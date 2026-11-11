“Preceda“ si opäť raz neustrážil biologickú funkciu jeho tráviaceho traktu a toxický obsah svojho hrubého čreva pustil do sveta tým otvorom, ktorý sa nachádza pod jeho nosom.
To je zrejme hlavnou príčinou toho, prečo sa on a neidentifikovaná skupina iných “hrdinov“, keďže rozprával v množnom čísle, nepototo z nemeckého kancelára. Ďalším faktorom deficitu biomateriálu v jeho hrubom čreve, môže byť istý prezident z močiarov, ktorému náš slovanský hrdina kladie nepríjemné otázky.
Celé to podľa slov samotného respondenta má súvisieť so starostlivosťou o našich chlapcov, ktorých on na Ukrajinu nepošle. V skutočnosti je to však práve náš pomätený Róbert, kto svojimi výplodmi od nástupu do funkcie dáva prezidentovi z močiarov nádej, že sa mu podarí rozdeliť Európu a naplniť svoje ciele SVO. Hrdina našich sociálnych sietí spolu s Babišom a prezidentom Uesej robia v konečnom dôsledku všetko preto, aby si prezident z močiarov prišiel pre našich chlapov, možno aj prostredníctvom rúk ukrajinských vojakov a poslal ich v státisícoch bojovať proti chlapom z Moravy a Čiech, v duchu hesla “Na Berlin“. Slovanská vzájomnosť tak bude naplnená do bodky.