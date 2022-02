Láska z tenisových kurtov

Rozmýšľam čo by som ti mala odpísať. Ide o tému seminárnej práce, už si nespomínam na predmet.

Vrátila som sa práve na internát, pešo som sa prešla z autobusovej stanice nočnou Nitrou, nikto ma neuniesol, neprihovoril sa mi, necítim si nohy a ledva vládzem rozmýšľať. To bol nápad paralelne študovať na dvoch vysokých školách...

Zo začiatku som si pripadala ako žena so super schopnosťami, dnes už začínam pociťovať následky svojho „skvelého“ nápadu. O schopnostiach radšej pomlčím.

„ Ahoj, asi dobre, ešte som nemala čas si to prečítať. Boli ste na diskotéke? Ak pôjdete nabudúce, tak sa rada pridám.“

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ľudia, ktorí študujú len na jednej vysokej škole majú čas aj na inú zábavu ako pendlovanie medzi dvomi mestami, rýchle hot – dogy zo vysokoškolského bufetu a „energy“ drinky. Ale bolo to moje rozhodnutie. Lebo som chcela zabezpečiť, aby sa moje budúce deti mali lepšie. Až rokmi som pochopila naivitu tejto vtedajšej myšlienky.

Žonglovať s vlastným časom môže byť nebezpečné.

Študoval si na gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch, tvoja mama je stredoškolská učiteľka nemčiny a tvoj strýko je známy slovenský komentátor. Dievčatá si idú polámať nohy, aby sa s Tebou stretli a upútali Ťa a ty píšeš mne. Niektoré veci sú pre mňa nepochopiteľné. Máš trénerskú licenciu a trénuješ dorast v tenise, tenisové kurty sú tvoj život...

Sedíme na diskotéke, popíjame Metaxu a pýtaš sa ma či sa musím sťahovať do Bratislavy. Darinka Rolincová spieva : „Čo o mne vieš?“ a ja sa v duchu pýtam to isté sama seba. Rozprávaš o svojej žiarlivej ex, ktorá už aj mňa pýtala čo my dvaja máme spolu. Vraj si jej povedal, že spoločnú minulosť, prítomnosť, ale o budúcnosti nie si si taký istý.

V deň, keď odchádzam otváraš si konzervu tuniaka. Pozeráš sa na moje kufre. „ Želám Ti veľa šťastia. A prosím Ťa neklaď hocikomu tie tvoje tri otázky. Ešte si pomyslia, že si blázon...“

Zavrela za sebou dvere internátu a nastúpila do taxíka. Keď o pár rokov videla tvoju svadobnú fotku pripila si s Tebou. Keď sa Ti narodila prvá dcéra, ktorú si nazval Linda pripila som si na jej zdravie tiež.

A ako bolo našim dobrým zvykom pustila si k tomu niektorý z koncertov Jean Michela Jarreho. Zvyšné CD - čka museli ostať u Teba. Pretože, keď som ich o pár rokov neskôr hľadala akoby sa prepadli pod zem.

Na Nový rok 2022 mi posielaš sms, že sa rozvádzaš. Lebo nevedela odpovedať na tvoje tri otázky. Toto máme spoločné. Každý z nás hľadá niečo medzi nebom a zemou a pomedzi to žijeme život bežných smrteľníkov. Pošleš mi aj vianočnú fotku malej Lindy, ktorá medzičasom už vôbec nie je malá.

Pýtaš sa prečo opäť píšem blogy. Čo sa mi stalo... hm.. na to keby som poznala odpoveď.

Otvorím si šampanské a rozplačem sa. Od radosti, že som Ťa mohla spoznať. Zároveň mi stekajú po tvári slzy smútku, že nemôžem byť s Vami. Niektoré lásky prežijú všetky zemetrasenia v živote.