Toskánsko za humnami: rozhodujúci zápas jesene medzi fotografom a počasím skončil nakoniec spravodlivou remízou

Dlho to vyzeralo, že sa fotograf ani nedostane na výsledkovú tabuľu a odíde zo zápasu bez skórovania. Našťastie si v sobotu predpoludním počasie vybralo slabšiu chvíľku a dažďové mraky sa mu rozpŕchli na všetky strany. Niektoré sa doslova vyparili. Svetlo síce v túto dennú dobu už nebolo ideálne, ale fotograf predsa len v tejto fáze zápasu niekoľkokrát zabodoval.
Prvý zápis na scoreboard si pripísal už v ranných hodinách, no vzhľadom na pretrvávajúcu nepriazeň počasia to bol ojedinelý zásah, skôr náhodné skórovanie ako premyslená akcia.
Ako som uviedol, po zaváhaní počasia došlo k vyčisteniu oblohy, no bolo to už v čase, kedy svetelné podmienky sťažili situáciu a kvalita ofenzívnych akcií fotografa už v tejto fáze nebola na najvyššej možnej úrovni. Napriek tomu si pripísal niekoľko zaujímavých zásahov.
Prvý, ale bohužiaľ jediný hajlajtový moment predviedol fotograf až v popoludňajších hodinách, keď sa rozhodol rozvinúť peknú akciu smerom k šardickým biopásom. Nečakanú, no o to krajšiu akciu sa mu podarilo zakončiť dokonca o niečo skôr a biopásy v sobotu do priebehu zápasu nakoniec nezasiahli. Ako vidno z obrázku, počasiu sa opäť podarilo dažďové mraky sformovať a protiútok sa dal očakávať každú chvíľu.
Fotograf preto musel pozbierať všetky sily a jeden z posledných útokov v tento deň rozbehol smerom k svojim obľúbeným strážovickým mirabelkám. Akcia dlho vyzerala veľmi sľubne, no počasiu sa podarilo na poslednú chvíľu sformovať v obrane veľký mrak, ktorý si svoju pozíciu udržal dostatočne dlho nato, aby fotograf ukončil svoje pokusy a sústredil sily na nasledujúci deň, kedy zápas hneď od svitania opäť pokračoval. Že to bol iba úhybný manéver zo strany počasia sme mohli vidieť necelých 15 minút od chvíle, kedy fotograf útočenie vzdal a rozhodol sa pre ústup smerom na Brno. Počasie situáciu veľmi rýchlo vyhodnotilo a keď zistilo, že v sobotu už zo strany fotografa žiadny útok nehrozí, oblačnosť veľmi rýchlo rozpustilo a večernú krajinu zalialo svetlo zapadajúceho slnka. Nahnevaný fotograf už so vzniknutou situáciou v tejto chvíli nemohol nič urobiť.
V nedeľu sme sa pokračovania zápasu dočkali už hodinu pred svitaním, kedy sa fotograf rozhodol presunúť svoju útočnú silu od Brna smerom ku násedlovickej gaštanovej aleji. Počasie na túto situáciu nestihlo zareagovať a pár minút po východe slnka sa fotografovi podarilo pripravenú akciu zakončiť skutočne efektným skórovaním.
Po tejto vydarenej akcii využil fotograf momentum zápasu vo svoj prospech a návratom k šardickému ostrovčeku skóroval ešte niekoľko krát za sebou, keď sa v nečakane výhodnom postavení objavila mladá čerešňa. Dá sa predpokladať, že v prípade priaznivého počasia v budúcnosti má táto kombinácia šancu na nejeden vydarený zásah ešte veľa rokov. Po pokazenom sobotnom večeri sa stav na výsledkovej tabuli vyrovnal a začínalo sa tak povediac od začiatku.
Po tejto veľmi vydarenej fáze zápasu sa fotograf presunul na druhé krídlo nad šardické biopásy, odkiaľ sa mu po niekoľkých výmenách z počasím, ktoré opakovane naznačovalo frontálny útok oblačnosti, podarilo pripísať ešte zopár bodov.
Posledný bod zaznamenal fotograf na protiľahlej strane Šardíc, kde sa mu podarilo zaskórovať známym šardickým remízkom.
Ako je vidno z fotky, už tento posledný bod bol dosiahnutý pod výrazným tlakom, keď obrana počasia bola veľmi úspešná a do záberu pustila iba nepatrné množstvo priameho slnečného svetla. Po tejto akcii počasie ovládlo hru, fotografovi zmarilo každý pokus o ďalšiu akciu, skóre sa vyrovnalo a zápas sa tak nakoniec skončil nerozhodne.
Fotograf, ak chce v budúcnosti dosahovať lepšie výsledky musí sa na súpera dôslednejšie pripraviť, urobiť si podrobnú analýzu situácie tesne pred zápasom, nespoliehať sa na niekoľko dní staré predpovedné modely a hlavne zlepšiť reakciu na zmeny počas zápasu. Bez angažovania videoanalytika v podobe predpovedného modelu počasia v reálnom čase v mikromierke dejiska zápasu sa lepších výsledkov dočkáme len ťažko.