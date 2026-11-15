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15. nov 2026 o 18:24
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Robert Oppenheimer: Muž, ktorý otvoril dvere atómovému veku

Bol jedným z najväčších vedeckých géniov 20. storočia. Viedol vývoj prvej atómovej bomby, no neskôr varoval pred dôsledkami vlastného objavu. Jeho príbeh dodnes otvára otázku hraníc ľudského poznania.

Lenka Tothová
Lenka Tothová Bloger
Robert Oppenheimer: Muž, ktorý otvoril dvere atómovému veku
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Chlapec, ktorý sa zaujímal o všetko

Malý Robert s jeho otcom Juliusom (rok 1905)
Malý Robert s jeho otcom Juliusom (rok 1905) 

Julius Robert Oppenheimer sa narodil 22. apríla 1904 v New Yorku. Už od detstva prejavoval mimoriadnu zvedavosť. Zaujímal sa o chémiu, fyziku, literatúru, filozofiu aj cudzie jazyky. Neskôr sa naučil dokonca sanskrit, jazyk staroindických filozofických a náboženských textov.

Robert a jeho brat Frank (1918)
Robert a jeho brat Frank (1918) 

Študoval na Harvarde a neskôr pôsobil na významných európskych univerzitách, kde sa stretol s poprednými fyzikmi svojej doby. Postupne sa stal jednou z výrazných osobností modernej teoretickej fyziky.

Robert Oppenheimer a jeho koň Crisis na ranči v Novom Mexiku.
Robert Oppenheimer a jeho koň Crisis na ranči v Novom Mexiku. 

Zaoberal sa aj gravitačným kolapsom hviezd. V roku 1939 spolu s Hartlandom Snyderom publikoval prácu, ktorá matematicky opisovala možnosť vzniku objektov, z ktorých nedokáže uniknúť ani svetlo. Dnes ich poznáme ako čierne diery.

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10. 4. 2019 zverejnili vedci z projektu EHT prvú fotografiu z okraja čiernej diery. Konkrétne ide o čiernu dieru v strede galaxie Messier 87.
10. 4. 2019 zverejnili vedci z projektu EHT prvú fotografiu z okraja čiernej diery. Konkrétne ide o čiernu dieru v strede galaxie Messier 87. 

Manhattan Project: Keď sa veda zmenila na zbraň

Počas druhej svetovej vojny sa začali Spojené štáty obávať, že nacistické Nemecko vyvinie atómovú bombu. Vznikol preto tajný vedecký program s názvom Manhattan Project.

V roku 1942 dostal Oppenheimer úlohu viesť vedecký tím v Los Alamos v Novom Mexiku. Zhromaždil stovky najlepších vedcov a tisíce ďalších pracovníkov, ktorí mali vyriešiť jeden z najnáročnejších technických problémov svojej doby - vytvorenie jadrovej zbrane.

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Na projekte sa podieľali aj významní vedci:

  • Enrico Fermi - uskutočnil prvú riadenú jadrovú reťazovú reakciu

  • Hans Bethe - viedol teoretickú fyzikálnu divíziu

  • Richard Feynman - neskorší nositeľ Nobelovej ceny

  • Niels Bohr - významný predstaviteľ modernej fyziky

Oppenheimer nebol jediným človekom, ktorý bombu vytvoril. Jeho výnimočnosť spočívala najmä v schopnosti prepájať vedcov, riešiť komplikované problémy a viesť celý projekt.

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Trinity: Prvý jadrový výbuch v dejinách

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Dňa 16. júla 1945 sa v púšti Nového Mexika uskutočnil prvý jadrový test v dejinách ľudstva. Dostal názov Trinity.

Výbuch vytvoril obrovskú ohnivú guľu a uvoľnil energiu, akú dovtedy ľudstvo nedokázalo vyprodukovať prostredníctvom žiadnej zbrane.

Oppenheimer test sledoval spolu s ďalšími vedcami. Neskôr si na tento okamih spomínal slovami zo staroindického textu Bhagavadgíta:

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„Teraz som sa stal Smrťou, ničiteľom svetov.“

Tento citát sa stal neoddeliteľnou súčasťou jeho historického odkazu. Zaujímavé je, že nepochádza z vedeckej literatúry, ale z filozofického a náboženského textu, ktorý sa zaoberá smrťou, povinnosťou a podstatou existencie.

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Bhagavadgíta: Filozofia uprostred jadrového veku

The Dialogue between Lord Krishna and Arjuna, c. 1830
The Dialogue between Lord Krishna and Arjuna, c. 1830 

Oppenheimer sa dlhodobo zaujímal o východnú filozofiu. Obzvlášť ho oslovila Bhagavadgíta, súčasť indického eposu Mahábhárata.

Jej príbeh sa odohráva na bojisku. Bojovník Ardžuna váha, či sa má zúčastniť vojny proti vlastným príbuzným. Krišna mu vysvetľuje otázky povinnosti, konania, smrti a duchovného poznania.

V jednom z najznámejších výjavov sa Krišna zjavuje vo svojej kozmickej podobe, ktorá predstavuje obrovskú silu a zároveň ničivú stránku existencie.

Práve túto pasáž si Oppenheimer spojil s prvým jadrovým výbuchom.

Možno je na tom najzaujímavejšie práve to, že pri pohľade na výsledok svojho vedeckého úsilia, siahol po tisíce rokov starom filozofickom texte - akoby si uvedomoval, že technické pochopenie sveta ešte neznamená pochopenie všetkých dôsledkov vlastných činov.

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Hiroshima, Nagasaki a začiatok novej éry

Povojnový model bomby Little Boy
Povojnový model bomby Little Boy 

Len niekoľko týždňov po teste Trinity boli atómové bomby použité proti Japonsku.

  • 6. augusta 1945 bola na Hirošimu zhodená bomba Little Boy.

  • 9. augusta 1945 bola na Nagasaki zhodená bomba Fat Man.

Výbuchy zničili veľké časti oboch miest. Zahynuli desaťtisíce ľudí a ďalší zomierali v nasledujúcich mesiacoch a rokoch v dôsledku zranení a radiácie.

Oppenheimer sa stal svetoznámym vedcom. Zároveň si čoraz viac uvedomoval, že jadrové zbrane môžu predstavovať existenčné nebezpečenstvo pre ľudstvo.

Po stretnutí s prezidentom Harrym Trumanom mu Oppenheimer údajne povedal:

„Pán prezident, mám na rukách krv.“

Nagasaki, November 1945
Nagasaki, November 1945 

Muž, ktorý sa postavil proti vlastnému objavu

Po vojne sa začala studená vojna medzi Spojenými štátmi a Sovietskym zväzom. Obe veľmoci sa snažili získať čo najväčšiu jadrovú prevahu.

Jednou z ďalších zbraní sa stala vodíková bomba, ktorá využíva jadrovú fúziu a môže mať mnohonásobne väčšiu ničivú silu než prvá atómová bomba.

Oppenheimer sa postavil proti urýchlenému vývoju tejto zbrane. Považoval ho za nebezpečný krok, ktorý môže viesť k nekontrolovateľným pretekom v zbrojení.

Dostal sa do konfliktu s fyzikom Edward Teller, ktorý patril medzi hlavných zástancov jej vývoja.

Ich spor predstavoval stret dvoch pohľadov: či má vedecký pokrok pokračovať vždy, keď je technicky možný, alebo či by mal byť obmedzený morálnou zodpovednosťou.

Pád amerického vedeckého génia

Obrázok blogu

V päťdesiatych rokoch zasiahla Spojené štáty vlna protikomunistických vyšetrovaní. Oppenheimerove niekdajšie kontakty s ľuďmi napojenými na komunistické hnutie a jeho nesúhlas s ďalším jadrovým zbrojením vyvolali podozrenia.

V roku 1954 absolvoval bezpečnostné vypočúvanie, po ktorom mu odobrali bezpečnostnú previerku. Stratil tak prístup k citlivým vládnym projektom, na ktorých predtým pracoval.

Napriek tomu, že nebolo preukázané, že by bol sovietskym špiónom, stal sa obeťou politického konfliktu.

v roku 2022 americké ministerstvo energetiky toto rozhodnutie formálne zrušilo a označilo proces za nespravodlivý.

Posledné roky a odkaz

Oppenheimer pokračoval vo vedeckej práci v Inštitúte pre pokročilé štúdiá v Princetone, kde pôsobil aj Albert Einstein.

V roku 1963 získal Enricovu Fermiho cenu, významné ocenenie za prínos v oblasti jadrovej vedy. Zomrel 18. februára 1967 vo veku 62 rokov na rakovinu hrtana.

Jeho život však zostáva aktuálny aj dnes.

J. Robert Oppenheimer a Albert Einstein v roku 1947
J. Robert Oppenheimer a Albert Einstein v roku 1947 

Čo nám Oppenheimer hovorí o budúcnosti ľudstva?

Oppenheimerov príbeh nie je iba príbehom o atómovej bombe. Je predovšetkým príbehom o hraniciach ľudského poznania a zodpovednosti za vlastné objavy.

Dnes stojíme pred podobnou otázkou, akú si kládli vedci v Los Alamos. Vytvárame umelú inteligenciu, vyvíjame nové technológie a postupne odhaľujeme mechanizmy života aj samotného vesmíru.

Naša schopnosť vytvárať nové veci rastie. Otázkou zostáva, či rovnako rýchlo rastie aj naša schopnosť predvídať ich dôsledky.

Možno práve v tom spočíva rozdiel medzi inteligenciou a múdrosťou. Inteligencia nám umožňuje pochopiť, ako niečo funguje. Múdrosť nám pomáha rozhodnúť, čo s týmto poznaním urobíme.

Oppenheimer nám zanechal otázku, ktorá presahuje jeho dobu:

Dokážeme byť dostatočne múdri na to, aby sme zvládli vlastné objavy?

Možno najväčšou skúškou ľudskej civilizácie nie je schopnosť pochopiť vesmír, ale schopnosť nezničiť svet skôr, než ho stihneme skutočne pochopiť.

J. Robert Oppenheimer, rok 1960.
J. Robert Oppenheimer, rok 1960. 
Lenka Tothová

Lenka Tothová
Bloger 
  • Počet článkov:  19
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  • Páči sa:  51x

Píšem o tom, čo ma zaujíma, zneisťuje alebo núti premýšľať. Baví ma psychológia, ľudské správanie, vzťahy a tie zvláštne rozpory, ktoré si v sebe často ani neuvedomujeme. Rada sa zamýšľam nad vecami, ktoré sa na prvý pohľad zdajú obyčajné, no pri bližšom pohľade v sebe skrývajú oveľa viac. Zoznam autorových rubrík:  ZamysleniaPsychológiaPríbehyOsobnosti

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