Lida má financovať mesto komplet samo.

Aj tu však prichádza „Vallov dodatok“ – tých 7,9/10 mil. s DPH totiž nie je viazaných a J&T ich môže minúť aj na úplne nesúvisiace dopravné investície, napríklad v iných svojich projektoch.

Strata mesta/zisk J&T – min. 60 mil. € (a bude v čase rásť)

Zarážajúca je „kolektívna logotómia,“ ktorá postihla mienkotvorné média. Že chce trate zaplatiť samo - komunikovalo J&T často, dlho a zreteľne. Otázku prečo M. Vallo zrazu chce platiť to, čo chcelo platiť J&T - z našich peňazí – mu ale  doteraz žiaden novinár nepoložil.

Otázka č. 2: Prečo M. Vallo – aj keď uznal opodstatnenosť plánu J&T, namiesto tratí schválených v Generele dopravy - prevzal tento záväzok na mesto, bez toho aby si najprv zmluvne zakotvil verejný sľub J&T, že tieto trate zaplatí? A preniesol tak z J&T na nás všetkých náklady minimálne 60 mil. €?

Ostaňte naladení, zajtra pokračujeme ďalšou časťou – a tam už pôjde o stovky miliónov – na náš úkor – v prospech developerov...

 

Kandidujem v komunálnych voľbách, ako člen Tímu Hrčka na kandidátke strany Krajina, do zastupiteľstva M.č. Petržalka (č.29) a Mestského zastupiteľstva Bratislavy (č.9).

Martin Kugla

Martin Kugla
Bloger 
  • Počet článkov:  16
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  • Páči sa:  90x

O doprave, urbanizme a politike v Bratislave. Aktívny občan, člen iniciatív Za efektívnu a ekologickú dopravu a Zachráňme Petržalku a kandidát do Mestského zastupiteľstva Bratislavy a Miestneho zastupiteľstva Petržalky za Tím Hrčka na kandidátke strany Krajina Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

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