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7. okt 2026 o 16:28
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Koľko nás stál M. Vallo? Stovky miliónov – 2. časť.

Kupovanie Územného plánu, prvé stovky miliónov developerom.

Martin Kugla
Martin Kugla Bloger
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V r. 2021 prišiel primátor, s na prvý pohľad, zaujímavým nápadom – mesto zmení developerovi na požiadanie Územný plán (UP), na veľmi žiadané byty - keď mesto časť z nich dostane od developera zadarmo. Ako „kontribúciu.“

Zmena Územného plánu za byty pre mesto - ale len ¼ z „nadhodnoty“

Čo na prvý pohľad vyzerá ako dobrý nápad má viacero problémov:

Po prvé, zadlžené mesto (Bratislavsky magistrát je podľa INEKO jedna z najhoršie hospodáriacich samospráv na Slovensku) je tak „tlačené peniazmi“ do zmien, aj tam kde byty skrátka nie sú vhodné – vidíme to na zmenách na Mlynských Nivách, kde magistrát teraz mení na byty kancelárske budovy, ale na bývanie je to z hľadiska infraštruktúry, škôl, ihrísk, či parkov absolútne nevhodné prostredie.

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Mesto – tvorca Územného plánu, ktorý má byť robený pre obyvateľov - sa tak stáva otrokom developerov a ich komerčných záujmov – na úkor kvality bývania.

Po druhé - mesto takto bude v budúcnosti dostávať skoro 10x menšie dane za m2 z bytov, ako z komerčných budov.

Po tretie - výška kontribúcie bola určená ako ¼ z „nadhodnoty,“ ktorú takto mesto vytvorí a mesto ju stanovilo na 20% z plochy takto vytvorených nových bytov. Čiže mesto dostane len 5% z nich.

Pre porovnanie:

V Londýne (napríklad od Penty z ich projektu), ak samospráva vytvorí zmenou ÚP developerovi nové byty, dostáva 33% plochy. Samozrejme, v menších bytoch a v nižšom štandarde - tie potom v pomere 70/30 dáva na dva programy nájomných a sociálnych bytov, aby vytvorilo optimálnu sociálnu štruktúru obyvateľov novej štvrte.

Ale v poriadku, ostaňme pri „nadhodnote“ 20%, ktorú si mesto, nikto netuší ako, lebo v metodike to nie je - stanovilo.

Po štvrté – prečo ale mesto nežiadalo z tejto nadhodnoty polovicu? Fifty – fifty?

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Otázka pre M. Valla č. 3: Prečo si mesto z nadhodnoty necháva ¾ developerovi a sebe len ¼? Prečo mesto nežiadalo z tejto nadhodnoty polovicu? Fifty – fifty?  

Toto M. Vallo nikdy nevysvetlil, ani svojim poslancom. "Tak sa s developermi dohodol.“

 Čiže oproti spravodlivému polovičnému zisku, mesto dostáva len štvrtinu.

 Ak sa teda mesto bude chváliť, že pri nejakom projekte „dostane zadarmo od developera byty,“ v skutočnosti mohlo dostať dvojnásobok – a presne takú hodnotu „zadarmo“ – venuje developerovi.

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Lenže metodika prakticky prestala platiť už pri prvom väčšom projekte...

Zmena UP Mlynské Nivy  - už len 1/8 z „nadhodnoty“ pre mesto

Terno pre developerov prichádza z návrhom na zmenu UP Mlynské Nivy v apríli 2024 – a novou metodikou pre odplatu za Zmenu UP (ďalší „Vallov dodatok“).

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Developerovi už umožňuje kontribúciu nie len v bytoch, ale aj vo finančnom plnení – 130 €, za m2 hrubej zastavanej plochy. Alebo zarátať si aj iné plnenia – mnohé z nich ale developeri bežne robia, na vlastné náklady.

Problém je, že 130€ za m2, na Mlynských Nivách v skutočnosti nie je ekvivalentom pôvodných 5% z ceny m2 nových bytov, ako mesto pôvodne chcelo. Je približne jej polovicou – 2,5%. Developer teda môže dať mestu už len 1/8 „nadhodnoty.“ A jemu ostáva 7/8:

Poslancom nikto nepovedal, a nie je to ani v žiadnom materiály, ako mesto na 130 € prišlo. Až na zasadnutí Zastupiteľstva im hlavný architekt Šujan ukázal prezentáciu, kde bolo uvedené: „Priemerná cena bytu v novostavbe: 3 800 eur na m2 bez DPH.“  

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Keďže naši poslanci za vládnucu koalíciu Tím Vallo, PS a SaS sú múdri a skúsení komunálni politici, vedia, že Mlynské Nivy sú spolu so Starým mestom najdrahšia štvrť v meste a ceny novostavieb sú tam minimálne dvojnásobné, ako je priemer v celom meste.

Keď však prišlo na hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu D. Čahojovej, ktorá – po Šujanovej prezentácii, logicky navrhla zvýšiť kontribúciu zo 130 € na 250€ - z múdrych ľudí sa za minútu stal poslušný hlasovací stroj Matúša Valla a developerov.

vedeli to aj preto, lebo schválili pozmeňujúci návrh poslanca J. Karmana (ex SaS, dnes Krajina ), ktorý – zase celkom logicky navrhol, že náhrada by nemala byť rovnaká v celom meste, ale v budúcnosti sa vypočítavať pre každé územie zvlášť, podľa obvyklých cien bytov v danej lokalite.

 Ak ostaneme pri tom, že spravodlivé je fifty – fifty, tak týmto ich hlasovaním mesto stráca už nie ¼, ale dokonca približne 3/8 nadhodnoty. A títo „múdri a charakterní“ politici túto hodnotu odovzdali radšej developerom, ako mestu - teda nám občanom.

Otázka pre M. Valla č.4: Prečo pri Mlynských Nivách mesto umožnilo kontribúciu developerov v polovičnej hodnote, ako pôvodne požadovalo?

Tuto si môžete pozrieť ktorí poslanci nehlasovali za návrh D. Čahojovej a ukrátili tak mesto a obohatili developerov:

Hlasovanie za pozmeňujúci návrh D. Čahojovej
Hlasovanie za pozmeňujúci návrh D. Čahojovej (zdroj: záznam zo zasadnutia MZ)

(Poslanci zvolení za Petržalku: O. Dvořák, L. Jakubčová, D. Klimovský, T. Kratochvílová, E. Pätoprstá, A. Sárlos, P. Škápik – NEVOLIŤ!)

Keďže mesto nám v tabuľke aj pekne vyčíslilo koľko v danom území očakáva za 130€ kontribúciu, vieme si pozrieť aj o koľko:

Kontribúcie developerov pri sume 130€ za m2 HPP
Kontribúcie developerov pri sume 130€ za m2 HPP (zdroj: Magistrát Bratislavy)

Strata mesta a zisk navyše pre developerov:

  • Pri 1/8 z nadhodnoty 85 mil. €,

(rozdiel medzi deklarovanými 5% a skutočnými cca 2,5%)

  • Pri 3/8 z nej 255 mil. €!

(rozdiel pri spravodlivom pol/napol delení nadhodnoty)

M. Vallo nesmie mať väčšinu v zastupiteľstve

M. Vallo veľmi pravdepodobne vyhrá voľbu primátora. Je však v záujme všetkých Bratislavčanov, aby opäť nemal v zastupiteľstve väčšinu „kolesíkov,“ ktorí, napriek tomu, že vedia, že idú odovzdať developerom hodnoty vo výške stoviek miliónov – poslušne za takýto návrh zahlasujú.

Bratislava V. má v MZ 10 poslancov z 35. Máme preto slušnú šancu k tomu prispieť, voľte preto za poslancov Tím Hrčka - kandidátov strany Krajina.

 

Kandidujem v komunálnych voľbách, ako člen Tímu Hrčka na kandidátke strany Krajina, do zastupiteľstva M.č. Petržalka (č.29) a Mestského zastupiteľstva Bratislavy (č.9).

 

Pozn.:

Prenos so zastupiteľstva: https://www.zastupitelstvo.sk/Bratislava-MsZ-(titulky).html?aid=4860&page=category&lv=3&id=17&part=archiv

Martin Kugla

Martin Kugla
Bloger 
  • Počet článkov:  17
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  • Páči sa:  95x

O doprave, urbanizme a politike v Bratislave. Aktívny občan, člen iniciatív Za efektívnu a ekologickú dopravu a Zachráňme Petržalku a kandidát do Mestského zastupiteľstva Bratislavy a Miestneho zastupiteľstva Petržalky za Tím Hrčka na kandidátke strany Krajina Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

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