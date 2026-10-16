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16. okt 2026 o 08:50
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Koľko nás stál M. Vallo? Stovky miliónov. 3. časť.

Zmena UP Lido - úplný rozklad systému kontribúcii – my budeme platiť J&T.

Martin Kugla
Martin Kugla Bloger
Koľko nás stál M. Vallo? Stovky miliónov. 3. časť.
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Zmena UP Lido - úplný rozklad systému kontribúcií – my budeme platiť J&T.

 

Systém sa úplne rozpadol vo februári 2025 pri schvaľovaní Zmien UP v lokalite Lido v Petržalke.

A to v troch krokoch:

1.      Mesto opäť nedostalo za zmenu UP od developerov (Penta J&T) to čo pôvodne deklarovalo že chce. Ale falošné kontribúcie.

2.      Nevýhodne zamenilo pozemky v prospech J&T.

3.      A J&T, respektíve ich klientom, budeme naopak, platiť my všetci parky a ich údržbu.

Ako v Bratislave štandardne prebieha development:

Developer kúpi pozemok, vybuduje na svoje náklady domy, ale aj komunikácie, ihriská a zeleň. Lebo bez toho by skrátka byty nepredal.

Následne sa snaží komunikácii aj zelene zbaviť a bezplatne ich previesť na samosprávu – nechce platiť ich údržbu.

Komunikácie spravidla samosprávy preberú, zeleň spravidla nie – náklady na údržbu nových parkov ďaleko prevyšujú štandardnú údržbu ktorú samosprávy bežne robia. Jej údržbu si tak platia majitelia –  v správcovských poplatkoch.

Krok 1- zmena Územného plánu

Mesto na požiadanie developerov – Penty a J&T navýšilo celkovú zastavanosť v území. A keďže máme k dispozícii aj Zmluvy o spolupráci kde sa presne píše akú podlažnú plochu majú obaja developeri poskytnúť mestu z celkovej, vidíme, že opäť nie 5% z vytvorenej "nadhodnoty," ale len polovica, 5379 m2 čistej podlažnej plochy bytov čo má byť asi 98 bytov.

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Ak by mesto trvalo na 5% dostalo by o asi 100 bytov viac. Tieto však odovzdalo zadarmo developerom.

(pripomeňme z druhej časti, že mesto chce oficiálne len ¼ z 20% nadhodnoty, aj keď vo svete je bežných 20-35% zo všetkých bytov, ak vytvorí developerovi profit „z ničoho“)

A tak opäť – na prekrytie - prichádza „Vallov dodatok“ – mesto tvrdí, že získava ďalšie investície vo výške 75 mil. €, ktoré na svoje náklady urobí developer. Tak sa na ne pozrime:

Údajné kontribúcie v lokalite Lido
Údajné kontribúcie v lokalite Lido (zdroj: Mesto Bratislava)

Okrem prvého riadku, je všetko ostatné to, čo developeri úplne štandardne robia na svoje náklady. Presne tak, ako oproti, pri Eurovea urobil developer Balymore a neskôr samotné J&T pri druhej etape - kde za svoje vybudovali a udržiavajú námestie, aj pobrežnú promenádu.  

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Ale tu sa nás snaží M. Vallo presvedčiť, že je to niečo „naviac.“ Nie je.

Otázka pre M. Valla č.5: Prečo aj pri Lide mesto umožnilo kontribúciu developerov v polovičnej hodnote, ako pôvodne požadovalo a prijalo kontribúcie v plneniach, ktoré developeri bežne robia?

Poníženie a hanba Matúša Valla

Špeciálnu pozornosť si však zasluhuje prvý riadok – Lávka cez Dunaj. Asi pred desiatimi rokmi architekti Vallo a Sadovský v rámci „Mestských zásahov“ navrhli lávku – ale vyššie, medzi Novým a Starým mostom. Nosnou myšlienkou bolo prepojenie Starého mesta a Sadu Janka Kráľa, aby Staré mesto tak získalo priamo dostupný park.

Vallo mohol v rámci kontribúcii žiadať od JaT realizáciu tohto svojho nápadu. Namiesto toho mu ho developer zobral a chce prepojiť lávkou svoj nový development - so svojím obchodným centrom. Pre mesto ale nemá žiadnu významnú pridanú hodnotu.

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Aj takto ponížený Vallo, to napriek tomu prezentuje - ako veľký úspech. Lávku ešte pred 5 rokmi developer chcel postaviť za svoje. Dnes je to "kontribúcia."

Lávka má stáť 35 mil. €. Ak zoberieme z mestského materiálu, že mesto má dostať 98 bytov v hodnote 17,5 mil. €, za 35 mil.€ ich mohlo mať ďalších 200. Že M. Vallo namiesto toho uprednostnil „lávku,“ je už hanba.

Otázka pre M. Valla č.6: Prečo uprednostnil lávku pred ďalšími bytmi?

Takže, strata je v skutočnosti okolo 2,5% z celkovej plochy, ak by malo platiť pôvodne deklarované pravidlo samotného mesta a 7,5%, ak by malo platiť férové „pol na pol“ (Rovnako ako pri Nivách).

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Byty na druhej strane Dunaja v podobne lukratívnej lokalite sa predávajú za priemernú cenu okolo 7500 €/m2. Buďme konzervatívni a  počítajme s cenou 5500 € po odrátaní DPH.

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Ak by mesto dodržalo svoj vlastný princíp, že chce 5% z novovytvorenej plochy, tak strata je 2,5 % a vychádza 37 mil. €

Pri „pol na pol“ – férovom delení nadhodnoty, je  strata mesta 7,5% a 111mil. €.  

Krok 2 – nevýhodná zámena pozemkov

Ako bolo spomenuté, developer obvykle kúpi celý pozemok, postaví budovy, cesty a tie sa snaží potom odovzdať samospráve. Takto v tomto istom území postupuje Penta.

V prípade pozemkov J&T ale vznikla v území rôznymi zámenami ešte z dôb Ďurkovského a Ftáčnika anomália – developer dostával pozemky pod stavebnými parcelami podľa vtedy platného UP - a mesto si nechávalo tie pod budúcimi cestami.

J&T predložilo mestu návrh na zmenu UP – a zámenu. Chcelo zameniť pozemky tak, že dostane pozemky pod novými stavebnými pozemkami a odovzdá mestu tie pod budúcimi cestami.

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M. Vallo opakovane tvrdí, že k žiadnej strate nedošlo, zamieňalo sa 1:1 a mesto má presne toľko stavebných a nestavebných pozemkov ako malo predtým. A má pravdu.

Ale celá pravda je, že mesto to nemuselo urobiť. To developer chcel zmeniť UP. Mesto mohlo zmeniť UP a svoje pozemky, ktoré by sa tak stali stavebnými, odpredať v transparentnej dražbe – developeri by sa o ne pobili. A tie pod cestami od J&T by v budúcnosti aj tak dostalo zadarmo – developeri sa chcú ciest zbaviť.

Ale M. Vallo to takto nenavrhol. A tak poslanci v prvom hlasovaní zamenili pozemky, aby v druhom o pár minút neskôr zmenili UP – a z desiatok tisíc m2 pozemkov, ktoré takto vymenili developerovi - následne urobili cenné stavebné pozemky v hodnote stoviek miliónov Eur.

(Otázka pre M. Valla č.7: Prečo namiesto vyššie uvedeného postupu „daroval“ celý profit J&T?)

M.č. Petržalka si dala spracovať analýzu od Centre for Territorial Development, v spolupráci s Lincoln Institute of Land policy, ktorá vyčíslila fiškálny výpadok, ktorý mestu vznikol v Lide v rozsahu 118 až 446 miliónov eur!

K uvedeným číslam je potrebné prirátať aj vyššie spomínaných 75mil. € „feikových kontribúcií,“ pretože autori ich do zachytenej hodnoty započítali.

„Táto hodnota, očistená o mestom zachytenú časť, predstavuje stratu pre mesto na jednej strane a nezaslúžený zisk pre súkromných developerov na strane druhej... ...v praxi ide o transfer verejne vytvorenej hodnoty do súkromných rúk.“

Analýza bola zverejnená  na tlačovej konferencii M.č. Petržalka včera.

Ktorí poslanci hlasovali za a obrali tak mesto - a nás všetkých o stovky miliónov:

Hlasovanie poslancov o nevýhodnej zámene pozemkov
Hlasovanie poslancov o nevýhodnej zámene pozemkov (zdroj: Mesto Bratislava)

(Poslanci zvolení za Petržalku: O. Dvořák, L. Jakubčová, T. Kratochvílová, E. Pätoprstá, A. Sárlos, P. Škápik – NEVOLIŤ!)

Krok 3 – presun obvyklých nákladov developera na mesto

Jednou z povinností developera je takzvaný poplatok za rozvoj, ktorí platí mestu (32%) a mestskej časti (68%). Penta a J&T majú zaplatiť približne 26,6 mil. €. Použiť sa musia v katastri Petržalky.

A je veľmi zaujímavé ako ich mesto rozdelilo. Petržalka má zaňho postaviť školu v tejto lokalite (10 mil.), ale aj lávku cez Einsteinovu (5 mil.).

Mesto sa však rozhodlo použiť svoj podiel, nie na čokoľvek iné potrebné v Petržalke, ale úplne v rozpore so zvyklosťami (viď úvod tejto časti) chce platiť nábrežný park – v časti priliehajúcej k územiu developovanému J&T a tiež Centrálny park – rovnako v území J&T. Developeri prispejú len 1 mil. €. Lenže výstavba úplne nového dvojhektárového Centrálneho parku môže stáť aj cez 5 mil. €. Pri vyššej kvalite, fontánach a podobne, aj dvojnásobok.

Zaplatí ho z poplatku na rozvoj magistrát. Teda my všetci. Čo je však celkom isté je, že mesto a teda my všetci, budeme platiť nákladnú údržbu týchto parkov – J&T, respektíve ich klientom.

Nenechajme ovládnuť „J&T koalíciu“ aj budúce zastupiteľstvo!

Je v záujme všetkých Bratislavčanov, aby opäť nemala v Mestskom zastupiteľstve väčšinu „J&T koalícia.“ Bratislava V. volí do MZ 10 poslancov z 35. Máme preto slušnú šancu k tomu prispieť, voľte preto za poslancov Tím Hrčka - kandidátov strany Krajina.

 

Kandidujem v komunálnych voľbách, ako člen Tímu Hrčka na kandidátke strany Krajina, do zastupiteľstva M.č. Petržalka za Ovsište a Háje (č.9) a Mestského zastupiteľstva Bratislavy za Petržalku (č.29).

Môj program: https://martinkugla.sk 

 

Martin Kugla

Martin Kugla
Bloger 
  • Počet článkov:  18
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  • Páči sa:  98x

O doprave, urbanizme a politike v Bratislave. Aktívny občan, člen iniciatív Za efektívnu a ekologickú dopravu a Zachráňme Petržalku a kandidát do Mestského zastupiteľstva Bratislavy a Miestneho zastupiteľstva Petržalky za Tím Hrčka na kandidátke strany Krajina Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

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