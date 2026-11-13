Grotte du Mas-d’Azil - atypická jaskyňa vo Francúzsku

Francúzsko je úžasná krajina, ktorá disponuje všetkými prírodnými krásami, ktorými naša zemeguľa disponuje, nemusíme ísť ani do ich zámorských území, stačí ostať v Europe a môžete si vybrať, napr. aj Grotte du Mas-d’Azil, ktorá je jednou z najpozoruhodnejších jaskýň vo Francúzsku. Nachádza sa v departemente Ariège, na úpätí Pyrenejí, približne 75 km južne od Toulouse.
Je výnimočná tým, že priamo cez obrovskú prírodnú jaskyňu vedie normálna verejná cesta, po ktorej jazdia osobné autá. Súčasne ňou preteká rieka Arize.
Čím je jaskyňa zaujímavá?
Obrovský prírodný tunel: hlavná jaskynná chodba má približne 420 metrov. Vstupný otvor dosahuje miestami výšku desiatok metrov.
Cesta cez jaskyňu: autom môžete prejsť cez jej monumentálny priestor bez toho, aby ste si kupovali vstupenku.
Praveké osídlenie: archeológovia tu našli stopy ľudskej činnosti staré desaťtisíce rokov.
Azilienska kultúra: významné obdobie praveku, približne 12 000 až 10 000 rokov pred súčasnosťou, dostalo názov práve podľa tejto jaskyne.
Archeologické nálezy: objavili tu opracované kamenné nástroje, zdobené predmety, maľované okruhliaky a doklady pravekého umenia.
Pre lepšiu ilustráciu prikladám zopár fotografií, ktoré názornejšie priblížia túto francúzsku jaskyňu.