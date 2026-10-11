Xi-an Pokoj západu na ďalekom východe

Na vnútroštátnom letisku v Šanghaji som mrzol pred vchodom v rade. Leteli sme do Ší-janu a dnu púšťali cestujúcich po skupinkách a každý musel prejsť kontrolou na drogy a výbušniny. Našťastie nik nezapipal, lebo by sme išli na osobnú kontrolu všetci. Dobrá rada pre mnohých podnikateľov, ba aj členov parlamentu a vlády. V Číne radšej cestujte vlakmi. Ušetríte si drahé telefonáty z basy. Na rozdiel od Slovenska sú tu vlaky rýchle a idú už všade. Ten do Lhasy sa práve stavia, za rok-dva už bude trať iste hotová…
Stál som na hradbách širších ako cesta pod Strečnom a nechápal som, ako tu môžu stromy a státisíce kvetov kvitnúť, keď bola zima ako v ruskom vojnovom filme. O týždeň už malo byť 25 a tie stromy to zjavne vedeli. Na porazenie. Zase kôli hnusnému sychravému počasiu bolo v uliciach okolo o pár miliónov číňanov menej…
Na Ší-jan sa dá pozerať dvoma spôsobmi. Buď vidíte vyhliadkovú jazdu na bicykli na nekonečných hradbách nad rozkvitnutymi sakurami v jarnej hmle so živými gejšami ako zasnenú romantiku, alebo budete spomínať na otlačený zadok z bycikla bez pérovania na žulových kockách v studenom daždi, kde sa vám na vežiach čo ste chceli fotiť, motali stredoškoláčky v divných handrách. Oboje bola pravda. Na nekonečných hradbách sme boli v studenej hmle len my a desiatky dievčat v kostýmoch pripravených na fotenie, ktoré muselo byť dôležité minimálne tak, ako u nás sväté prijímanie. Ich farebné metre látok zmenili depresívnu náladu na orientálne tajomno. Desiatky princezien Turandot trpezlivo pózovali ako majestátne sochy, zatiaľ čo im asistentky štylizovali róby do dramatických aranžmá. V úplne minimálnom množstve sa okolo nich motali aj fešní princovia, zvyčajne odetí do štýlových čiernych palácových outfitov. Bolo úplne evidentné, že každý z nich tam je z donútenia jeho frajerky, ktorá sa fotila hneď vedľa. Miestni chlapci sa tu uplatňovali hlavne ako fotografi s klasickými zrkadlovkami na krku. Až som nadobudol dojem, že ak náhodou emigrujete do Číny, tak živiť sa tu ako fotograf, je recept na pohodlné prežitie.
Xí-an je tritisícročné mesto, kde začínala hodvábna cesta a bol to Dubaj staroveku. V truhliciach tam mali napchané všetky mince starého sveta. A keďže sa topili v bohatstve, tak nebol problém obohnať mesto 13,5 kilometrom superhradieb v tvare štvorca, so strážnymi palácmi schopnými ubytovať armádu. A to celé trvalo 8 rokov. Pre istotu opakujem, 8 rokov. Neviem, či ste počuli niekedy o tuneli Višňové. Ten u nás napríklad stavali dlhšie, ako sa stavala Cheopsova pyramída… Tempo výstavby hradieb vysokých a širokých npozantných 12 metrov je porovnateľné len so stavebným tempom súčastnej Číny. Za hradbami starého mesta už vyrástli hradby nové a nemenej pôsobivé. Sú to stovky bytových domov vysokých tridsať a viac poschodí. Postaviť jeden Londýn za 13 rokov chce šéfov výstavby s býčimi guľami a tisíce stavbárov bez víkendov.
V roku 2013 mal Ší-jan 6 miliónov obyvateľov. V tej dobe nevedel poriadne napísať jeho meno ani Google. Dnes meno už má a stále o ňom u nás nik ani nechyruje. A mal by. Teraz v roku 2026 už má 13 miliónov obyvateľov. A je domovom BYD automobilky - Buduj svoj sen. Jej fabrika je veľká ako centrum San Francisca… Ani o nej veľa ľudí ešte donedávna netušilo. Pár rokov dozadu by si čínske auto nik príčetný nekúpil. A nemal by vlastne ani kde, ani čo si kúpiť. Kým som si v marci 2026 počas cesty Čínou písal poznámky, tak čínske autá boli u nás ešte stále veľká neznáma. A ajhľa! Len o pol roka neskôr máme už aj v Žiline autosalón BYD. A aby sa netrochárilo, tak si v rovnakom čase otvorili showroomy ďalšie štyri čínske značky, ktoré u nás spustili najväčšiu priemyselnú revolúciu, od kedy sme začali do osobných áut tankovať naftu. Ich názvy sa doučíme časom postupne. Predávajú ich predajcovia prémiových značiek a reklamy na ne už bežia tak často, ako na hazardné stávkovanie.
Na vyleštenej ulici moja žena objavila malý bufet, pred ktorým stál nezvyčajne dlhý rad. Za sklom boli vystavené pyramídy krásnych lesklých svetlozelených guličiek. Zasekla sa pri nich ako naša malá vnučka pri zmrzline a chcela to, aj keď sme netušili ani čo to je a ani koľko to stojí. Našiel som v rade mladá slečny, ktoré vypadali, že sa môžu učiť exotickú angličtinu. Slečny mi odkývali, že sa učia a ja som sa ich opýtal, či sú tie guľky sladké, alebo slané. Začali sa chichotať ako keď sa strelí vzduchovkou medzi sliepky a zachytil som len, že je to moc komplikované…. Nakonie sme rad vystáli a moja žena sa mohla pustiť na lavičke do zeleného čuda. Vedľa sedela elegantná čínska pani a niečo prehodila do mobilu anglicky. Chopil som sa príležitosti a opýtal sa na záhadné guľky. Dozvedel som sa, že guľky sú z mungo fazule, ktorá má prirodzene jemne sladkastú chuť a obal z ryžového cesta je farbený mača čajovým práškom. A ešte, že pani bola zo Singapúru. To vysvetlilo jej angličtinu.
Vzdelanci, cestovatelia a podobná háveď Ší-jan poznajú kôli terakotovej armáde, čo je pomerne nová záležitosť, keďže ju objavili až v 70 tych rokoch. Akýsi roľník sa pri kopaní studne prepadol až do komory so sochami a donedávna aj sedával v areáli archeoparku a predával svoje spomienky na jeho objavenie. To, že sa najväčší archeologický objav sveta našiel len nedávno zase vysvetľuje, prečo nie je zničený červenými gardami, ako takmer všetky ostatné pamiatky z minulosti… Dnes je naopak domáca história dôležitá a pamiatky sa znovu budujú do starej krásy závratnou rýchlosťou. Terakotová armáda má tisícky vojakov a dôstojníkov, ktorými múdry cisár nahradil tých živých. Terakotoví vojaci skutočne vydržali pod zemou oveľa dlhšie. A aby to bol dobrý obchod, tak tieto hlinené sochy sú o dve hlavy vyššie, ako bol originál. Hrobku cisára a ďalšie vojská zatiaľ len skenujú a nechávajú na pokoji. Jedno archeologické mesto pre milióny turistov zatiaľ stačí. Ešte dlho budú vyhrabávať a lepiť sochy vojakov, čo už našli… Rozmery pohrebných komôr pre armádu sú ohromné. Nad odhalenými jamami sú postavené obrovské haly, ktoré majú rozpon ako letisková hala. A okolo nich je postavené suvenírove mesto aj s parkoviskami, lesoparkami a námestiami. Radosť nakupovať. A keby ste sa báli, že hodvábne obliečky, hlinených vojačikov alebo jadeitové náušnice nemáte ako zaplatiť, tak v týchto fajnových obchodoch sa zázračne napojíte na vaše banky aj bez hesla na wifine.
Na trhovej ulici v moslimskej štvrti sme stáli s húfom domácich na vyhlásený miestny burger z rozsekanej jahňaciny, ktorá je vložená do naparenej knedličky a zaliata výpekom. Chlapci stíhali aj robiť divadielko popri príprave jedla. Natáčal som ako vždy, keď jeden z nich vytiahol svoj I phone a ukázal, že chce točiť nás. Tak sme sa chvíľu točili navzájom. Potom sa vysmiaty vrátil k práci. Bolo to prvý raz, čo si ma natáčal predavač. Z okoloidúcej skupinky hlučných tínedžerov jeden odhodil kelímok do koša. Ten sa odrazil a spadol na zem. Chlapec sa otočil, vrátil a zodvihol to a tentokrát sa trafil. Netuším ako často v škole dostával trstenicou po zadku, ale bolo mi jasné, že v tejto výchove súdruhovia chybu neurobili…