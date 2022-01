Kompas alebo mapa?

Ikigai je japonská filozofia, ktorá tvrdí, že by ste mali robiť to, čo máte radi a ak nájdete svoje „ikigai“ budete žiť dlhšie. Podstatou filozofie je venovať sa tomu v čom ste dobrí, dá niečo druhým a šťastie sa už potom dostaví následne ako efekt.

Vždy som mala problém s orientáciou v mapách, uliciach a kompas málokedy ukazoval správny smer. Čím menšie mesto, tým mám väčšiu tendenciu sa stratiť. Je to zvláštne, lebo by to malo byť presne naopak.

Keď som prvýkrát konečne zavítala do Mníchova pozerala som si mapu metra, mala som približne vytýčené ciele, ktoré chcem vidieť a nejak intiuitívne som sa k nim dostala. To isté sa zopakovalo vo Viedni, Prahe či Londýne. Prvýkrát som vystúpila Victoria Green Coach Station a nevybrala som sa opačným smerom. Ani vo Viedenskom metre nehrozila strata smeru. Čím väčšie mesto, tým lepšiu mám orientáciu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Na rozdiel od veľkomiest mi robila vždy problém Rimavská Sobota alebo Ružomberok, kde som sa napriek jednej rovnej ulici hľadajúc autobusovú stanicu vybrala opačným smerom.

Dnes už na všetko existujú aplikácie. Aplikácie, ktoré Vám pripomenú v akom časovom horizonte Vás čakajú jednotlivé činnosti, kedy máte do práce, do fitka, dôležité pracovné stretnutia či rodinné oslavy.

Môj starý otec mal skvelú aplikáciu. Starý zapísník so zažltnutými listami, kde si vždy na Nový rok zapísal : „Bude to ten najlepší rok môjho života.“ A túto vetu si zapisoval pravidelne každý rok. Takto prežil 60 rokov. Aplikácia mala samozrejme svoje „muchy“, nebudila ho ráno do práce, neoznamovala sviatky rodinných príslušníkov a občas aj zabudol na nejaké to pracovné stretnutie. Aplikácia tiež nesledovala koľko koláčov zjedol. Napriek tomu si z toho ťažkú hlavu nerobil.

Ďalšia vec je kvalitný „timing“ alebo po slovensky načasovanie. Keď som kedysi žonglovala medzi dvomi vysokými školami súčasne, spávala som 4h denne a snažila som sa stíhať prednášky v dvoch rôznych miestach vzdialených od seba 90km skutočne som ho potrebovala. V skúškovom období som mala „papierovú appku“ kde som si zapísala termíny skúšok a snažila sa ich zmysluplne vyskladať. Dopadlo to na počudovanie dobre. Pretože žonglujete s časom nie vždy to dopadne k vašej spokojnosti.

Želám Vám, aby tento rok bol tým najlepším rokom Vášho života.. a nezabudnite, že akokoľvek dlho ste išli nesprávnym smerom, vždy sa môžete otočiť…