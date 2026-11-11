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11. nov 2026 o 17:31
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Lyon - tretie najväčšie mesto Francúzska

Tretie najväčšie mesto Francúzska - historický klenot

František Lefler
František Lefler Bloger
Lyon - tretie najväčšie mesto Francúzska
Ludvik XIV alebo Louis XIV
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Zatúlal som sa do Lyonu. Niekedy si myslím, že by sme mohli mať právo alebo možnosť rozhodnúť sa, kde sa narodíme. Samozrejme to nie je možné lebo niektoré, možno väčšina oblastí by bola neobývaná, ale Lyon patrí medzi mestá, kde by som sa narodiť chcel.

Centru mesta dominuje obrovské námestie, kde je umiestnaná socha francúzskeho kráľa Ludvíka XIV, ktorý bol jedným z viacerých panovníkov, ktorí vybudovali svetovú veľmoc, ktorá má dodnes obrovský vplyv. Lyon je polmilionové mesto počtom obyvateľov veľmi podobný Bratislave.

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Lyon
Lyon (zdroj: FL)
Lyon
Lyon (zdroj: FL)
Lyon
Lyon (zdroj: FL)

Lyon pred nedávnom zažil útok rozbesnených hord vagabundov, ktorí zneužijúc právo civilizovanej časti spoločnosti na demonštrácie poškodzovali centrum mesta, čomu sa obchodníci bránili ochranou výkladov, čo je vidno i na nasledovných fotografiách.

Lyon
Lyon (zdroj: FL)
Lyon
Lyon (zdroj: FL)

Lyon kladie oveľa väčší dôraz na podporu mestskej dopravy a podpora cyklodopravy je ťažko porovnateľná s Bratislavou. Spomínam si na veľký krik vládnej moci voči mestu Bratislava, ktoré si dovolilo podľa všetkého bez odsúhlasenia všemocného štátu vyhradiť jeden plnohodnotný cyklopruh na Vajanského nábreží. Tí, ktorí rozdúchali hystériu okolo tohto cyklopruhu by mohli navštíviť aj Lyon, kde by zistili, ako sa to robí v civilizovanej časti Európy.

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Cyklo v Lyone
Cyklo v Lyone (zdroj: FL)
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Prioritu na mestských vozovkách majú cyklisti a autobusy. Neviem porovnať s Bratislavou, ale autobusy na rozdiel od Bratislavy jazdia nie veľmi spoľahlivým spôsobom, intervaly a deklarované časy sú na počudovanie len veľmi orientačné.

Lyon
Lyon (zdroj: FL)
Lyon
Lyon (zdroj: FL)
Lyon
Lyon (zdroj: FL)
Lyon
Lyon (zdroj: FL)
Lyon
Lyon (zdroj: FL)
Lyon
Lyon (zdroj: FL)
Lyon
Lyon (zdroj: FL)

Môžme všetci len dúfať, že mesto Bratislava urobí všetko možné, aby sa čo najviac priblížilo európskym metropolám.

František Lefler

František Lefler
Bloger 
  • Počet článkov:  130
    •  | 
  • Páči sa:  682x

som človek, ktorého stále zaujíma dianie okolo nás a nie je mi to ľahostajné lebo nadobúdam pocit, že prežívame Déjà vu Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

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