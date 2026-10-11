Bardejovský hokej - za veľa peňazí, málo muziky

Pred časom odovzdalo vedenie klubu primátorovi Borisovi Hanuščákovi Pamätnú plaketu za podporu pri rozvoji mládežníckeho hokeja v meste. Mesto MHC 46 Bardejov v statuse k tejto príležitosti popisuje ako klub, ktorý systematicky a cieľavedome pracuje s hokejovou mládežou od prípraviek až po kategóriu dorastencov a jeho domáce zápasy pútajú zaslúženú pozornosť divákov.
Mesto Bardejov okrem iného poskytuje klubu MHC Bardejov ľad bezodplatne, ako podporu pre bardejovskú mládež. Sú však tieto nemalé prostriedky skutočne dobrou investíciou pre bardejovskú mládež, keď po deviatich rokoch prípravy klub nevie poskladať jedno družstvo ani zo 4 vekových kategórií (roky narodenia 2009 - 2013)? Prispievajú na chod klubu aj mestá Prešov a Sabinov, keďže chlapci z týchto miest dostávajú priestor na ľade dotovanom bardejovčanmi?
Na dotvorenie obrazu sa skúsme pozrieť na konfrontáciu mládežníckeho hokeja medzi dorastencami Bardejova a Krynice.
V dňoch 3. a 4.10. sa odohrali 2 zaujímavé zápasy hokejového dorastu v rámci K-Classic 1. ligy dorastu. V prvom zápase miestny mládežnícky klub MHC Bardejov zdolal susedov z KTH Krynica po napínavom priebehu 8:7. V nedeľnom zápase, v ktorom Krynica nastúpila s pozmeneným kádrom aj s bývalým hráčom Bardejova Jakubom Kubisom, bol už priebeh jednoznačnejší s konečným skóre 3:9 v prospech poľského klubu.
Oveľa zaujímavejšie však vyznie porovnanie hokejových základní. V prvom zápase nastúpilo za MHC 14 hráčov, z toho 7 pôvodných hráčov Bardejova v rámci svojej kategórie, 1 hráč bol ostaršený starší žiak. Druhú polovicu tímu tvorili chlapci z Prešova a Sabinova. KTH Krynica nastúpila so 16 hráčmi, z toho 7 chlapcov v rámci svojej kategórie, dvaja ostaršení starší žiaci, ďalší 7 hráči sú študentami hokejovej akadémie v Krynici.
V druhom vzájomnom zápase nastúpilo za MHC 17 hráčov, z toho 6 pôvodných hráčov Bardejova v rámci svojej kategórie, 4 hráči boli ostaršený starší žiaci. Ostatní 7 chlapci boli z Prešova a Sabinova. KTH Krynica nastúpila opäť so 16 hráčmi, z toho 11 pôvodných hráčov Krynice, ostatní piati sú súčasťou KTH v rámci hokejovej akadémie založenej pred rokom v Krynici.
Treba ešte podotknúť, že KTH Krynica po obidva dni nasadzovala druhý tím dorastu v rámci poľskej ligy dorastu a v nedeľu odohrali svoj zápas aj starší žiaci Krynice. MHC Bardejov kategóriu Starší žiak pre nedostatok hráčov do slovenskej súťaže neprihlásil. Pritom v roku 2018 bol na V.ZŠ v Bardejove odštartovaný projekt hokejovej triedy od 1. ročníka ZŠ. Dnes sú títo chlapci deviataci a nemajú vlastnú kategóriu. Očividne sa tento projekt minul svojmu cieľu. Samozrejme ak nim bolo športovanie mládeže v Bardejove. Nebyť chlapcov z Prešova a Sabinova, nehrali by ani bardejovskí dorastenci. Dá sa tento stav nazvať rozvojom?
Rozmeňme si to teda na drobné. Na území mesta vrátane Dlhej Lúky máme osem základných škôl. Krynica ich má dve a napriek tomu má prihlásené družstvá, tak v kategórii starší žiak, ako aj dorast. Hokejová akadémia dáva klubu KTH Krynica priestor na to, postaviť 2 družstvá v kategórii dorast. Bardejov má problém takmer v každej vekovej kategórii. Aký rozvoj teda? Kto z mesta kontroluje efektivitu vynaložených prostriedkov pre mládežnícke kluby? Bol sa niekto z mesta niekedy pozrieť na zápas mládežníckych kategórií? Alebo mestu stačí, že si primátor spraví raz za čas foto so Šatanom, či Gajdošom? Nie sú to príliš drahé fotografie s otáznym prínosom pre bardejovskú budúcnosť? Prečo sú ticho rodičia? Nemali by tí rodičia, ktorích deťom mi ostatní v rámci daní prispievame na záľúbu ich rodín, dbať o to, aby klub napredoval vo všetkých smeroch a dával priestor, čo najväčšiemu počtu záujemcov o hokej?
Na okolitých zimných štadiónoch si môže zahrať hokej aj mládež, ktorá nie je registrovaná v žiadnom klube v rámci verejného korčuľovania pomenovaného “Hokejka puk“. V zahraničí niektoré mestá túto príležitosť ponúkajú svojej komunite bezodplatne. Bardejovská mládež túto možnosť nemá. Desaťtisíce eur z vreciek daňových poplatníkov na “ľadohodiny“ slúžia len malému okruhu záujemcov z radov bardejovčanov o tento obľúbený zimný šport.