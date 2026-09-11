Petržalke hrozí dopravný kolaps!

V minulosti sa Nosný dopravný systém do Petržalky - nech už to bolo metro, vlak, rýchlodráha, vždy projektoval ako mimoúrovňový - či už podzemný, alebo na estakáde a s kapacitou nad 10 000 cestujúcich v špičkovej hodine.
V minulom desaťročí sa však začala projektovať obyčajná električka – povrchová, s projektovaným 4. min. intervalom a kapacitou 3000 cestujúcich za hodinu.
Mesto v tom nevidelo problém. Prečo?
Nie, Petržalka nebude mať v roku 2040 len 70 tisíc obyvateľov
Pretože základný dopravný plánovací dokument mesta – Generel dopravy z r. 2015, riešil demografickú prognózu (koľko ľudí tu bude v budúcnosti žiť) chybne. Podľa Generelu Petržalka starne a vymiera a v roku 2040 bude mať len 70 tisíc obyvateľov.
Vtedajšia Hlavná dopravná inžinierka – dnes viceprimátorka zodpovedná za dopravu, T. Kratochvílová v tom problém nevidela. Opakovane tvrdila, že to tak je a bude.
Lenže – aj keď pôvodné obyvateľstvo Petržalky „vymiera,“ byty nemiznú – predávajú a prenajímajú sa ďalej. Na rozdiel od zbytku Slovenska, Bratislava stále rastie, prichádzajú noví obyvatelia.
Po druhé – neustále prebieha výstavba nových domov a bytov. Tú ešte vedenie a koalícia primátora M. Valla silne podporilo: V lokalite Lido povolili plánovanú zastavanosť zvýšiť o tretinu – na 960 000 metrov štvorcových úžitkovej plochy! Schválili tiež masívnu zastavanosť v lokalite Petržalka City/Soho, plánujú ďalšie zastavanie okolia Chorvátskeho ramena a masovú výstavbu na juhu Petržalky.
Že obyčajná električka nebude pre Petržalku v budúcnosti stačiť, potvrdilo dopravné modelovanie v rámci spracovávania Projektu udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja.
M. Vallo uprednostnil záujmy J&T pred potrebami Petržalčanov
Problém si vedenie mesta uvedomilo až minulého roku. Prišlo s riešením, že namiesto 4 minútového sa zaviedlo 2 minútový špičkový interval a v budúcnosti sa majú nakúpiť dlhšie električky. Aj to ale zvýši kapacitu električky len na 7000 – 7500 cestujúcich za hodinu. Stačiť to teda určite nebude. Mesto navyše aktívne urobilo kroky, ktoré aj tento interval ohrozia.
J&T totiž dlhodobo presadzovalo dve nové trate električiek – pred divadlom SND a odbočku za Starým mostom do svojho pripravovaného projektu v petržalskom Lide.
Napriek tomu, že M. Vallo sa pred svojím nástupom ostro ohradil proti plánom J&T, hneď po svojom nástupe začal na nich pracovať.
A aj napriek tomu, že sú v rozpore aj s Generelom dopravy! Lenže, keď J&T chce...
Prvý problém je, že električková trať pred divadlom má ísť do centra komplikovaným napojením cez Šafárikovo námestie, kde sa bude stretávať až päť tratí. A v momente, keď sa to stane, 2 minútový interval električiek do Petržalky sa stane neudržateľným.
Druhým problémom je odbočka do Lida. Interval cez Starý most je obmedzený. Každá električka, ktorá prejde z centra cez most a zabočí do územia J&T, tak obslúži „horných desaťtisíc“ pri Dunaji, ale bude chýbať zbytku Petržalčanov, ktorí žijeme za diaľnicou.
Tu treba spomenúť (ne)zodpovednosť poslancov Mestského zastupiteľstva. Napriek tomu, že na túto absurdnosť nápadu viesť odbočku električky do Lida upozorňovala odborná verejnosť od začiatku, poslanci tento návrh vo februári 2025 schválili. Bez toho aby im bola predložená akákoľvek dopravno – kapacitná štúdia, ktorá by tento zámer obhájila! Lenže J&T chcelo.
Za tento návrh – proti záujmom Petržalčanov - hlasovali aj petržalskí poslanci: T. Kratochvílová, A. Sárlos, P. Škápik, O. Dvořák, L. Jakubčová, E. Pätoprstá.
Prečo chce M. Vallo platiť, čo sľúbilo platiť J&T?
J&T od začiatku tvrdilo, že výstavbu oboch tratí samo zaplatí, mesto malo platiť len ich prípravu. Po nástupe M. Valla sa ale situácia zmenila: Mesto prevzalo na seba všetky náklady, a len pri trati v centre J&T sľúbilo max. 7,9 mil. € príspevok (môže si odrátať ešte rôzne svoje náklady). Cena výstavby trate v centre sa dnes odhaduje na min. 48 mil €. Cena za odbočku do Lida sa odhaduje na min. 20 mil. €
Prečo M. Vallo súhlasil aby mesto na seba prevzalo min. 60 mil., ktoré chcelo pôvodne platiť J&T, nikdy nevysvetlil a žiaden novinár sa ho na to nespýtal. Opýtajte sa ho vy.
Riešenia pre Petržalku
Samozrejme zastavenie "J&T električiek." A ďalej koncepčne:
Prvým riešením - na zlepšenie dopravy je to, čo magistrát vytrvalo ignoruje - výstavba Terminálov integrovanej osobnej dopravy (TIOP) na železničnej trati č. 132 (Rajka – Petržalka - Nové mesto) a spojazdnenie prevádzky mestských vlakov na nej.
Poskytne tak pre dopravu z Petržalky/Bratislavy V. ďalšiu kapacitnú koľajovú dopravnú infraštruktúru, významne pokrývajúcu prepravné smery z Bratislavy V. do východných častí mesta, s pokračovaním cez stanice Nové mesto a Predmestie na sever mesta.
Elegantné je, že toto riešenie nestojí mesto nič – výstavbu TIOPov, aj prevádzku mestských vlakov – hradí štát (ŽSR, ZSSK). O to nepochopiteľnejšie je pasivita magistrátu pri rokovaniach so ŽSR o tejto trati – v kontraste s nadprácou pre záujmy J&T.
Poslanci, ktorých v komunálnych voľbách zvolíte do Mestského zastupiteľstva, môžu začať tlačiť na magistrát aby konečne začal rokovať s ŽSR o projektovej príprave TIOPov na trati č. 132 a zaradení ich výstavby do investičných plánov ŽSR. A s ZSSK o nahustení intervalu mestských vlakov do Petržalky.
M.č. Petržalka, môže urobiť zatiaľ provizórne TIOPy – ako pôvodne urobila M.č. Vrakuňa, kým ŽSR nepostavili riadny – napríklad pri križovaniach železničnej a električkovej trati na severe a juhu Petržalky.
Druhým riešením je obmedzenie novej výstavby v Petržalke, zmenou Územného plánu. M.č. Petržalka zadala vypracovanie štúdie, ktorá má dať odpoveď na to, či je plánovaná výstavba v zmysle ÚP v súlade s možnosťami dopravy, najmä kapacitou mostov. Zverejnená by mala byť čoskoro.
Aj pre zmenu Územného plánu mesta je mimoriadne dôležité, ktorí poslanci budú za Petržalku zvolení do mestského zastupiteľstva.
Hlasujte preto 24. októbra s ohľadom na svoje záujmy, záujmy Petržalčanov, nie podľa ideologických šablón.
Kandidujem v komunálnych voľbách, ako člen Tímu Hrčka na kandidátke strany Krajina, do zastupiteľstva M.č. Petržalka a Mestského zastupiteľstva Bratislavy.