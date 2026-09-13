Mama má Emu, Ema má mamu. Boris má Martina, Martin má Mareka

Po krátkej pauze kandidát-Marek zverejnil nové video, v ktorom sa dištancuje od kandidáta-Borisa. Tvrdí, že ho kandidát-Boris neznáša, a že s ním nikdy nemal žiadnu dohodu.
Hovorí sa, že nenávisť prichádza od ľudí, ktorí nedosahujú úroveň nenávidených. V rámci tejto logiky je kandidáta-Mareka v dlholúckej telocvični, aj zborovni naozaj škoda. Na nedávnych fotkách FB stránky mesta Bardejov z dlholúckeho futbalového ihriska to však na nejakú osobnú nevraživosť medzi ním a kandidátom-Borisom vôbec nevyzerá. A tak to hádam aj má byť. Však sme ľudia. Je ale zábavné sledovať, ako sa s tým tím kandidáta-Borisa pekne vyhral.
Tvrdenie, že kandidát-Marek dohodu s kandidátom-Borisom nemá, si osobne nedovolím spochybňovať! Ako ex-kandidát-ja som bol týmto spôsobom osočovaný v roku 2014, ex-kandidátom-Martinom, ale aj inými ľuďmi, ktorí sa v politike “zaručene“ vyznali. Jedným z dôvodov k dotiahnutiu mojej kandidatúry až do dňa volieb, bolo presvedčenie, že kandidát-Martin nie je pre Bardejov lepšou alternatívou ako kandidát-Boris, o čom som presvedčený dodnes.
Dohoda s Milom? O čom by sa v tomto kontexte mal kandidát-Milo s kandidátom-Marekom dohadovať? Vedel Marek, že Milo kandiduje? Vedel. Napriek tomu sa kandidovať rozhodol. Je zrejmé, že pre tím kandidáta-Mareka nie je kandidát-Milo voči kandidátovi-Borisovi alternatívou a deklarovaná ochota spoločného postupu zo strany KDH nebola nikdy úprimná. Od čias kedy KDH v minulosti Mila podporovalo, sa v tejto strane udiali personálne zmeny a dnes v ňom majú hlavné slovo ľudia, ktorým už vtedajšia podpora Mila nevoňala.
Z celého diania je cítiť skôr zmiešané kalkulácie a snahu o prípadné alibi na deň po voľbách, než ochota spolupracovať.
Zhrnutie. Samotná Marekova kandidatúra je vyjadrením nesúhlasu s Milovou kandidatúrou. Bodka. Toto treba akceptovať. Akýkoľvek apel na kandidáta KDH je zbytočný. V tomto štádiu kampane to už nemá zmysel. Je v tom veľa úsilia, očakávaní od podporovateľov, ale aj emócií.