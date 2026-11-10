21. 12. 2012: Skončil sa svet, ako sme ho poznali?

Dátum 21. december 2012 sa pred rokmi stal symbolom jednej z najznámejších predpovedí konca sveta. Médiá, filmy aj rôzne alternatívne teórie vytvorili predstavu, že sa v tento deň udeje niečo mimoriadne. Niektorí očakávali prírodnú katastrofu, iní prevrátenie magnetických pólov, kozmickú zrážku alebo úplný zánik ľudskej civilizácie.
Celá predpoveď sa spájala s mayským kalendárom. Presnejšie, s ukončením jedného veľkého časového cyklu v takzvanom Dlhom počte. Išlo približne o 5 125 rokov trvajúce obdobie, ktoré sa uzavrelo práve v decembri 2012.
Dôležité však je, že samotní Mayovia tým jednoznačne nepredpovedali zánik sveta. Ukončenie cyklu nemuselo znamenať katastrofu. Mohlo ísť jednoducho o koniec jedného obdobia a začiatok ďalšieho.
A predsa sa dnes, s odstupom rokov, dá položiť zaujímavá otázka: Čo ak sme si koniec sveta predstavovali príliš doslovne?
Svet sa po roku 2012 začal meniť rýchlejšie, než sme si uvedomovali
Keď sa obzrieme iba za niektorými udalosťami posledných rokov, vidíme obdobie mimoriadne rýchlych zmien.
V roku 2013 odhalil Edward Snowden rozsah globálneho elektronického sledovania.
V roku 2014 sa zásadne zmenila bezpečnostná situácia v Európe po anexii Krymu Ruskom.
V roku 2015 vznikla Parížska klimatická dohoda, ktorá ukázala, že klimatická kríza sa stala jednou z ústredných tém ľudstva.
V roku 2016 porazila umelá inteligencia AlphaGo jedného z najlepších hráčov hry Go na svete.
V roku 2019 sme po prvýkrát získali obraz čiernej diery.
V roku 2020 prišla pandémia, ktorá na niekoľko rokov zmenila každodenný život miliárd ľudí.
V roku 2022 sa umelá inteligencia dostala do širšieho povedomia verejnosti vďaka nástrojom, ktoré dokázali komunikovať s človekom prirodzeným jazykom.
Popri tom sa zmenil aj spôsob, akým pracujeme, komunikujeme, získavame informácie a vnímame vlastné miesto vo svete. Internet sa stal neoddeliteľnou súčasťou života a smartfón sa pre mnohých ľudí zmenil na zariadenie, bez ktorého si už nevedia predstaviť bežný deň.
Jednotlivé udalosti spolu nemusia súvisieť a neexistuje dôkaz, že by ich niekto predpovedal na základe mayského kalendára. Zaujímavé je však ich spoločné pozadie: za pomerne krátky čas sa zmenili podmienky, v ktorých ľudstvo žije.
A možno ešte výraznejšie sa začal meniť človek.
Zmenil sa aj náš vnútorný svet
Jednou z najzaujímavejších oblastí, v ktorých možno sledovať zmeny po roku 2012, je psychické zdravie a duševná pohoda ľudí.
Výskum americkej psychologičky Jean Twengeovej a jej kolegov, publikovaný v roku 2018, upozornil na zhoršovanie viacerých ukazovateľov psychickej pohody amerických dospievajúcich približne od roku 2012. Výskumníci zaznamenali nárast príznakov depresie a úzkosti a pokles niektorých ukazovateľov spokojnosti so životom.
Podobné obavy sa objavujú aj v medzinárodných analýzach. Organizácia OECD upozorňuje na problémy duševného zdravia mladých ľudí v mnohých krajinách. Správa World Happiness Report z roku 2024 navyše ukázala, že v niektorých častiach sveta sú mladšie generácie menej spokojné so životom než staršie.
Neznamená to, že sa psychický stav celého ľudstva zhoršil presne v jednom roku. Ani to, že za všetko môže internet alebo sociálne siete. Vývoj je v jednotlivých krajinách odlišný a príčin je viacero.
Napriek tomu sa ponúka otázka: Prečo sa v čase, keď máme viac možností, informácií a spôsobov komunikácie než kedykoľvek predtým, toľko ľudí cíti osamelo, vyčerpane a nespokojne?
Človek, ktorý už nedokáže byť sám so sebou
Jednou z najvýraznejších zmien posledných rokov je spôsob, akým narábame s vlastnou pozornosťou.
Kedysi boli chvíle čakania, ticha a nudy prirodzenou súčasťou dňa. Človek cestoval autobusom, pozeral z okna, premýšľal alebo jednoducho nerobil nič. Dnes väčšinu takýchto okamihov vypĺňame telefónom. Stačí niekoľko sekúnd a máme prístup k správam, videám, fotografiám či nekonečnému prúdu podnetov.
Sociálne siete pritom neponúkajú iba informácie. Ponúkajú aj neustále porovnávanie. Vidíme cudzie úspechy, dovolenky, vzťahy, upravené fotografie a životy, ktoré často vyzerajú dokonalejšie než ten náš. Zabúdame pritom, že porovnávame vlastnú každodennú realitu s výberom najlepších okamihov niekoho iného.
Postupne sa môže vytvárať pocit, že nestačíme. Že by sme mali vyzerať lepšie, viac zarábať, viac cestovať, byť úspešnejší a neustále na sebe pracovať.
Ďalším problémom je neustála stimulácia. Mnohé digitálne služby sú navrhnuté tak, aby nás udržali čo najdlhšie pri obrazovke. Nový obsah, upozornenia a nepredvídateľné odmeny podporujú opakované kontrolovanie telefónu. Neznamená to, že každé používanie sociálnych sietí je škodlivé, ale môže byť čoraz ťažšie vedome si vybrať, kedy ich chceme používať a kedy už nie.
Strácame schopnosť nerobiť nič. A práve v tichu pritom často vzniká priestor na premýšľanie, spracovanie emócií a lepšie porozumenie sebe samému.
Spánok, strach a neustály prísun zlých správ
Naša psychika nie je oddelená od tela. Neustále používanie obrazoviek, najmä vo večerných hodinách, môže narúšať spánok. Nedostatok kvalitného spánku následne zhoršuje schopnosť regulovať emócie, zvládať stres a sústrediť sa.
Zmenil sa aj náš vzťah k informáciám. Kým kedysi sme sa o dianí vo svete dozvedali v určitých časoch, dnes máme prístup k správam nepretržite. V priebehu niekoľkých minút môžeme vidieť vojnu, prírodnú katastrofu, násilie, ekonomickú krízu aj osobnú tragédiu človeka na druhom konci planéty.
Naša schopnosť súcitiť je pritom obmedzená. Nemôžeme emocionálne spracovať všetko, čo sa k nám dostane. Keď sme neustále vystavení negatívnym informáciám, môžeme začať vnímať svet ako nebezpečnejšie a beznádejnejšie miesto, než v skutočnosti je.
K tomu sa pridáva neistota týkajúca sa budúcnosti. Bývanie je pre mnohých mladých ľudí ťažšie dostupné, pracovný trh sa mení, klimatické problémy sa prehlbujú a technologický vývoj prináša otázky, na ktoré zatiaľ nemáme odpovede.
Človek tak môže žiť v zvláštnom rozpore: nikdy nemal toľko možností, no zároveň môže mať pocit, že nad vlastným životom stráca kontrolu.
Sme spojení viac než kedykoľvek predtým, no cítime sa osamelejší
Technológie nám umožnili komunikovať s ľuďmi na opačnom konci sveta. Môžeme si písať, telefonovať, zdieľať fotografie a byť súčasťou rôznych komunít bez toho, aby sme opustili domov.
Digitálny kontakt však nie je vždy náhradou za skutočnú blízkosť. Správa nedokáže úplne nahradiť rozhovor tvárou v tvár, spoločné zážitky ani pocit, že pri nás niekto skutočne je.
V roku 2023 upozornil americký hlavný zdravotnícky predstaviteľ na osamelosť ako na závažný problém verejného zdravia. Nejde teda iba o subjektívny pocit niekoľkých jednotlivcov, ale o fenomén, ktorému sa čoraz viac venuje aj odborná pozornosť.
Možno sa postupne učíme byť dostupní pre všetkých, no čoraz ťažšie si nachádzame čas na skutočnú blízkosť s konkrétnym človekom.
Možno sa neskončil svet, možno sa skončil jeden spôsob života
Samozrejme, bolo by nesprávne tvrdiť, že všetky tieto zmeny sa začali presne 21. decembra 2012. Mnohé z nich mali svoje korene dávno predtým. Technologický pokrok, spoločenské zmeny aj problémy duševného zdravia majú zložité príčiny a nemožno ich vysvetliť jedným dátumom.
Napriek tomu je rok 2012 zaujímavým symbolickým medzníkom. Pripomína nám obdobie, keď sa smartfóny a sociálne siete začali stávať neoddeliteľnou súčasťou každodenného života a keď sa mnohé procesy, ktoré dnes považujeme za samozrejmé, začali výraznejšie zrýchľovať.
Možno sme vtedy očakávali, že svet sa skončí zvonka. Že príde udalosť, ktorá zničí všetko, čo poznáme. Lenže najväčšie zmeny často neprichádzajú ako jedna veľká katastrofa. Dejú sa postupne, nenápadne, až si jedného dňa uvedomíme, že žijeme v úplne inom svete.
Nezmenila sa iba technológia, politika či spôsob komunikácie. Zmenil sa aj náš vzťah k času, pozornosti, vlastnej hodnote a k ostatným ľuďom.
A práve tu sa vraciame k pôvodnej otázke.
Čo ak sme v roku 2012 neprežili koniec sveta, ale začiatok obdobia, ktoré zásadne zmenilo samotného človeka?
Dátum 21. december 2012 sa zapísal do našej pamäti ako očakávaný koniec sveta. Žiadna katastrofa však neprišla. Namiesto nej nasledovalo obdobie zmien, ktoré postupne premenili náš spôsob života aj naše vnútorné prežívanie.
Dnes už vieme, že pokrok sám osebe neznamená spokojnejší život. Preto by sme sa mali naučiť vedome si chrániť to, čo nám technológie nedokážu nahradiť - skutočné vzťahy, pokoj, vlastnú pozornosť a schopnosť byť sami so sebou bez neustáleho rozptyľovania. Nemusíme sa vracať do minulosti ani odmietať budúcnosť. Potrebujeme len nestratiť sami seba v rýchlo sa meniacom svete. A práve to je možno najdôležitejšia úloha, ktorú nám obdobie po roku 2012 prinieslo.