Robert Oppenheimer: Muž, ktorý otvoril dvere atómovému veku

Chlapec, ktorý sa zaujímal o všetko
Julius Robert Oppenheimer sa narodil 22. apríla 1904 v New Yorku. Už od detstva prejavoval mimoriadnu zvedavosť. Zaujímal sa o chémiu, fyziku, literatúru, filozofiu aj cudzie jazyky. Neskôr sa naučil dokonca sanskrit, jazyk staroindických filozofických a náboženských textov.
Študoval na Harvarde a neskôr pôsobil na významných európskych univerzitách, kde sa stretol s poprednými fyzikmi svojej doby. Postupne sa stal jednou z výrazných osobností modernej teoretickej fyziky.
Zaoberal sa aj gravitačným kolapsom hviezd. V roku 1939 spolu s Hartlandom Snyderom publikoval prácu, ktorá matematicky opisovala možnosť vzniku objektov, z ktorých nedokáže uniknúť ani svetlo. Dnes ich poznáme ako čierne diery.
Manhattan Project: Keď sa veda zmenila na zbraň
Počas druhej svetovej vojny sa začali Spojené štáty obávať, že nacistické Nemecko vyvinie atómovú bombu. Vznikol preto tajný vedecký program s názvom Manhattan Project.
V roku 1942 dostal Oppenheimer úlohu viesť vedecký tím v Los Alamos v Novom Mexiku. Zhromaždil stovky najlepších vedcov a tisíce ďalších pracovníkov, ktorí mali vyriešiť jeden z najnáročnejších technických problémov svojej doby - vytvorenie jadrovej zbrane.
Na projekte sa podieľali aj významní vedci:
Enrico Fermi - uskutočnil prvú riadenú jadrovú reťazovú reakciu
Hans Bethe - viedol teoretickú fyzikálnu divíziu
Richard Feynman - neskorší nositeľ Nobelovej ceny
Niels Bohr - významný predstaviteľ modernej fyziky
Oppenheimer nebol jediným človekom, ktorý bombu vytvoril. Jeho výnimočnosť spočívala najmä v schopnosti prepájať vedcov, riešiť komplikované problémy a viesť celý projekt.
Trinity: Prvý jadrový výbuch v dejinách
Dňa 16. júla 1945 sa v púšti Nového Mexika uskutočnil prvý jadrový test v dejinách ľudstva. Dostal názov Trinity.
Výbuch vytvoril obrovskú ohnivú guľu a uvoľnil energiu, akú dovtedy ľudstvo nedokázalo vyprodukovať prostredníctvom žiadnej zbrane.
Oppenheimer test sledoval spolu s ďalšími vedcami. Neskôr si na tento okamih spomínal slovami zo staroindického textu Bhagavadgíta:
„Teraz som sa stal Smrťou, ničiteľom svetov.“
Tento citát sa stal neoddeliteľnou súčasťou jeho historického odkazu. Zaujímavé je, že nepochádza z vedeckej literatúry, ale z filozofického a náboženského textu, ktorý sa zaoberá smrťou, povinnosťou a podstatou existencie.
Bhagavadgíta: Filozofia uprostred jadrového veku
Oppenheimer sa dlhodobo zaujímal o východnú filozofiu. Obzvlášť ho oslovila Bhagavadgíta, súčasť indického eposu Mahábhárata.
Jej príbeh sa odohráva na bojisku. Bojovník Ardžuna váha, či sa má zúčastniť vojny proti vlastným príbuzným. Krišna mu vysvetľuje otázky povinnosti, konania, smrti a duchovného poznania.
V jednom z najznámejších výjavov sa Krišna zjavuje vo svojej kozmickej podobe, ktorá predstavuje obrovskú silu a zároveň ničivú stránku existencie.
Práve túto pasáž si Oppenheimer spojil s prvým jadrovým výbuchom.
Možno je na tom najzaujímavejšie práve to, že pri pohľade na výsledok svojho vedeckého úsilia, siahol po tisíce rokov starom filozofickom texte - akoby si uvedomoval, že technické pochopenie sveta ešte neznamená pochopenie všetkých dôsledkov vlastných činov.
Hiroshima, Nagasaki a začiatok novej éry
Len niekoľko týždňov po teste Trinity boli atómové bomby použité proti Japonsku.
6. augusta 1945 bola na Hirošimu zhodená bomba Little Boy.
9. augusta 1945 bola na Nagasaki zhodená bomba Fat Man.
Výbuchy zničili veľké časti oboch miest. Zahynuli desaťtisíce ľudí a ďalší zomierali v nasledujúcich mesiacoch a rokoch v dôsledku zranení a radiácie.
Oppenheimer sa stal svetoznámym vedcom. Zároveň si čoraz viac uvedomoval, že jadrové zbrane môžu predstavovať existenčné nebezpečenstvo pre ľudstvo.
Po stretnutí s prezidentom Harrym Trumanom mu Oppenheimer údajne povedal:
„Pán prezident, mám na rukách krv.“
Muž, ktorý sa postavil proti vlastnému objavu
Po vojne sa začala studená vojna medzi Spojenými štátmi a Sovietskym zväzom. Obe veľmoci sa snažili získať čo najväčšiu jadrovú prevahu.
Jednou z ďalších zbraní sa stala vodíková bomba, ktorá využíva jadrovú fúziu a môže mať mnohonásobne väčšiu ničivú silu než prvá atómová bomba.
Oppenheimer sa postavil proti urýchlenému vývoju tejto zbrane. Považoval ho za nebezpečný krok, ktorý môže viesť k nekontrolovateľným pretekom v zbrojení.
Dostal sa do konfliktu s fyzikom Edward Teller, ktorý patril medzi hlavných zástancov jej vývoja.
Ich spor predstavoval stret dvoch pohľadov: či má vedecký pokrok pokračovať vždy, keď je technicky možný, alebo či by mal byť obmedzený morálnou zodpovednosťou.
Pád amerického vedeckého génia
V päťdesiatych rokoch zasiahla Spojené štáty vlna protikomunistických vyšetrovaní. Oppenheimerove niekdajšie kontakty s ľuďmi napojenými na komunistické hnutie a jeho nesúhlas s ďalším jadrovým zbrojením vyvolali podozrenia.
V roku 1954 absolvoval bezpečnostné vypočúvanie, po ktorom mu odobrali bezpečnostnú previerku. Stratil tak prístup k citlivým vládnym projektom, na ktorých predtým pracoval.
Napriek tomu, že nebolo preukázané, že by bol sovietskym špiónom, stal sa obeťou politického konfliktu.
Až v roku 2022 americké ministerstvo energetiky toto rozhodnutie formálne zrušilo a označilo proces za nespravodlivý.
Posledné roky a odkaz
Oppenheimer pokračoval vo vedeckej práci v Inštitúte pre pokročilé štúdiá v Princetone, kde pôsobil aj Albert Einstein.
V roku 1963 získal Enricovu Fermiho cenu, významné ocenenie za prínos v oblasti jadrovej vedy. Zomrel 18. februára 1967 vo veku 62 rokov na rakovinu hrtana.
Jeho život však zostáva aktuálny aj dnes.
Čo nám Oppenheimer hovorí o budúcnosti ľudstva?
Oppenheimerov príbeh nie je iba príbehom o atómovej bombe. Je predovšetkým príbehom o hraniciach ľudského poznania a zodpovednosti za vlastné objavy.
Dnes stojíme pred podobnou otázkou, akú si kládli vedci v Los Alamos. Vytvárame umelú inteligenciu, vyvíjame nové technológie a postupne odhaľujeme mechanizmy života aj samotného vesmíru.
Naša schopnosť vytvárať nové veci rastie. Otázkou zostáva, či rovnako rýchlo rastie aj naša schopnosť predvídať ich dôsledky.
Možno práve v tom spočíva rozdiel medzi inteligenciou a múdrosťou. Inteligencia nám umožňuje pochopiť, ako niečo funguje. Múdrosť nám pomáha rozhodnúť, čo s týmto poznaním urobíme.
Oppenheimer nám zanechal otázku, ktorá presahuje jeho dobu:
Dokážeme byť dostatočne múdri na to, aby sme zvládli vlastné objavy?
Možno najväčšou skúškou ľudskej civilizácie nie je schopnosť pochopiť vesmír, ale schopnosť nezničiť svet skôr, než ho stihneme skutočne pochopiť.