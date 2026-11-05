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5. nov 2026 o 22:27
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O dvanástich mesiačikoch (edícia 2027)

Čas letí ako šialený a už zasa je tu koniec roka a treba začať myslieť na ten nasledujúci.

Peter Lacina
Peter Lacina Bloger
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Ako každú jeseň, aj tento rok nastal čas na výber 12 mesiačikov plus jeden bonus. Túto sezónu som bol prekvapivo aktívny, väčšinu fotiek ste už mohli vidieť v iných tohtoročných blogoch. Takže netreba otáľať, poďme si ich pripomenúť. Úprimne sa priznám, nemám rád výber fotografií do kalendára. Je to stresujúce, lebo by som tam chcel napchať polovicu záberov zo sezóny. Ale počet miest je veľmi limitovaný. Do semifinálového výberu sa dostalo až 39 fotiek a vybrať iba tretinu je naozaj utrpenie. Kalendár pre tento rok bol zostavený z klasických farebných fotografií, takže ten budúcoročný bude pre zmenu infračervený.

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Prológ
Jedna z mála fotiek, ktorú som mal vybratú týždne dopredu. Orech pri dedinke Klobouky u Brna. Trochu strastiplné hladanie, ale výsledok myslím stojí zato.

kalendár 2027
kalendár 2027 (zdroj: Peter Lacina)

Január
Kaplnka sv. Floriána z konca 17. storočia sa týči nad mestečkom Moravský Krumlov. Keď pôjdete náhodou okolo nemôžete si ju nevšimnúť, nakoľko stojí na malom kopčeku nad mestom.

Moravský Krumlov
Moravský Krumlov (zdroj: Peter Lacina)

Február
Koliba nad Východnou. Krásne miesto, kombinácia lúk a lesov pod Kriváňom je v podstate neobmedzenou inšpiráciou pre fotografa. Bol som tu už iks krát a určite nie naposledy. Jedna zo štyroch fotiek v kalendári, ktoré ešte neboli inde zverejnené.

Východná
Východná (zdroj: Peter Lacina)

Marec
Veterný mlyn nad Chvalkovicemi. Krásny objekt na fotenie, ale aj len tak na výlet. Naozaj je tam pekne. Ak sa vydarí počasie, piknik pod mlynom nemôže nedopadnúť dobre.

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Chvalkovice
Chvalkovice (zdroj: Peter Lacina)

Apríl
Mikulov so svojim zámkom je dominantou južnej Moravy. Výlet na celý deň, v meste je toho podstatne viac na pozretie ako iba zámok. Plus dobré vínečko, dobré papaníčko.

Mikulov
Mikulov (zdroj: Peter Lacina)

Máj
Kostol sv. Ladislava v Spišskom Štvrtku. Druhá dosiaľ nezverejnená fotka. Absolútne nedocenený gotický klenot Spiša. Mne padla sánka, keď som vošiel dnu, uprostred letnej sezóny úplne sám. Ľudoprázdno, ani noha. Sprístupnené všetky časti kostola, veľmi rád na to miesto spomínam.

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Spišský Štvrtok
Spišský Štvrtok (zdroj: Peter Lacina)

Jún
Železničná trať z obce (alebo do obce) Zbehy. Tretia dosiaľ nezverejnená foto. V sezóne jazdím popri nej na biku do práce, takže zastávka s foťákom bola jasná správa.

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Zbehy
Zbehy (zdroj: Peter Lacina)

Júl
Zámok v Jaroměřicích nad Rokytnou je skutočne barokovým skvostom južnej Moravy. Zámok je právom nazývaný aj moravským Versailes.

Jaroměřice nad Rokytnou
Jaroměřice nad Rokytnou (zdroj: Peter Lacina)

August
Prírodná kaplnka vnútorného ticha na slovensko-moravskom pomedzí nad dedinkou Nová Lhota. Máte radi miesta s dušou? Nájdite si voľné popoludnie, ideálne koncom jari, keď sú lúky okolo v plnom kvete a skúste sa ponoriť na chvíľku do ticha...

Nová Lhota
Nová Lhota (zdroj: Peter Lacina)

September
Kaplnka sv. Cyrila a Metoda, miestnymi nazývaná Hradištěk, stojí uprostred rozľahlých viníc medzi obcami Velké Bílovice a Vrbice. V okolí je hustá sieť obslužných cestičiek, križujúcich vinohrady, ideálne miesto na cyklovýlet. Ako inak s takmer neobmedzenou ponukou miestnych vínnych sklípkov.

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Velké Bílovice
Velké Bílovice (zdroj: Peter Lacina)

Október
Ďalší z množstva moravských barokových skvostov. Zámok Milotice, rozsahom menší, ale krásny zámok. Býva označovaný aj ako perla južnej Moravy.

Milotice
Milotice (zdroj: Peter Lacina)

November
Kostol sv. Jakuba v poli za dedinkou Roštín. Neviem prečo, ale svojou polohou a kompozíciou sa mi tlačí na myseľ Sicília :-D Samozrejme som ho mal na nete pred výjazdom zmapovaný, naštudované miesta, odkiaľ bude najlepšia kompozícia, vzhľadom na okolie a svetlo, presne takto som to mal v hlave už vopred pripravené, bol by som sklamaný, keby to nevyšlo.

Roštín
Roštín (zdroj: Peter Lacina)

December
Gešajovské mlyny na Malom Dunaji. Posledná dosiaľ nezverejnená fotka. Technická pamiatka, malé plávajúce vodné mlyny, ktoré sa po toku Malého Dunaja presúvali, tam kde bolo treba práve mlieť. Záber na tento mlyn už skorej v kalendári skončil, ale po túto kompozíciu som sa tam vrátil znova. Prvý krát mi to nevyšlo tak ako som chcel. Takže bolo treba opravovať.

Zálesie
Zálesie (zdroj: Peter Lacina)

Tak, toľko príbeh o dvanástich mesiačikoch na rok 2027. Ak sa vám kalendár páči a chceli by ste ho pre seba, prípadne ako darček pre rodinu, priateľov či kolegov, píšte na peto.lacina@gmail.com

Peter Lacina

Peter Lacina
Bloger 
  • Počet článkov:  33
    •  | 
  • Páči sa:  217x

dvojnásobný otec, fotograf :) Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

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