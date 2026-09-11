piatok, 11. september, 2026 |  Meniny má Bystrík
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
11. sep 2026 o 23:11
Prečítané: 0x

Prvé dojmy po debate heterosexuálov na post primátora Bardejova.

“Sáleziáni“ sa dnešným súbojom bavili, tí ostatní opúšťali baštu so zmiešanými pocitmi. Budú proti rodine, Bohu, ak nebudú voliť “saleziána“, ktorý dnešnú debatu kandidátov začal vetou: „som hetero“?

Ján Kukulský
Ján Kukulský Bloger
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

30. októbra v roku 2022 mi o 1:27 prišla správa od človeka, ktorému na meste Bardejov úprimne záleží. Je vzdelaný, v Bardejove rešpektovaný. Bol učiteľom na strednej škole. Dnes v dôchodkovom veku úspešne podniká.

Tá správa znela. „ Jano, tak vyzerá Bardejov keď rozhodne 300 hlasov“.

Nádej na zmenu v tom momente zhasla na ďalšie 4 roky. Po dnešnej debate kandidátov na bardejovského primátora ma ovládli podobné pocity. A to máme do volieb samotných ešte pár dní.

Zrekapitulujme teda doterajšiu kampaň, v podaní ľudí z bardejovskej pobočky KDH.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Je možné rozobrať video po videu, no o charaktere kandidáta a nominujúcej strany veľa napovie séria v okolí kruháča kde tak Marek-kandidát ako aj Marek-nekandidát podprahovo naznačujú, že oni dokázali to, čo iní sľubovali. Milo-kandidát však podľa dostupných informácií inicioval petíciu, nesľúbil riešenie. To, že má KDH 8 rokov župana a ten s tým pohol až teraz, je na inú debatu.

Ďalší moment prichádza vo videu, v ktorom Marek-kandidát priznáva, že ak chceme zmenu, nesmieme si rozdeliť hlasy. Nemyslí si, že právo kandidovať má len niekto, kto je dlhšie na sociálnych sieťach alebo bilboardoch.

Milo-kandidát podporoval zmenu už v roku 2010, keď sa o ňu pokúšal kandidát Martin. V roku 2014 podporoval kandidáta-mňa, keďže vyhodnotil podobne ako kandidát-ja, že kandidát Martin, až tak tú vytúženú zmenu nepredstavuje. Kandidát-Milo sa aj počas pobytu v zámorí o Bardejov živo zaujímal, organizoval konferencie, pri každej návšteve mesta sa stretal s ľuďmi, o ktorých vedel, že im na dianí v Bardejove záleží. Takýchto ľudí takisto v predstihu informoval aj o tom, že plánuje kandidovať, ale aj o iných politických krokoch.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Kandidát-Milo nie je človek, ktorý sa odsťahovaním do zámoria na Bardejov vykašľal, ako sa to verejnosti podsúva. Kto vidí jeho jedinú prednosť, či výhodu v tom, že je dlhšie na bilboardoch, sociálnych sieťach nemá potuchy čo sa v Bardejove posledných minimálne 16 rokov dialo.

Stále sa toto hodnotenie situácie kandidátom-Marekom s prižmúrenými očami mohlo javiť, ako istý druh rečníckej nemotornosti, no verejná debata potvrdila, že je to vedomý spôsob komunikácie, na “saleziána“ z Dlhej Lúky nie príliš pokorný, ani zrelý.

Z Mareka-kandidáta nám rastie žoviálny rečník, ktorý slabšie portfólium kompenzuje istou dávkou teatrálnosti, ktorú nám dnes predviedol v súboji s introvertným pracantom kandidátom-Milom. Subjektívne však bolo cítiť viac Bardejova z introvertného pracanta.

SkryťVypnúť reklamu

“Sáleziáni“ sa dnešným súbojom bavili, tí ostatní opúšťali baštu so zmiešanými pocitmi.

Budú proti rodine, Bohu, ak nebudú voliť “saleziána“, ktorý dnešnú debatu kandidátov začal vetou: „som hetero“?

Ján Kukulský

Ján Kukulský
Bloger 
  • Počet článkov:  78
    •  | 
  • Páči sa:  142x

Pozerám, počúvam, čudujem sa, píšem. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Všetky články
INESS

INESS

132 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

775 článkov
Veronika Pirošík Mešková

Veronika Pirošík Mešková

26 článkov
Pavel Macko

Pavel Macko

214 článkov
Marcel Rebro

Marcel Rebro

316 článkov
Anna Brawne

Anna Brawne

125 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu