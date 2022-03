Košické ARO - posledné zbohom

V tú noc, keď ležala v sanitke smerujúcej do Košíc si nebola istá ničím. A už vôbec nie tým či nasledujúcu hodinu bude ešte nažive. Aj tak však myslela na nich. Na svojich chlapcov a z celého srdca si želala, aby prežili oni.

Ráno sa prebrala a nevedela rozpoznať kde sa nachádza. Ľad ju ťažil na bruchu a nemohla sa veľmi hýbať, pretože v jednej ruke mala napojenú infúziu a v druhej transfúziu. To sú chvíle, keď Vám už je v podstate jedno či tu ešte budete aj zajtra. Želáte si premiestniť sa do iného vesmíru, kde neexistuje bolesť či už fyzická alebo psychická. Počúvajúc bzukot prístrojov si opatrne zapla discman, zatvorila si oči a ponorila sa do sveta hudby. Jean Michel Jarre ju vždy spoľahlivo premiestnil na míle ďaleko od nemocničného prostredia.

Keď ste blízko smrti, začnete si uvedomovať vzácnosť života. Zrazu nezáleží na práci, politike či nezmyselných klebetách. Jediné na čom záleží je to, aby ste sa dožili ďalšieho rána. Na hranici vlastnej bezmocnosti Vám zostáva jediné spoľahnúť sa na naše zdravotníctvo alebo na zásah vyšších síl.

„ Máte rakovinu.“ oznamoval jej starší lekár s maďarským priezviskom.

Nechápavo na neho pozrela a neverila mu. Nakoniec to však pravda nebola.

"Máte ojedinelý syndróm a nedá sa liečiť", oznamoval ďalší lekár túžiac po plnej obálke. Nemala žiadny syndróm, bol to len jeho syndróm túžby po úplatku.

Chodiac po Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici z vyšetrenia na vyšetrenie sa cítila ako ľudská troska. Keď by sa osamelosť dala krájať a jej nálade bola na bode mrazu, kým život okolo plynul svojim tempom.

Nakoniec po sérii nekonečných vyšetrení ale vysvitlo, že je zdravá.

Pre niekoho banalita, pre ňu najväčšia životná výhra.

Po mnohých rokoch zavolala do Fakultnej nemocnice do Košíc : „ Dobrý deň pán primár, potrebovala by som Vašu pomoc...“

Pamätal si. A ona konečne takmer po desiatich rokoch mohla uzavrieť spomienky a pohnúť sa ďalej.