Korporátna pasca, alebo keď práca začne riadiť náš život

Človek si často myslí, že v práci zostáva jednoducho preto, že potrebuje peniaze. To je pravda, ale iba čiastočná. Keby bol príjem jediným dôvodom, prečo ľudia zostávajú v zamestnaniach, ktoré ich dlhodobo vyčerpávajú, odchod by bol oveľa jednoduchším rozhodnutím. V skutočnosti do hry vstupuje oveľa viac psychologických mechanizmov. Moderný pracovný systém človeka nedrží iba platom. Drží ho aj pocitom bezpečia, zvykom, sociálnym statusom, strachom zo zmeny a postupne aj samotnou identitou.
Na začiatku môže byť všetko úplne racionálne. Človek dostane prácu, pravidelný príjem a stabilitu. Postupne si však na túto stabilitu zvykne. Zvýši si životnú úroveň, vezme si hypotéku a začne plánovať svoj život podľa príjmu, ktorý má. To, čo bolo pôvodne výhodou, sa môže časom stať závislosťou. Nie preto, že by bol človek slabý. Psychika prirodzene chráni to, čo pozná a čo vníma ako bezpečné. Preto môže byť jednoduchšie zostať v známom nepohodlí než riskovať neistotu.
Dôležitú úlohu zohráva aj identita. Keď človek niekoľko rokov počúva, že je úspešný manažér, schopná účtovníčka alebo nenahraditeľný člen tímu, pracovná pozícia prestáva byť iba zamestnaním. Stáva sa súčasťou predstavy, ktorú má o sebe. Preto niekedy neodchádza iba z firmy. Opúšťa aj obraz seba samého, ktorý si v nej vytvoril.
Tu vzniká zvláštny paradox - človek pracuje preto, aby si zabezpečil slobodu, ale zároveň si vytvorí také podmienky, v ktorých si odchod zo zamestnania už nemôže dovoliť.
K tomu sa pridáva potreba uznania. Pochvala, bonus alebo povýšenie fungujú ako psychologické odmeny, ktoré posilňujú pracovné správanie. Vytvorí sa cyklus: výkon - uznanie - ešte väčší výkon - očakávanie ďalšieho uznania. Problém nastáva vtedy, keď sa človek začne cítiť hodnotný predovšetkým vtedy, keď podáva výkon. Vtedy už nepracuje iba kvôli peniazom. Pracuje aj preto, aby si udržal pocit vlastnej hodnoty.
Moderná pracovná kultúra navyše často zamieňa vyťaženosť za úspech. Človek, ktorý pracuje do večera, odpovedá na správy cez víkend a nedokáže si vziať voľno, môže byť vnímaný ako oddaný a zodpovedný. Postupne sa však jeho vlastné hranice posúvajú. To, čo by kedysi považoval za neprijateľné, začne považovať za normálne. A jedného dňa si možno uvedomí, že už nevie presne povedať, kde sa končí jeho práca a kde začína jeho život.
Najväčšia sila systému preto nemusí spočívať v tom, že človeka k niečomu núti. Oveľa účinnejšie je, keď človek začne požiadavky systému považovať za vlastné rozhodnutia.
„Chcem byť úspešný.“
„Chcem si zarobiť viac.“
„Chcem sa posunúť.“
Tieto túžby môžu byť úplne autentické. Otázkou však zostáva, do akej miery sú skutočne naše a do akej miery sme sa ich naučili v prostredí, v ktorom sa hodnota človeka často meria výkonom, produktivitou a spotrebou.
Čo s tým teda môžeme urobiť?
Prvým krokom nemusí byť rovno výpoveď. Oveľa rozumnejšie je zistiť, čo nás vlastne v tomto kruhu drží. Sú to peniaze, strach zo zmeny, pocit vlastnej hodnoty alebo jednoducho zvyk? Kým človek nespozná skutočný dôvod svojho zotrvania, veľmi ťažko môže svoju situáciu zmeniť.
Dôležité je taktiež nevymieňať každé zvýšenie príjmu za vyššiu spotrebu nákladov na život. Ak s rastúcim platom rastú aj naše náklady, nestávame sa slobodnejšími, ale závislejšími. Finančná rezerva, nižšia spotreba a schopnosť fungovať určitý čas bez príjmu dávajú človeku niečo veľmi dôležité - možnosť voľby nebyť závislý.
Rovnako dôležité je budovať si identitu aj mimo práce. Mať vzťahy, záujmy, schopnosti a činnosti, ktoré nemajú nič spoločné s pracovnou pozíciou. Ak je práca jediným miestom, kde človek cíti úspech a uznanie, bude veľmi ťažké nastaviť si voči nej zdravé hranice.
Napokon treba rozlišovať aj medzi nepohodlím a skutočným ohrozením. Každá zmena prináša neistotu, ale neistota ešte neznamená nebezpečenstvo. Nemusíme okamžite podať výpoveď. Niekedy stačí urobiť prvý malý krok - naučiť sa novú zručnosť, skúsiť inú pozíciu, poslať životopis alebo si vytvoriť finančnú rezervu.
Sloboda totiž nezačína až výpoveďou. Začína v okamihu, keď si človek uvedomí, že má možnosť voľby. Práca môže byť zmysluplná, tvorivá a môže nám poskytovať bezpečie. Problém nastáva až vtedy, keď jej odovzdáme viac, než sme ochotní stratiť. Najväčšou ochranou pred pracovnou pascou nie je nenávidieť korporácie. Je ňou vytvoriť si život, v ktorom od nich nie sme úplne závislí.
Človek nemusí zo systému utiecť.
Musí zostať schopný z neho odísť - to je skutočná podoba slobody.