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25. sep 2026 o 06:31
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Zastavme bezhlavé zastavanie Centrálnej osi Petržalky!

Petržalčania netušia, čo im má pred oknami vyrásť.

Martin Kugla
Martin Kugla Bloger
Zastavme bezhlavé zastavanie Centrálnej osi Petržalky!
Stavba projektu "Domino" 2014 (Zdroj: SITA/Jozef Jakubčo)
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Krátko po nástupe nového primátora M. Valla, sa vo februári 2019 v Zrkadlovom Háji uskutočnilo stretnutie s občanmi, kde mesto prezentovalo výsledky Štúdie Centrálnej rozvojovej osi.

Verejnosť reagovala veľmi kriticky. Primátor spolu s vtedajšou hlavnou architektkou Konrad preto prisľúbili, že mesto bude v ďalšom procese vo väčšej miere zapájať občanov.

Lenže primátor si zo stretnutia odniesol iné ponaučenie – čím menej verejnosť vie, tým  lepšie. Magistrát nielenže nesplnil žiaden zo sľubov, ktoré na stretnutí zazneli, ale zrušil aj celý proces participácie (zapojenia verejnosti) plánovaný ešte na r. 2019.

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A potichu začal konať – v prospech developerov.

Zastavanie jadra Petržalky

Štúdia Centrálnej osi pôvodne navrhovala v území „Petržalka City“ (nezastavané územie medzi Rusovskou a Romanovou) miernu, 4-6 podlažnú zástavbu, ktorá mala smerom k Chorvátskemu ramenu postupne klesať. Počítala aj s jednou 10-poschodovou budovou

Pôvodný návrh zastavania územia "Petržalka City" v Štúdii
Pôvodný návrh zastavania územia "Petržalka City" v Štúdii (zdroj: Tím zhotoviteľov)

Primátor sa ale s developerom dohodol a v území povolil zastavanosť 7-14 podlaží a tri 22-36 podlažné veže. Čo následne zhotoviteľ musel aj zakomponovať do Štúdie.

Uznesenie Mestského zastupiteľstva ešte z r. 2013 požadujúce „50-metrový park pri Chorvátskom ramene“ obišli tak, že 50-metrovú „nezastavateľnú plochu“ počítajú od osi ramena. Čiže približne 25 m od chodníka pri Chorvátskom Ramene začnú zanedlho vyrastať sedemposchodové budovy.

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To väčšina Petržalčanov vôbec nevie.

Finálna podoba priestoru "Petržalka City" v Štúdii
Finálna podoba priestoru "Petržalka City" v Štúdii (zdroj: Developer)

 Nové „Dominá“ v Centrálnej osi

Najviac ľudia protestovali proti výstavbe ďalších domov pred oknami už existujúcej zástavby, podobne ako v kontroverznom „Domine“ na Jasovskej. Mimochodom - pôvodne prebiehalo konanie o odstránení tejto stavby, M. Vallo sa však s novým stavebníkom dohodol – budova sa posunula o asi 4 metre ďalej, staba sa znížila, a primátor na ňu v r. 2022 vydal súhlasné stanovisko. Dnes sa veselo stavia.

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Štúdia Centrálnej osi ale navrhla takéto „Dominá“ aj na ďalších miestach v Petržalke.

Vybrané príklady navrhovanej novej zástavby (v smere hodinových ručičiek: Jungmanová, Vígľašská, Nám. Hraničiarov, Topoľčianska)
Vybrané príklady navrhovanej novej zástavby (v smere hodinových ručičiek: Jungmanová, Vígľašská, Nám. Hraničiarov, Topoľčianska) (zdroj: Štúdia Centrálnej rozvojovej osi.)

MČ Bratislava-Petržalka vo svojich pripomienkach k Štúdii namietala najmä výšku budov  a požadovala, aby boli nižšie, ako úroveň na ktorej začínajú okná bytov. Tieto pripomienky však boli magistrátom odignorované.

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Štúdia bola odhlasovaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v marci 2023 a za hlasovali aj poslanci za Petržalku, členova primátorovho klubu, ktorí sa o vašu priazeň do Mestského zastupiteľstva uchádzajú aj v týchto voľbách:  Daniel Klimovský, Tatiana Kratochvílová, Adam Sárlos, Lenka Jakubčová a do zastupiteľstva BSK: Oskar Dvořák, Michal Sabo.

Mnohí obyvatelia ani netušia, že sa im pred oknami pripravuje nová výstavba. Preto sme iniciovali referendum a v jeho rámci 4. otázku, ktorá požaduje, aby sa takáto výstavba nemohla uskutočniť menej ako 50 metrov pred oknami budov.

Príďte v deň konania komunálnych volieb aj k referendu, občania musia vyslať vedeniu mesta jasný signál, že si takúto výstavbu neželajú!

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Kandidujem v komunálnych voľbách, ako člen Tímu Hrčka na kandidátke strany Krajina, do zastupiteľstva M.č. Petržalka (č.29) a Mestského zastupiteľstva Bratislavy (č.9).

Martin Kugla

Martin Kugla
Bloger 
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O doprave, urbanizme a politike v Bratislave. Aktívny občan, člen iniciatív Za efektívnu a ekologickú dopravu a Zachráňme Petržalku a kandidát do Mestského zastupiteľstva Bratislavy a Miestneho zastupiteľstva Petržalky za Tím Hrčka na kandidátke strany Krajina Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

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