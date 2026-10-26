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26. okt 2026 o 09:47
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Čo ak sme sa mali od zvierat učiť, nie ich ovládať?

Človek sa naučil prírodu ovládať, no zabudol rešpektovať jej hranice. Možno by sme namiesto jej využívania mali viac pozorovať zvieratá a zamyslieť sa nad tým, čo by sme sa od nich mohli naučiť.

Lenka Tothová
Lenka Tothová Bloger
Čo ak sme sa mali od zvierat učiť, nie ich ovládať?
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Postupne sme si privlastnili veľkú časť planéty. Zvieratám sme zabrali ich prirodzené prostredie, domestikovali ich a začali využívať na vlastné potreby. Mäso, mlieko, koža, srsť či práca - takmer všetko dokážeme premeniť na zdroj úžitku.

Homo sapiens sa považuje za najvyspelejší druh na Zemi. Má rozum, jazyk a schopnosť rozlišovať medzi dobrom a zlom. Napriek tomu dejiny dokazujú, že ani vysoká inteligencia nezaručuje súcit. Vojny, násilie a zneužívanie bezbranných ukazujú, že schopnosť premýšľať ešte neznamená schopnosť rešpektovať druhých. Naučili sme sa svet ovládať, ale nie vždy mu rozumieť.

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Čo ak sme sa mali od zvierat učiť, namiesto toho, aby sme sa ich snažili ovládnuť?

Pozorujme zvieratá, ktoré odpočívajú, keď potrebujú načerpať sily. Mravce, ktoré spolupracujú v prospech celého spoločenstva. Medvede, ktorých organizmus sa prispôsobuje sezónnym zmenám. Ich správanie nám pripomína, že život nie je iba o výkone, súťažení a neustálom dosahovaní cieľov.

Samozrejme, zvieratá nemôžeme považovať za morálne vzory vo všetkom. Môžeme sa však od prírody učiť vnímať vlastné hranice, prispôsobovať sa okolnostiam a chápať význam spolupráce. V modernej spoločnosti často považujeme odpočinok za lenivosť a vlastnú hodnotu meriame produktivitou. Pritom aj človek má prirodzené potreby, ktoré nemožno dlhodobo ignorovať bez následkov.

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Rovnováha medzi ľuďmi, zvieratami a prírodou nie je iba ekologickou otázkou. Súvisí aj s tým, ako chápeme moc a zodpovednosť. Ak považujeme silu za oprávnenie ovládať slabších, môže sa tento princíp prejavovať v rôznych oblastiach života. Neznamená to, že vykorisťovanie zvierat priamo spôsobuje násilie medzi ľuďmi. Oba javy však môžu vychádzať z presvedčenia, že potreby silnejšieho majú väčšiu hodnotu než potreby toho, kto sa nedokáže brániť.

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Prečo sme sa tak vzdialili od prirodzeného sveta? Pokazila nás doba, ktorú sme vytvorili? Alebo sme si zvykli považovať pokrok za neustály rast a úspech za schopnosť získať viac než ostatní?

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A čo Boh? Ak veríme, že svet stvoril Boh, znamená to, že človek dostal právo vládnuť nad ostatným životom, alebo zodpovednosť starať sa oň? Aj biblické predstavy o vláde človeka nad zvieratami možno interpretovať ako otázku správcovstva, nielen neobmedzeného využívania.

Ako môžeme dať zvieratám viac priestoru?

Začať môžeme konkrétnymi krokmi v každodennom živote. Pri nákupe potravín môžeme obmedziť plytvanie, zaujímať sa o pôvod živočíšnych produktov a podľa svojich možností znížiť ich spotrebu. V záhrade môžeme ponechať časť priestoru prirodzenému rastu, vysadiť pôvodné rastliny, vytvoriť úkryt pre hmyz alebo umiestniť misku s vodou pre vtáky počas horúčav. Pri venčení psa môžeme rešpektovať voľne žijúce zvieratá a nenechávať po ňom odpad.

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Pomôcť môžeme aj adopciou zvieraťa z útulku, podporou záchranných staníc alebo dobrovoľníctvom. Ak si zviera nemôžeme dovoliť, nemusíme si ho zaobstarať - podporiť môžeme aj tých, ktorí sa oň už starajú. Vo voľnej prírode by sme nemali zvieratá zbytočne kŕmiť, rušiť pri hniezdení ani odnášať mláďatá, ktoré sa nám zdajú opustené. Ak nájdeme zranené zviera, je vhodnejšie kontaktovať odbornú záchrannú stanicu než zasahovať bez potrebných znalostí.

Dôležitá je aj výchova. Deti môžeme viesť k tomu, aby zvieratá neťahali, nestrašili a nevnímali ich iba ako zdroj zábavy. Namiesto kupovania suvenírov zo zvierat alebo návštev atrakcií, pri ktorých sú zvieratá nútené predvádzať neprirodzené správanie, môžeme uprednostniť pozorovanie voľne žijúcich druhov v ich prirodzenom prostredí. A keď máme možnosť ovplyvniť verejný priestor, môžeme podporovať ochranu zelene, stromov a miest, ktoré zvieratám poskytujú útočisko.

Možno nepotrebujeme hľadať vinníka v dobe ani v Bohu. Možno sa potrebujeme zamyslieť nad tým, aké hodnoty sme si zvolili a čo považujeme za pokrok. Skutočná vyspelosť sa totiž nemusí prejavovať tým, koľko dokážeme ovládnuť, ale tým, koľko dokážeme rešpektovať.

Lenka Tothová

Lenka Tothová
Bloger 
  • Počet článkov:  13
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  • Páči sa:  29x

Píšem o tom, čo ma zaujíma, zneisťuje alebo núti premýšľať. Baví ma psychológia, ľudské správanie, vzťahy a tie zvláštne rozpory, ktoré si v sebe často ani neuvedomujeme. Rada sa zamýšľam nad vecami, ktoré sa na prvý pohľad zdajú obyčajné, no pri bližšom pohľade v sebe skrývajú oveľa viac. Zoznam autorových rubrík:  ZamysleniaPsychológiaPríbehy

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