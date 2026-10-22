O mojich nenaplnených rodičovských ambíciách

V Slovenskom mládežníckom športe, ale aj v našich školských zariadeniach sa nám niektorým nespokojným stáva, že sa prepracujeme k titulu „Úzkoprsí rodič s nenaplnenými vlastnými ambíciami“. Mne sa to napr. stáva výlučne v momentoch, keď tá druhá strana nechce byť rušená pri svojom biznise. Málokedy sa to zaobíde bez rečí o vlastných zásluhách a o ľudskej nevďačnosti. Ale môžem sa aj mýliť.
Dva mesiace sa chystám natočiť video, v ktorom by som si sadol do mojej 46 ročnej škodovky a previezol sa po Bardejove. Pýtal by som sa motoristov, ako vnímajú tú „zelenú vlnu“ od “Centrumu“ po Kaufland. Mladých drifterov, či slalomárov, štvorkolkárov aj motorkárov by som sa opýtal, počas driftovania s mojou modrou 60 koňovou strelou so všetkým vzadu, ako hodnotia možnosti vyžitia v ich obľúbenej disciplíne v rámci nášho mesta. Chodcov by som sa opýtal, koľko tretier zodrali na semaforoch k Bille, kde by to na druhú stranu nedal počas zelenej ani Usain Bolt. Všetkých účastníkov cestnej premávky by som sa opýtal, či tušia, že semafory má pod palcom mesto, nie polícia. Zásadnou otázkou by bolo, či je toto ten stav, ktorý treba zachovať na ďalšie 4 roky?
Stavil by som sa pri zimnom štadióne, kde by som sa pýtal ako vníma naša hokejovo neorganizovaná mládež, že na verejne korčuľovanie s hokejkou a pukom musí jazdiť do Svidníka, Prešova, či Starej Ľubovne? Meteorologické podmienky už zrejme pre outdor hokej lepšie nebudú a tak je otázkou, či je primerané, aby licencia na hokej v Bardejove patrila len hokejovému klubu. Natočil by som okolie zimného štadiónu a porovnal s tým, čo šiesty rok zažívame s mojou rodinou na zimnom štadióne v Krynicy. Zrejme by som sa aj poďakoval nášmu politickému Benjamínkovi z gymnaziálneho bufetu za to, že nás spolu ďalšími jednotlivcami svojimi manažérskymi vlohami z Bardejovského zimáku vypudil. Aj tentokrát by padla otázka, či je systém “všetko zlé je na niečo dobré“ impulzom k napredovaniu akejkoľvek, nielen hokejovej komunity, a či si toto prežívanie zaslúži šancu na ďalšiu 4 ročnú reprízu.
Takto by sa dalo pristaviť pri takmer každej verejnej inštitúcii v meste. Mojou ambíciou ako nedokonalého rodiča je, aby naše deti zažili kvalitu. Kvalitné školy, kvalitných učiteľov, kvalitné športové kluby, kvalitných manažérov, trénerov, profesionálne fungujúce organizácie. Toto by mohla byť cesta k tomu, aby vo verejnom živote začala prevažovať ľudská zrelosť nad detinskou sebastrednosťou a ľudskou malosťou.
27 rokov bez zmeny nie je len zásluha človeka, ktorý 27 rokov neprehral. Je to aj vizitka občanov. 27 rokov je svedectvo o tom, že nám chýbala odvaha posunúť sa ďalej. Čo dalo priestor podpriemeru, ktorý nám čím ďalej, tým viac dýcha na krk. Neviem si predstaviť, žeby to malo pokračovať ďalšie 4 roky.
V sobotu je šanca na nový začiatok.