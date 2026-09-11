Prvé dojmy po debate heterosexuálov na post primátora Bardejova.

30. októbra v roku 2022 mi o 1:27 prišla správa od človeka, ktorému na meste Bardejov úprimne záleží. Je vzdelaný, v Bardejove rešpektovaný. Bol učiteľom na strednej škole. Dnes v dôchodkovom veku úspešne podniká.
Tá správa znela. „ Jano, tak vyzerá Bardejov keď rozhodne 300 hlasov“.
Nádej na zmenu v tom momente zhasla na ďalšie 4 roky. Po dnešnej debate kandidátov na bardejovského primátora ma ovládli podobné pocity. A to máme do volieb samotných ešte pár dní.
Zrekapitulujme teda doterajšiu kampaň, v podaní ľudí z bardejovskej pobočky KDH.
Je možné rozobrať video po videu, no o charaktere kandidáta a nominujúcej strany veľa napovie séria v okolí kruháča kde tak Marek-kandidát ako aj Marek-nekandidát podprahovo naznačujú, že oni dokázali to, čo iní sľubovali. Milo-kandidát však podľa dostupných informácií inicioval petíciu, nesľúbil riešenie. To, že má KDH 8 rokov župana a ten s tým pohol až teraz, je na inú debatu.
Ďalší moment prichádza vo videu, v ktorom Marek-kandidát priznáva, že ak chceme zmenu, nesmieme si rozdeliť hlasy. Nemyslí si, že právo kandidovať má len niekto, kto je dlhšie na sociálnych sieťach alebo bilboardoch.
Milo-kandidát podporoval zmenu už v roku 2010, keď sa o ňu pokúšal kandidát Martin. V roku 2014 podporoval kandidáta-mňa, keďže vyhodnotil podobne ako kandidát-ja, že kandidát Martin, až tak tú vytúženú zmenu nepredstavuje. Kandidát-Milo sa aj počas pobytu v zámorí o Bardejov živo zaujímal, organizoval konferencie, pri každej návšteve mesta sa stretal s ľuďmi, o ktorých vedel, že im na dianí v Bardejove záleží. Takýchto ľudí takisto v predstihu informoval aj o tom, že plánuje kandidovať, ale aj o iných politických krokoch.
Kandidát-Milo nie je človek, ktorý sa odsťahovaním do zámoria na Bardejov vykašľal, ako sa to verejnosti podsúva. Kto vidí jeho jedinú prednosť, či výhodu v tom, že je dlhšie na bilboardoch, sociálnych sieťach nemá potuchy čo sa v Bardejove posledných minimálne 16 rokov dialo.
Stále sa toto hodnotenie situácie kandidátom-Marekom s prižmúrenými očami mohlo javiť, ako istý druh rečníckej nemotornosti, no verejná debata potvrdila, že je to vedomý spôsob komunikácie, na “saleziána“ z Dlhej Lúky nie príliš pokorný, ani zrelý.
Z Mareka-kandidáta nám rastie žoviálny rečník, ktorý slabšie portfólium kompenzuje istou dávkou teatrálnosti, ktorú nám dnes predviedol v súboji s introvertným pracantom kandidátom-Milom. Subjektívne však bolo cítiť viac Bardejova z introvertného pracanta.
“Sáleziáni“ sa dnešným súbojom bavili, tí ostatní opúšťali baštu so zmiešanými pocitmi.
Budú proti rodine, Bohu, ak nebudú voliť “saleziána“, ktorý dnešnú debatu kandidátov začal vetou: „som hetero“?