Jeden prsteň, ktorý vládne všetkým: Čo má Pán prsteňov spoločné s kapitalizmom?

V príbehu Pán prsteňov existuje predmet, ktorý svojmu nositeľovi sľubuje moc. Jeden prsteň dokáže ovplyvňovať ostatných, posilňovať túžbu po nadvláde a meniť myslenie tých, ktorí sa ho pokúšajú ovládnuť. Jeho nebezpečenstvo však nespočíva iba v tom, čo dokáže urobiť s ostatnými. Podstatné je, čo postupne urobí s človekom, ktorý ho vlastní.
Práve v tom sa skrýva zaujímavá paralela so skutočným svetom. Prsteň možno vnímať ako symbol kapitálu, peňazí a moci, ktoré sa pôvodne javia ako prostriedky na dosiahnutie cieľa, no časom sa môžu stať cieľom samotným.
Keď sa prostriedok stane cieľom
Peniaze samy osebe nie sú problém. Umožňujú nám zabezpečiť bývanie, jedlo, zdravotnú starostlivosť a slobodu rozhodovať o vlastnom živote. Problém nastáva vtedy, keď sa ich hromadenie stane hlavným meradlom úspechu a hodnoty človeka.
Podobne funguje aj prsteň. Sľubuje moc, ktorá má vyriešiť problémy a umožniť svojmu majiteľovi dosiahnuť to, čo by inak nedokázal. Lenže čím viac sa ho snaží ovládnuť, tým viac sa jeho život začne podriaďovať jemu.
V kapitalistickej spoločnosti sa môže diať niečo podobné. Človek začne pracovať, aby mohol žiť. Postupne však potrebuje viac peňazí, väčší majetok, lepšie postavenie a vyššiu životnú úroveň. Aby ich dosiahol, venuje práci čoraz viac času. To, čo mu malo priniesť slobodu, mu môže začať určovať, ako bude tráviť takmer celý život.
Otázka preto neznie iba, koľko toho človek vlastní. Dôležitejšie je, do akej miery vlastníctvo začína ovládať jeho rozhodnutia.
Sauron nepotrebuje stáť za každým človekom
Sauron je v príbehu zosobnením túžby po absolútnej kontrole. Chce podriadiť ostatných svojej vôli a vytvoriť poriadok, v ktorom všetko slúži jednému centru moci.
Moderný ekonomický systém, samozrejme, nie je totožný so Sauronom. Kapitalizmus je rozmanitý systém, ktorý prináša inovácie, hospodársky rast aj možnosti osobného rozvoja. Zároveň však môže vytvárať podmienky, v ktorých sa záujmy jednotlivcov dostávajú do konfliktu so záujmami organizácií a vlastníkov kapitálu.
Firma potrebuje zisk. Zamestnanec potrebuje príjem. Zákazník túži po produkte, ktorý mu uľahčí život. Každý sleduje svoj cieľ, no výsledkom môže byť prostredie, v ktorom sa ľudský čas, pozornosť a energia premieňajú na zdroje, ktoré treba čo najefektívnejšie využiť. Na to nie je potrebný jeden zlý vládca. Stačí systém stimulov, v ktorom sa odmeňuje rast, výkon a neustále zvyšovanie zisku, zatiaľ čo odpočinok, starostlivosť o blízkych či obyčajná spokojnosť sa merajú ťažšie.
Prsteň je v tomto zmysle symbolom moci, ktorá nemusí človeku nič priamo prikazovať. Stačí, že ho presvedčí, aby sa jej prispôsobil sám.
Prečo prsteň láka aj dobrých ľudí
Jedným z najzaujímavejších motívov Tolkienovho príbehu je skutočnosť, že prsteň neohrozuje iba zlých alebo chamtivých ľudí. Jeho príťažlivosť pociťujú aj tí, ktorí chcú konať dobro.
Boromir ho chce použiť na obranu svojho ľudu. Galadriel si uvedomuje, akú moc by mohla získať, no zároveň pozná nebezpečenstvo, ktoré by s ňou prišlo. Gandalf sa bojí, že by ho aj jeho dobré úmysly postupne priviedli k tyranii.
To je dôležitý rozdiel medzi jednoduchým rozdelením ľudí na dobrých a zlých a realistickým pohľadom na ľudské správanie. Človek nemusí začínať s túžbou ubližovať. Môže chcieť iba zabezpečiť rodinu, získať uznanie, ochrániť svojich blízkych alebo sa už nikdy necítiť bezmocný. Moc sa potom stáva lákavou preto, že sľubuje odstránenie neistoty.
Podobne môže človek ospravedlňovať neustálu prácu tým, že chce zabezpečiť lepšiu budúcnosť pre svoje deti. Majiteľ firmy môže považovať neustály rast za nevyhnutnosť, pretože sa bojí, že inak ho predbehne konkurencia. Spotrebiteľ môže kupovať ďalšie veci v presvedčení, že mu prinesú spokojnosť, ktorú mu predchádzajúce nákupy nepriniesli.
Každé z týchto rozhodnutí môže mať pochopiteľný dôvod. Nebezpečenstvo vzniká vtedy, keď sa z pôvodne rozumného cieľa stane požiadavka, ktorej už nič nestačí.
Glum: Človek, ktorého túžba postupne pohltí
Glum je azda najvýraznejším príkladom toho, čo prsteň dokáže urobiť s človekom v priebehu času. Kedysi bol Sméagol - bytosť s vlastným životom a vzťahmi. Po stretnutí s prsteňom sa jeho svet postupne zúži na jedinú vec, ktorú nazýva svojím pokladom. Jeho identita sa začne odvíjať od predmetu, ktorý vlastní. Všetko ostatné stráca význam. Vzťahy, dôvera a dokonca aj vlastné bezpečie ustupujú túžbe prsteň si ponechať.
Tento motív možno čítať aj ako obraz závislosti od majetku, statusu alebo úspechu. Človek sa môže natoľko stotožniť so svojím zamestnaním, príjmom či spoločenským postavením, že ich začne vnímať ako dôkaz vlastnej hodnoty. Keď o ne príde, nestráca iba peniaze alebo pozíciu. Má pocit, akoby strácal aj časť seba. V takej chvíli už nejde len o vlastníctvo. Ide o vzťah, v ktorom človek nedokáže rozlíšiť medzi tým, čo má, a tým, kým je.
Glum zároveň ukazuje, že oslobodenie nemusí byť jednoduché ani vtedy, keď si človek uvedomuje, že mu jeho túžba škodí. Poznať problém a dokázať sa od neho odpútať sú dve odlišné veci.
Frodo a bremeno, ktoré nikto nemá niesť sám
Frodo dostane úlohu odniesť prsteň na miesto, kde ho možno zničiť. Nezískava tým však žiadnu skutočnú výhodu. Namiesto moci dostáva bremeno, ktoré postupne zasahuje jeho telo, myseľ aj vzťahy. Jeho cesta pripomína, že dôsledky túžby po moci a bohatstve nenesú vždy tí, ktorí z nich najviac profitujú. Často ich znášajú aj ľudia, ktorí sa na rozhodovaní podieľajú len málo.
Zamestnanec môže niesť dôsledky rozhodnutí vedenia, ktoré uprednostnilo úspory pred pracovnými podmienkami. Rodina môže obetovať spoločný čas v snahe dosiahnuť finančné zabezpečenie. Jednotlivec môže vyhorieť v prostredí, kde sa jeho výkon považuje za dôležitejší než jeho zdravie.
Nie každý takýto problém je dôsledkom kapitalizmu a nie každá práca človeka zotročuje. Príbeh však ponúka užitočnú otázku: Kto v skutočnosti nesie bremeno systému a kto z neho získava najväčší úžitok?
Frodo navyše nedokáže prsteň zničiť vlastnou vôľou v rozhodujúcej chvíli. Práve tento záver pripomína, že človek nie je vždy schopný prekonať všetky pokušenia iba silou charakteru. Dôležité sú aj okolnosti, podpora druhých a spôsob, akým je celý problém nastavený.
Prečo nestačí mať dobrého vládcu
Jedným z možných výkladov Tolkienovho príbehu je aj varovanie pred predstavou, že absolútna moc sa dá bezpečne používať v mene dobrých cieľov.
Ak by prsteň získal niekto s dobrými úmyslami, mohol by spočiatku priniesť poriadok a poraziť nepriateľov. Lenže postupne by sa mohol začať domnievať, že vie lepšie než ostatní, čo je pre nich správne. V mene dobra by tak začal obmedzovať ich slobodu.
Rovnaká otázka sa dá položiť aj ekonomickej moci. Nestačí, aby človek, ktorý rozhoduje o práci, peniazoch alebo zdrojoch, považoval sám seba za dobrého. Dôležité je aj to, aké má právomoci, kto ho kontroluje a či môžu ostatní ovplyvňovať rozhodnutia, ktoré zasahujú do ich života.
Tento pohľad neznamená, že každá nerovnosť je automaticky nespravodlivá alebo že zisk je sám osebe zlý. Znamená, že moc potrebuje hranice a zodpovednosť. Ani dobrý úmysel totiž nezaručuje dobrý výsledok.
Ako sa nenechať ovládnuť vlastným prsteňom
Nemusíme odmietnuť peniaze ani sa vzdať ambícií. Užitočnejšie je uvedomiť si, aké miesto im v živote dávame.
Určime si, čo pre nás znamená dostatok. Ak nemáme vlastnú predstavu o tom, kedy už máme dosť, vždy sa nájde niekto bohatší alebo úspešnejší, s kým sa budeme porovnávať.
Rozlišujme medzi potrebou a túžbou. Pred väčším nákupom sa môžeme opýtať, či nám vec skutočne zlepší život, alebo iba na chvíľu zmierni pocit nespokojnosti.
Chráňme si čas. Vyšší príjem nemusí byť výhodou, ak zaň dlhodobo platíme zdravím, vzťahmi a nedostatkom odpočinku.
Neodvodzujme vlastnú hodnotu od výkonu. To, koľko zarábame alebo čo vlastníme, nevypovedá o celej našej osobnosti ani o tom, akú máme hodnotu pre druhých.
Skutočná moc je vedieť, kedy prestať
Pán prsteňov nie je priamou kritikou kapitalizmu, no jeho príbeh umožňuje premýšľať o dôsledkoch nekontrolovanej túžby po moci. Prsteň je nebezpečný práve preto, že sľubuje riešenie problémov, ale postupne sa sám stáva problémom.
Podobne ani peniaze, úspech či majetok nemusia priniesť slobodu, ak ich získavanie nemá hranice. Skutočnou otázkou preto nie je, či chceme viac, ale čo sme ochotní za to obetovať.
Pretože ak celý život venujeme získavaniu prostriedkov na lepší život, môže sa stať, že nám na samotný život nezostane dosť času.