Hnev ako skúška sebadisciplíny, alebo keď sa človek učí vládnuť sám sebe

Hnev je zvláštna emócia.
Prichádza rýchlo, často skôr, než si stihneme uvedomiť, čo sa v nás vlastne stalo. Niekedy stačí unavené ráno, plačúce dieťa, partnerova poznámka alebo obyčajná otázka položená v nesprávnej chvíli. Zrazu máme pocit, že už nemôžeme.
Hnev sám osebe nie je problém. Problém nastáva až vtedy, keď mu odovzdáme rozhodovanie. Pod podráždenosťou môže byť únava, bezmocnosť, pocit nedocenenia, frustrácia alebo potreba, aby nás niekto konečne nechal na pokoji. Hnev sa potom stáva akýmsi psychickým krytom. Je ľahšie povedať „už ma všetci serú“ než si priznať „som vyčerpaný a už nemám z čoho dávať“.
Predstavme si rodiča, ktorý príde večer domov po náročnom dni. Jedno dieťa plače, druhé niečo chce, niekde sa niečo vyleje a otázky neprestávajú. V tej chvíli môže byť podráždenie úplne prirodzené. Človek môže cítiť, že mu "lezú" na nervy aj tí, ktorých miluje najviac. To však ešte neznamená, že ich nemiluje. Znamená to iba, že jeho vnútorná kapacita je v tej chvíli takmer vyčerpaná.
A práve tu sa začína sebaovládanie. Nie tým, že si povieme "Nesmieš sa hnevať" - to by bolo iba ďalšie potláčanie. Oveľa účinnejšie je povedať si „Som nahnevaný, ale nemusím podľa toho konať.“ Medzi pocitom a reakciou totiž existuje malý priestor. Niekedy trvá iba niekoľko sekúnd. Práve v tomto priestore máme možnosť rozhodnúť, či zvýšime hlas, udrieme do stola, povieme niečo kruté - alebo sa na chvíľu zastavíme.
Človek, ktorý ovláda svoj hnev, nie je človek, ktorý sa nikdy nehnevá. Je to človek, ktorý dokáže uniesť vlastné napätie bez toho, aby ho musel okamžite preniesť na niekoho iného. To je však oveľa ťažšie, než sa zdá.
Keď sme unavení, náš prah podráždenia klesá. Vec, ktorú by sme inokedy prešli mlčaním, sa zrazu javí ako neznesiteľná. Preto niekedy nie je potrebné vyriešiť konflikt. Potrebujeme sa najprv dostať do stavu, v ktorom sme schopní konflikt vôbec riešiť. Odísť na päť minút do inej miestnosti, napiť sa vody, mlčať, nadýchnuť sa alebo si priznať „teraz už nemám kapacitu“ nie je slabosť. Je to forma psychickej disciplíny.
Dôležité je tiež pochopiť, že hnev často rastie z pocitu, že nad situáciou nemáme kontrolu. Čím viac sa snažíme okamžite zmeniť druhého človeka, tým väčšia býva frustrácia. Dieťa nebude vždy pokojné. Partner nebude vždy reagovať tak, ako by sme chceli. Život nám nebude neustále vychádzať v ústrety.
Naša skutočná moc preto často neleží v tom, čo urobí druhý človek, ale v tom, čo urobíme my s tým, čo v nás jeho správanie vyvolalo. Pozor, to však neznamená byť pasívny! Ovládať hnev neznamená dovoliť druhým, aby prekračovali naše hranice. Znamená to vedieť ich nastaviť bez toho, aby sme museli zničiť človeka, ktorý ich prekročil.
Možno práve preto je zrelosť v určitom zmysle schopnosťou zniesť vlastné emócie. Nie každú myšlienku musíme vysloviť. Nie každý impulz musíme uskutočniť. Nie každú nespravodlivosť musíme riešiť v prvej sekunde, keď ju pocítime. Hnev nám môže iba niečo oznamovať. Môže hovoriť, že sme unavení, preťažení, zranení alebo že niekto prekročil našu hranicu. Je užitočné ho počúvať. Ale počúvať emóciu neznamená poslúchať ju.
Práve v tom spočíva skutočné ovládanie hnevu - nie v tom, že sa človek naučí necítiť, ale v tom, že sa naučí cítiť bez toho, aby svoje pocity odovzdal do rúk niekoho iného. Hnev môže byť silný, ale človek, ktorý dokáže povedať „som nahnevaný, no napriek tomu si vyberiem, čo urobím“, je silnejší.