Päť dimenzií ľudského vedomia: Od vlastného ja až k jednote

Keď premýšľame o dimenziách, väčšinou si predstavíme fyzikálny priestor, vesmír alebo niečo, čo zatiaľ nedokážeme úplne pochopiť. Čo ak sa však na dimenzie pozrieme trochu inak? Nie ako na ďalšie priestorové rozmery, ale ako na symbolické stupne ľudského vedomia a spôsobu, akým človek postupne chápe svoju existenciu?
Predstavme si päť úrovní. Nie ako vedecky potvrdenú teóriu ani presnú historickú postupnosť, ale ako filozofický model vývoja ľudského myslenia.
1. dimenzia: Ja
Na začiatku je človek a jeho vlastné ja. Svet vníma predovšetkým prostredníctvom vlastných potrieb, pocitov, strachu a túžob. Jeho hlavnou úlohou je prežiť, zabezpečiť si potravu, bezpečie a svoje miesto v prostredí.
V tejto symbolickej dimenzii ešte neexistuje hlbšie pochopenie vzájomnej prepojenosti. Existuje predovšetkým vlastná skúsenosť. Človek pozná sám seba, ale ešte len postupne objavuje, čo znamená byť súčasťou niečoho väčšieho.
2. dimenzia: Ja a ty
Ďalším krokom je objavenie druhého človeka. Zrazu už svet netvorí iba moje vlastné ja, ale aj niekto iný, kto má svoje potreby, myšlienky a pocity.
Vznikajú vzťahy, spolupráca, rodiny, spoločenstvá, ale aj konflikty. Človek začína chápať, že jeho konanie ovplyvňuje niekoho ďalšieho. Objavuje empatiu, dôveru, zodpovednosť a prvé základy spoločného života.
Je to významný posun. Už nejde iba o otázku, čo potrebujem ja, ale aj o to, čo potrebuje človek vedľa mňa.
3. dimenzia: Ja, ty a niečo, čo nás presahuje
Človek sa začína pýtať, či existuje niečo väčšie než on sám a jeho bezprostredné okolie. Odkiaľ pochádzame? Prečo existujeme? Čo je po smrti? Existuje nejaký vyšší poriadok?
Vznikajú predstavy božstiev, duchovných síl a nadprirodzených princípov. Človek začína hľadať vysvetlenia javov, ktorým nerozumie, a pripisuje svetu hlbší význam.
Boh v tejto symbolickej úrovni ešte nemusí mať konkrétnu podobu. Je to skôr predstava niečoho neznámeho, čo presahuje ľudské chápanie.
4. dimenzia: Ja, ty a konkrétny Boh
Neznáme božstvo postupne získava konkrétnu podobu. Vznikajú náboženské systémy, posvätné texty, pravidlá a predstavy o tom, čo Boh od človeka očakáva.
Boh sa stáva autoritou, ktorá stojí nad človekom. Určuje pravidlá, rozlišuje dobro a zlo, odmeňuje a trestá. Človek sa naňho obracia s prosbami, hľadá u neho ochranu a očakáva vedenie.
Táto etapa priniesla ľudstvu množstvo duchovných a morálnych princípov, ale zároveň aj otázky o moci, autorite a správnom výklade viery. Dejiny ukazujú, že náboženstvo dokázalo ľudí spájať, ale niekedy sa stalo aj dôvodom ich rozdeľovania.
5. dimenzia: Boh v nás
A tu sa dostávame k myšlienke, ktorá je pre mňa najzaujímavejšia. Čo ak ďalším krokom ľudského vedomia nie je objavenie nového Boha, ale pochopenie, že Boh nemusí byť niekým oddeleným od nás? Čo ak to, čo sme doteraz hľadali na nebi, máme možnosť objaviť vo vlastnom vnútri?
Neznamená to, že každý človek je sám o sebe Bohom alebo že medzi človekom a božstvom neexistuje rozdiel. Skôr si predstavujem, že každý z nás nesie určitú časť toho, čo nazývame božským princípom - schopnosť milovať, tvoriť, odpúšťať, súcitiť a vedome sa rozhodovať medzi dobrom a zlom. Boh by v tomto ponímaní nebol iba vonkajšou autoritou, ale aj vnútorným princípom, ktorý nás spája.
Práve tu sa dostávame k zaujímavému paradoxu. Človek sa celé tisícročia snažil dostať bližšie k Bohu prostredníctvom modlitieb, obradov, pravidiel a náboženských inštitúcií. Možno však ďalším krokom nie je hľadať Boha ešte intenzívnejšie niekde mimo seba, ale začať sa správať tak, akoby jeho prítomnosť bola v každom človeku, ktorého stretneme. Ak by sme skutočne verili, že druhý človek má rovnakú hodnotu ako my, dokázali by sme mu vedome ubližovať? Dokázali by sme ho ponižovať, využívať alebo nenávidieť len preto, že je iný?
V tejto dimenzii sa mení aj samotné chápanie zodpovednosti. Človek už nekoná dobro iba preto, že sa bojí Božieho trestu alebo očakáva odmenu. Koná dobro preto, že pochopil jeho zmysel. Láska prestáva byť povinnosťou a stáva sa prirodzeným dôsledkom uvedomenia si vzájomnej prepojenosti.
Predstavujem si to ako prechod od oddelenosti k jednote. Už sa nepozeráme na svet cez otázku, čo môžem získať pre seba, ale čo môžeme vytvoriť spoločne. A možno práve vtedy sa začína rodiť spoločnosť, v ktorej nepotrebujeme toľko príkazov, zákazov a trestov, pretože ľudia dokážu sami pochopiť, že sloboda jedného sa nemôže budovať na úkor druhého.
Piata dimenzia teda pre mňa nepredstavuje objavenie nového Boha, ale zmenu nášho vzťahu k nemu. Nie Boha, ktorého sa máme báť, ale princíp, ktorého máme pochopiť a žiť. A možno práve toto je jeden z najdôležitejších krokov, ktoré môže ľudstvo na svojej ceste urobiť.
Puzzle, ktorého súčasťou sme všetci
Predstavme si ľudstvo ako obrovské puzzle. Každý človek je jedným dielikom. Má vlastný tvar, farbu, skúsenosti a miesto. Nie každý dielik sa hodí ku každému a nie každý musí byť rovnaký. Práve rozmanitosť vytvára výsledný obraz.
Problém nastáva vtedy, keď sa jednotlivé dieliky snažia jeden druhého pretvárať, vytláčať alebo úplne odstrániť. Namiesto spoločného obrazu vzniká rozdelenie.
Ak však pochopíme, že každý človek má svoju hodnotu a že naše konanie ovplyvňuje aj životy ostatných, môžeme začať vytvárať niečo väčšie než súčet jednotlivcov. Nie spoločnosť založenú na strachu, nadradenosti a neustálom súperení, ale spoločenstvo založené na spolupráci a vzájomnom rešpekte.
Možno ďalšia dimenzia nie je niekde vo vesmíre
Možno najväčším posunom ľudstva nebude cesta na inú planétu ani objavenie ďalšieho fyzikálneho rozmeru. Možno bude spočívať v tom, že sa naučíme inak vnímať sami seba a svoje miesto medzi ostatnými.
Technologicky sme sa posunuli nesmierne ďaleko, no v otázkach medziľudských vzťahov, súcitu a porozumenia máme stále čo dobiehať. A práve v tom môže spočívať ďalší stupeň nášho vývoja. Nie v tom, že sa staneme niekým iným, ale v tom, že konečne pochopíme, čo znamená byť človekom.
Možno totiž Boh nie je cieľ, ku ktorému sa máme dostať. Možno je to jednota, ktorú dokážeme vytvoriť, keď sa naučíme vidieť jeden druhého ako súčasť toho istého celku.