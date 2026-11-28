Mám rád vianočnú atmosféru, kedy sa ľudia s prirodzenou mentálnou výbavou, precítia, zhodnotia si končiaci sa rok, dokážu sa tešíť aj z drobností a vedie ich to k snahne vytvoriť hlavne pre svojich najbližších príjemnú atmosféru. Mnohí sa snažíme spomaliť svoje tempo a zamyslíme sa nad tým, čo v priebehu roka prehliadame alebo si nevieme nájsť čas.
Vianočné trhy sú prakticky odrazom celej spoločnosti a svojou atmosférou vytvárajú atmosféru, ktorá odráža ako zrkadlo celé prostredie, v ktorom sa usporadúvajú.
Maastricht patrí medzi najkrajšie holandské mestá počas adventu. Vianočné trhy majú trochu inú atmosféru ako tradičné nemecké trhy – kombinujú holandské, belgické a francúzske gastronomické tradície s historickou architektúrou mesta.
Námestie Vrijthof je centrom vianočných osláv. Mimoriadne peknú kulisu vytvárajú dve historické stavby – bazilika svätého Serváca a kostol svätého Jána s charakteristickou červenou vežou. Gastronomicky sú tieto trhy úplne iné, ako v Bratislave, žiadne varené víno, cigánska, klobásky, zemiakové placky, trhy sú preto aj voňavé a nie sú presiaknuté zápachom prepáleného oleja a vládnu tu vyprážané šišky, belgické vafle, množstvo rybích špecialít ovocných koláčov a všeličo iné.
Navštívil som hlavné vianočné trhy Vrijthof v Maastrichte, pre Vašu predstavu prikladám zopár fotografií.