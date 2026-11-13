Vodopády Iguazú, prírodný div sveta

3,5 milióna turistov priletí do tejto diery v pralese, ktorý si všetci mýlia s Amazoniou a kropia tunajšie mestá valutami ako výdatný prameň, čo zalieva datlové palmy v stratenej oáze. Sú divom sveta už len preto, že sú najväčšie. Merajú 2.7 kilometra, majú viac ako dve stovky vodopádov a prvý a aj najmohutnejší Diablov hrtan má výšku 80 metrov. Sú neskutočne veľkolepé. Cez rieku Iguazú beží hranica medzi Argentínou a Brazíliou. Obe krajiny príkladne spolupracujú na hýčkaní turistov a každá si pre nich pripravila nabitý celodenný program. Turisti míňajú hojne na oboch stranách. Tak po 20 miliónov pre každú krajinu. Dolárov - aby nedošlo k omylu. To je akoby vodopády vyplavovali 300 kíl zlata ročne… To vôbec neznie zle.
Do Puerto Iguazú sme docestovali z Buenos Aires. 1200 kilometrov autobusom za 16 hodín. A teraz napíšem niečo, čo väčšina Slovákov a Čechov nečaká… Bolo to super. Sedadlá v prvej triede v našich vlakoch sú len vytvarované stoličky. V miestnom diaľkovom autobuse trónili tri obézne sedadlá v rade a dali sa sklopiť na spanie. Ale že naozaj sklopiť. A bola tam aj letuška. Vlastne autobusuška. No dobre. Bola tam stevardka a nosila kávu, čaj a deky. Síce to bolo všetko ako zo staničného bufetu v Trebišove, ale bolo. Majú to tam na rozdiel od nás vymakané. Poviem vám, že keby takýto autobus jazdil aj u nás, určite by som sa s ním chcel zviesť. Zo stanice Buenos Aires, kde bolo 80 nástupíšť, ich odchádzali stovky. A z Brazílie sa takto viete odviezť tisíce kilometrov aj do Chile. Áno. Takáto cesta nie je na jedno poobedné zdriemnutie v lietadle, ale človek má zase možnosť vidieť, ako sa krajina mierneho pásma pomaly mení na džungľu. Teda ak tú cestu celú neprespí v tých fotelkových sedačkách. Keď dorazíte konečne do Puerto Iguazú, tak zistite, že je to diera. Zprava aj zľava sú hranice a za nimi naozaj veľké mestá. Ale aj malá diera môže mať pôvab. Vlastne na lenivé popoludnie pri bazéne v hoteli to je ideálne miesto. Koniec koncov nikto sa tu nezdrží dlho. Všetko okolo vzniklo a funguje len kôli vodopádom.
Stál som na ulici Ciudad del Este v Paraguaji. Paraguaj je skutočná krajina. Je väčšia ako Československo, ktoré už skutočné nie je. Má malé HDP, ale aj malý dlh. A nehrozí mu krach, ako Slovensku. Paraguaj má z vodopádov opičí prd, a tak museli byť Paraguajci kreatívni. Polovica turistov, ktorí chcú vidieť vodopády skončia tu, kvôli nákupom. Priznám sa, že pár dní predtým som tušil len veľmi matne, kde vlastne Paraguaj leží. Predstavoval som si, že by tu mohlo byť nejaké indiánske pueblo so stánkami na predaj plodov z Amazonského pralesa. No, ani ten prales som netrafil. Teda ten tu je, ale nie je to Amazonia, ale Mata Atlantika. A nie sú tu indiáni, ale potomkovia Španielov, ktorí tu postavili mesto ako supertržnicu pre každého, kto ide okolo.
Trochu unudený som postával v dave na ulici a čakal som, kým ospalá Španielka vymláti v mažiari bylinky pre čakajúcich a pozalieva to studenou vodou, čím vznikne terere. Je to síce maté, len zaliate studenou vodou, ale maté je národný nápoj nepriateľov, a tak sa maté muselo volať inak. Lebo Paraguajci najskôr bojovali so Španielmi, potom s Argentínčanmi a nakoniec so všetkými susedmi okolo naraz. Kupodivu to nejako to ustáli. Dnes sú nájazdy od susedov vítané, ak keď tiež pripomínajú bohapusté rabovanie. Okromné krabice majú priviazané rabovači na motorkách, ďalšie trčia z otvorených dverí kufrov taxíkov. Terere teta nie a nie dobúchať, tak som sa doposúval k chlapíkovi, čo sedel na schodoch pred svojim obchodom a dumal, prečo sú všetci turisti vedľa a nie u neho. Opýtal som sa, či si môžem prisadnúť na schody po slovensky, lebo španielsky neviem a v inej reči to nemalo ani význam skúšať. V rámci slušnej výchovy som urobil pokus o socializáciu tým, že som vytiahol ploskačku a nalial susedovi na schodoch jablkovicu. Kupodivu z poldecáku neodpadol a posunkovou rečou zhodnotil, že môže byť. Dali sme si do druhej nohy a týpek zavolal na kamaráta, čo kúsok ďalej pucoval auto, ktoré mu osrali vtáci. Vypili sme do tretej nohy a k tomu som dostal konečne aj to terere - na zapitie. Práve sme sa začali vášnivo baviť o tom, ako ide život, keď sa naša skupinka pohla ďalej. Poobímali sme sa s mojími novými kamošmi a zistil som, že emigrovať do Paraguaja nemusí byť taká samovražda, ako to na prvý pohľad vypadá. Koniec koncov je dosť našich influencerov, ktorí so mnou súhlasia a namiesto Bernolákova majú trvalý pobyt práve v Ciudad del Este, prioritne kôli daniam…
Potúžený ohnivou vodou som mal krátky čas na nákupy vecí, ktoré mi chýbali k šťastnému životu. Objavil som takmer kožený kovbojský klobúk a snažil sa s predavačom dohodnúť si zľavu tak, že som na papieriku škrtal nuly, čo tam potom on zase dopisoval. Minul som na to takmer všetok nakupovací čas a aj nervy uja predavača. Konečne som krvopotne zrazil nekresťanskú cenu, zaplatil som kartou a nasadil som si svoj nový 70 eurový klobúk na hlavu. Vo dverách mi cinkla správa z banky, ktorá mi gratulovala k mojmu nákupu za 7,5- eura. Na chodníku som som len zasyčal že: - Prostitútka!- Otočil som sa a vbehol som znova do obchodu, kde predavač skoro odpadol, len čo ma uvidel. Frflal som na poondiatu Paraguajskú menu s jej nekonečnými nulami a zbieral som veci, čo mi padali do oka, lebo za pár minút mi odchádzal autobus do Brazílskeho Iguazú. Keď som došiel ku pultu, tak za ním už bola namiesto predavača jeho dcéra. Napriek očakávanému zjednávaniu som len pípol kartou, nastrkal všetko do igelitky a vypálil von z obchodu aj z Paraguaja…
Parque das Aves a Ciudad del Este ParaguajZobraziť galériu (5 obrázkov)
Iguazú sú veľmi veľké vodopády. Oni sú vlastne najväčšie na svete. Koluje legenda, že nejaký Argentínčan predával svoj ranč inzerátom v novinách začiatkom storočia, kde napísal, že súčasťou pozemkov sú aj vodopády a sú fakt veľké… Neviem, či dobre predal, ale už o pár rokov neskôr všetky pozemky okolo vyvlastnili vlády Argentíny a Brazílie. Zriadil sa tu národný park a hotovo. Valuty pekne tečú rovno do deravých rozpočtov vlád.
Ak niekto videl vodopády len z Argentínskej strany a teda len zhora, urobil veľkú chybu. Pretože z Argentínskej strany to je, ako keď vidíte prvý krát Monu Lisu v Louvri. Z Brazílskej strany to je ako vidieť Monu Lisu v Louvri po záverečnej a bez davu turistov.
S roztrasenými nohami a eufóriou v srdci som sa plížil po móle na zlome vodopádu. Biela spenená hučiaca vodná hora bola nado mnou, podo mnou, vedľa mňa, aj v diaľke. Bol som pri bráne ktorá sa otvorila do iných svetov, vypľula nám tu Iguazú a zase sa zavrela. Odrazu bolo akosi menej turistov okolo, viacej svetla a dúhy, ktorá lemovala horizont ako svätožiara. Len som popri tej kráse musel dávať pozor, aby mi nevypadol mobil, lebo by ho zhltlo peklo, ktoré sa otváralo podo mnou…
Inak priamo do pekla sa môžete nechať odviezť rýchločlnom. A nepokúsiť sa tam dostať, je veľkou chybou. Lebo je to skvelý zážitok. Vidíte síce úplný trt a presne to si aj natočíte na svojom mobile, ale domáci námorníci stíhajú aj kerovať, aj natočiť celý čln, vrieskajúci ako na horskej dráhe. Nebojte sa, do pekla sa nedostanete, lebo vás lodivod vždy včas z vodnej steny vytiahne. A mega sprcha je milosrdne teplá a s čistou vodou. Teda, keď nie sú povodne... Takže na lodi síce budete vrieskať od strachu, ale budete vrieskať šťastný.
Parque das Aves je Vtáčí park na Argentínskej strane. Ak ste niekedy chceli stráviť pár hodín v pralese a dopriať si pri tom popíjanie mojitka s preskom, tak tento park pri vodopádoch je to pravé orechové. Kto niekedy závidel kamarátovi papagája, tak po zhliadnutí tisícok operencov môže túto traumu z detstva vymazať. A v samom závere parku je nachystané neskutočné predstavenie v kuse pralesa obaleného sieťou so vzácnymi obyvateľmi. Kreslený film Rio asi videl každý. A roztomilých modrých papagájov tu lietajú desiatky. V džungli by už neprežili, ale v meste si poradia ako správni gangstri. Stovky turistov sú pre ne bežná realita. Sú na ľudí tak zvyknutí, že sa z času na čas zabávajú tým, že nehlučne zletia z konára a pazúrmi v letku zahrabnú do nejakej dámskej frizúry. Najskôr jačia pokvákané ženy a potom presne tak isto škodoradostné papagáje. Až sa mi zdalo, že sa tam po nálete váľali od smiechu a potom si išli vypiť ku jazierkovému baru. Nejako to ich vtáčie šťastie prešlo aj na mňa. A viete čo? Dodnes nechce odletieť.