piatok, 13. november, 2026 |  Meniny má Stanislav
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
13. nov 2026 o 21:41
Prečítané: 0x

Vodopády Iguazú, prírodný div sveta

Pandora na Zemi existuje a bijú sa o ňu tri štáty. Keby na planétu Zem cestovali mimozemskí turisti, tak by sa na Iguazú zastavil každý z nich. Aj naši cestovatelia to vidia podobne.

Ladislav Kucharik
Ladislav Kucharik Bloger
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

3,5 milióna turistov priletí do tejto diery v pralese, ktorý si všetci mýlia s Amazoniou a kropia tunajšie mestá valutami ako výdatný prameň, čo zalieva datlové palmy v stratenej oáze. Sú divom sveta už len preto, že sú najväčšie. Merajú 2.7 kilometra, majú viac ako dve stovky vodopádov a prvý a aj najmohutnejší Diablov hrtan má výšku 80 metrov. Sú neskutočne veľkolepé. Cez rieku Iguazú beží hranica medzi Argentínou a Brazíliou. Obe krajiny príkladne spolupracujú na hýčkaní turistov a každá si pre nich pripravila nabitý celodenný program. Turisti  míňajú hojne na oboch stranách. Tak po 20 miliónov pre každú krajinu. Dolárov - aby nedošlo k omylu. To je akoby vodopády vyplavovali 300 kíl zlata ročne… To vôbec neznie zle. 

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou


Do Puerto Iguazú sme docestovali z Buenos Aires. 1200 kilometrov autobusom za 16 hodín. A teraz napíšem niečo, čo väčšina Slovákov a Čechov nečaká… Bolo to super. Sedadlá v prvej triede v našich vlakoch sú len vytvarované stoličky. V miestnom diaľkovom autobuse trónili tri obézne sedadlá v rade a dali sa sklopiť na spanie. Ale že naozaj sklopiť. A bola tam aj letuška. Vlastne autobusuška. No dobre. Bola tam stevardka a nosila kávu, čaj a deky. Síce to bolo všetko ako zo staničného bufetu v Trebišove, ale bolo. Majú to tam na rozdiel od nás vymakané. Poviem vám, že keby takýto autobus jazdil aj u nás, určite by som sa s ním chcel zviesť. Zo stanice Buenos Aires, kde bolo 80 nástupíšť, ich odchádzali stovky. A z Brazílie sa takto viete odviezť tisíce kilometrov aj do Chile. Áno. Takáto cesta nie je na jedno poobedné zdriemnutie v lietadle, ale človek má zase možnosť vidieť, ako sa krajina mierneho pásma pomaly mení na džungľu. Teda ak tú cestu celú neprespí v tých fotelkových sedačkách.  Keď dorazíte konečne do Puerto Iguazú, tak zistite, že je to diera. Zprava aj zľava sú hranice a za nimi naozaj veľké mestá. Ale aj malá diera môže mať pôvab. Vlastne na lenivé popoludnie pri bazéne v hoteli to je ideálne miesto. Koniec koncov nikto sa tu nezdrží dlho. Všetko okolo vzniklo a funguje len kôli vodopádom.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu


Iguazú

Iguazú Brazília
Iguazú Argentína
Iguazú Brazília
  Zobraziť galériu (5 obrázkov)

Stál som na ulici Ciudad del Este v Paraguaji. Paraguaj je skutočná krajina. Je väčšia ako Československo, ktoré už skutočné nie je. Má malé HDP, ale aj malý dlh. A nehrozí mu krach, ako Slovensku. Paraguaj má z vodopádov opičí prd, a tak museli byť Paraguajci kreatívni. Polovica turistov, ktorí chcú vidieť vodopády skončia tu, kvôli nákupom. Priznám sa, že pár dní predtým som tušil len veľmi matne, kde vlastne Paraguaj leží. Predstavoval som si, že by tu mohlo byť nejaké indiánske pueblo so stánkami na predaj plodov z Amazonského pralesa. No, ani ten prales som netrafil. Teda ten tu je, ale nie je to Amazonia, ale Mata Atlantika. A nie sú tu indiáni, ale potomkovia Španielov, ktorí tu postavili mesto ako supertržnicu pre každého, kto ide okolo. 

SkryťVypnúť reklamu

Trochu unudený som postával v dave na ulici a čakal som, kým ospalá Španielka vymláti v mažiari bylinky pre čakajúcich a pozalieva to studenou vodou, čím vznikne terere. Je to síce maté, len zaliate studenou vodou, ale maté je národný nápoj nepriateľov, a tak sa maté muselo volať inak. Lebo Paraguajci najskôr bojovali so Španielmi, potom s Argentínčanmi a nakoniec so všetkými susedmi okolo naraz. Kupodivu to nejako to ustáli. Dnes sú nájazdy od susedov vítané, ak keď tiež pripomínajú bohapusté rabovanie. Okromné krabice majú priviazané rabovači na motorkách, ďalšie trčia z otvorených dverí kufrov taxíkov. Terere teta nie a nie dobúchať, tak som sa doposúval k chlapíkovi, čo sedel na schodoch pred svojim obchodom a dumal, prečo sú všetci turisti vedľa a nie u neho. Opýtal som sa, či si môžem prisadnúť na schody po slovensky, lebo španielsky neviem a v inej reči to nemalo ani význam skúšať. V rámci slušnej výchovy som urobil pokus o socializáciu tým, že som vytiahol ploskačku a nalial susedovi na schodoch jablkovicu. Kupodivu z poldecáku neodpadol a posunkovou rečou zhodnotil, že môže byť. Dali sme si do druhej nohy a týpek zavolal na kamaráta, čo kúsok ďalej pucoval auto, ktoré mu osrali vtáci. Vypili sme do tretej nohy a k tomu som dostal konečne aj to terere - na zapitie. Práve sme sa začali vášnivo baviť o tom, ako ide život, keď sa naša skupinka pohla ďalej. Poobímali sme sa s mojími novými kamošmi a zistil som, že emigrovať do Paraguaja nemusí byť taká samovražda, ako to na prvý pohľad vypadá. Koniec koncov je dosť našich influencerov, ktorí so mnou súhlasia a namiesto Bernolákova majú trvalý pobyt práve v Ciudad del Este, prioritne kôli daniam…

SkryťVypnúť reklamu

Potúžený ohnivou vodou som mal krátky čas na nákupy vecí, ktoré mi chýbali k šťastnému životu. Objavil som takmer kožený kovbojský klobúk a snažil sa s predavačom dohodnúť si zľavu tak, že som na papieriku škrtal nuly, čo tam potom on zase dopisoval. Minul som na to takmer všetok nakupovací čas a aj nervy uja predavača. Konečne som krvopotne zrazil nekresťanskú cenu, zaplatil som kartou a nasadil som si svoj nový 70 eurový klobúk na hlavu. Vo dverách mi cinkla správa z banky, ktorá mi gratulovala k mojmu nákupu za 7,5- eura. Na chodníku som som len zasyčal že: - Prostitútka!- Otočil som sa a vbehol som znova do obchodu, kde predavač skoro odpadol, len čo ma uvidel. Frflal som na poondiatu Paraguajskú menu s jej nekonečnými nulami a zbieral som veci, čo mi padali do oka, lebo za pár minút mi odchádzal autobus do Brazílskeho Iguazú. Keď som došiel ku pultu, tak za ním už bola namiesto predavača jeho dcéra. Napriek očakávanému zjednávaniu som len pípol kartou,  nastrkal všetko do igelitky a vypálil von z obchodu aj z Paraguaja…


Parque das Aves a Ciudad del Este Paraguaj

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
  Zobraziť galériu (5 obrázkov)

Iguazú sú veľmi veľké vodopády. Oni sú vlastne najväčšie na svete. Koluje legenda, že nejaký Argentínčan predával svoj ranč inzerátom v novinách začiatkom storočia, kde napísal, že súčasťou pozemkov sú aj vodopády a sú fakt veľké… Neviem, či dobre predal, ale už o pár rokov neskôr všetky pozemky okolo vyvlastnili vlády Argentíny a Brazílie. Zriadil sa tu národný park a hotovo. Valuty pekne tečú rovno do deravých rozpočtov vlád. 


Ak niekto videl vodopády len z Argentínskej strany a teda len zhora, urobil veľkú chybu. Pretože z Argentínskej strany to je, ako keď vidíte prvý krát Monu Lisu v Louvri. Z Brazílskej strany to je ako vidieť Monu Lisu v Louvri po záverečnej a bez davu turistov. 


S roztrasenými nohami a eufóriou v srdci som sa plížil po móle na zlome vodopádu. Biela spenená hučiaca vodná hora bola nado mnou, podo mnou,  vedľa mňa, aj v diaľke. Bol som pri bráne ktorá sa otvorila do iných svetov, vypľula nám tu Iguazú a zase sa zavrela. Odrazu bolo akosi menej turistov okolo, viacej svetla a dúhy, ktorá lemovala horizont ako svätožiara. Len som popri tej kráse musel dávať pozor, aby mi nevypadol mobil, lebo by ho zhltlo peklo, ktoré sa otváralo podo mnou…


Inak priamo do pekla sa môžete nechať odviezť rýchločlnom. A nepokúsiť sa tam dostať, je veľkou chybou. Lebo je to skvelý zážitok. Vidíte síce úplný trt a presne to si aj natočíte na svojom mobile, ale  domáci námorníci stíhajú aj kerovať, aj natočiť celý čln, vrieskajúci ako na horskej dráhe. Nebojte sa, do pekla sa nedostanete, lebo  vás lodivod vždy včas z vodnej steny vytiahne. A mega sprcha je milosrdne teplá a s čistou vodou. Teda, keď nie sú povodne... Takže na lodi síce budete vrieskať od strachu, ale budete vrieskať šťastný.


Parque das Aves je Vtáčí park na Argentínskej strane. Ak ste niekedy chceli stráviť pár hodín v pralese a dopriať si  pri tom popíjanie  mojitka s preskom, tak tento park pri vodopádoch je to pravé orechové. Kto niekedy závidel kamarátovi papagája, tak po zhliadnutí tisícok operencov môže túto traumu z detstva vymazať. A v samom závere parku je nachystané neskutočné predstavenie v kuse pralesa obaleného sieťou so vzácnymi obyvateľmi. Kreslený film Rio asi videl každý. A roztomilých modrých papagájov tu lietajú desiatky. V džungli by už neprežili, ale v meste si poradia ako správni gangstri. Stovky turistov sú pre ne bežná realita. Sú na ľudí tak zvyknutí, že sa z času na čas zabávajú tým, že nehlučne zletia z konára a pazúrmi  v letku zahrabnú do nejakej dámskej frizúry. Najskôr jačia pokvákané ženy a potom presne tak isto škodoradostné papagáje. Až sa mi zdalo, že sa tam po nálete váľali od smiechu a potom si išli vypiť ku jazierkovému baru. Nejako to ich vtáčie šťastie prešlo aj na mňa. A viete čo?  Dodnes nechce odletieť.


Ladislav Kucharik

Ladislav Kucharik
Bloger 
  • Počet článkov:  47
    •  | 
  • Páči sa:  166x

Tvorca obydlí a sprievodca stopárov po svete. Tvorba v oblasti architektúra, interiér, foto, texty, dokumenty. Zoznam autorových rubrík:  Cestovateľský blogSúkromné

Prémioví blogeri

Všetky články
Věra Tepličková

Věra Tepličková

1,274 článkov
Katarína Pázmányová

Katarína Pázmányová

4 články
Juraj Karpiš - Ako na zlato

Juraj Karpiš - Ako na zlato

13 článkov
Martin Sukupčák

Martin Sukupčák

127 článkov
Marcel Rebro

Marcel Rebro

337 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

3 články
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu