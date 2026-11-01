Knihy reže, prevŕtava aj páli, neušetril ani Bibliu. Nie je to vandalizmus, ale umenie

Výtvarník Martin Derner je docentom v Kabinete kresby na VŠVU v Bratislave, no ako umelec sa vyjadruje v rôznych žánroch – od kresby a grafiky až po trojrozmerné objekty a inštalácie. Na veci sa niekedy díva akoby očami mimozemšťana, ktorý nepozná ich spoločenský význam ani funkciu. S vášňou kutila a zmyslom pre poriadok im potom dáva nový účel – niekedy vtipný, inokedy ešte vážnejší, než pôvodne mali.
V projekte Bytová situácia vytvoril prekvapujúce objekty z bežných predmetov domácnosti. V cykle Portréty majstrov okomentoval fotografické podobizne hudobných skladateľov rytmickou kresbou aj ohňom a v už spomínaných knižných objektoch odhalil krásu kníh z nečakaných uhlov pohľadu.
Skrátka, v jeho ponímaní kniha nemusí slúžiť na čítanie, polička nemusí byť iba nábytkom a typografia nemusí byť len prostriedkom na sprostredkovanie textu.
Stretli sme sa ku koncu leta v Martinovom ateliéri oproti bratislavským Zlatým pieskom, v kedysi priemyselnom objekte, ktorý už roky chátra, ale viacero umelcov v ňom nachádza priestor na tvorbu. Miestnosť, v ktorej tvorí, bola kedysi kúpeľňou aj toaletou, takže pozostatky pôvodných priečok ju prirodzene členia na niekoľko chodbičiek. Všetky sú zapratané knihami – niektoré už získali status umeleckých objektov, iné na to ešte len čakajú. V ateliéri prevláda šero; dostatok svetla je iba pod malým zamrežovaným oknom, kde Martin momentálne experimentuje s novými kresbami. Zaujímala som sa však hlavne o jeho kruhové knižné objekty, ktoré ma ohúrili pred pár mesiacmi na jeho výstave s názvom „Martin Derner – Knihomoľ“ v Roman Fecik Gallery v Bratislave.
Odkiaľ máš toľko kníh?
Knihy zbieram priebežne, zháňam ich napríklad v antikvariátoch, ale rýchlo sa to roznieslo a svoje knihy mi zadarmo začali nosiť veľmi zaujímaví ľudia. Pravdepodobne ich už nemajú kam dávať, možno priebežne vyraďujú tie, ktoré už nepotrebujú. Naposledy mi doniesol staré knihy s lekárskou tematikou lekár, ktorý na našej škole učí výtvarníkov anatómiu a má rád umenie. Veľmi sa z toho tešil.
Vidím perly svetovej literatúry. Vlastne ich zachraňuješ pred odpadkovým košom. Nestretávaš sa pritom s tým, že si divák tvoje objekty vysvetlí ako prejav neúcty ku knihám?
Raz sa mi to stalo na vernisáži. Dvaja neznámi ľudia na mňa doslova vybehli s tým, že ničím knihy, a pýtali sa, ako si to dovoľujem. Tak ma to zaskočilo, že som zavolal riaditeľa galérie, nech to vyrieši on.
Ako to dopadlo?
Nepamätám si to celkom presne. Určite to vyriešil a ja som sa radšej venoval zmysluplnejšej konverzácii.
Nezáležalo ti na tom, aby diváci tvojej tvorbe porozumeli?
Vtedy nie. Neviem si predstaviť, že by som šiel do svojho ateliéru s ambíciou vytvoriť dielo, ktorému bude každý divák rozumieť. Myslím si, že autor by sa tým vôbec nemal zaťažovať. Pri tvorbe sa niekedy dostávam do takej ulity, že ani sám celkom nechápem, čo vytváram, a musím si to ujasniť. Verím, že vtedy je už pravdepodobné, že tomu porozumie aj divák, hoci len jeden na svete. Ale nie je to pre mňa dôležité. Podstatné je iba to, že som s tým spokojný ja sám.
Pamätáš si, čo ťa priviedlo ku knižným objektom?
Veľmi dobre. Bolo to niekedy v roku 2003, po skončení štúdia. Už som nemohol tvoriť v školskom ateliéri a vlastný som ešte nemal. Chuť tvoriť mi ostala, ale nemal som ani kde, ani z čoho. Okolo mňa boli len knihy, moje aj cudzie, keďže som býval na priváte. A tak som vzal orezávač a začal som ich opracovávať ako sochársky materiál. Prvé pokusy boli nepodarky, ale veľmi rýchlo som zistil, čo sa dá dosiahnuť rezaním, a ďalšie práce už sú diela, za ktorými si stojím.
S akými zámermi si ich tvoril?
V tom čase som pracoval s vymazávaním významovo najdôležitejších častí fotky, tých, ktoré komunikovali hlavnú emóciu. Vymazaním som ich v mojom ponímaní ešte zvýraznil, pretože prázdno po nich vyvolávalo otázku čo tam chýba. A keďže išlo o veľmi známe veci, divák si mohol význam doplniť prostredníctvom vlastnej imaginácie. V začiatkoch mojej tvorby s knihami som sa tento princíp snažil použiť, ale už iba prostredníctvom siluety, ktorú som do nich vyrezal. Postupom času sa moja práca s knihou posunula do rôznych iných podôb.
Na čo myslíš, keď rozoberieš knihu stránku po stránke a tie potom s milimetrovými rozostupmi lepíš do radu alebo do kruhu?
Väčšinou na nič. Pustím si rádio a pomaly, meditatívne skladám stranu po strane, ako keď budhistický mních tvorí mandalu zo zrniek piesku alebo ryžovej múky. Niektoré som sa už pokúšal aj zničiť, tak ako to robia mnísi s mandalami. Kým oni ich pozametajú, ja som siahol rovno po ohni. Odkaz je však rovnaký: nič netrvá večne. Preto tie kruhové objekty z kníh volám mandaly.
Mandala je symbolom kolobehu, premeny aj celku. Na jednu si použil Funebrál, evanjelický spevník pohrebných piesní, ktorý popri Biblii po stáročia pomáhal udržiavať našu gramotnosť a identitu. Keď som sa zamýšľala nad tým, prečo si siahol práve po tejto knihe, vynorili sa mi obrazy zo správ o Ukrajine, kde sa odohráva skutočná bibliocída a ruské bomby ničia milióny kníh a nové učebnice. Myslel si vtedy aj na zánik kníh?
Tvoja interpretácia sa mi páči, ale pre mňa je Funebrál hlavne jednou z veľmi významných kníh, ktoré používam na tento typ objektov, rovnako ako Bibliu či Tóru. Dôležité je, že ide o náboženské knihy, ktoré sprevádzajú veľkú časť dejín ľudstva a nie sú len lokálne. Neviem, kto z nás prečítal celú Bibliu. Myslím si, že väčšina ľudí nie. Ale vieme, čo v nej je; poznajú ju celé generácie. Verím – napokon to potvrdzujú aj vedci –, že naša história sa odvíja v kruhu ako špirála a že všetko je v neustálom kolobehu vznikania a zanikania. Tým, že tieto knihy rozoberiem a ich stránky preusporiadam do kruhu, im vlastne veľmi úsporne dávam ďalšiu významovú vrstvu. A nielen náboženské knihy: aj knihy iných žánrov sú svojím odkazom natoľko silné, že sa stali symbolmi.
V ateliéri si nám ukazoval nové kresby a hovoril si o experimentovaní. Znamená to, že ešte nevieš, čo znamenajú?
Všetko, čo tvorím, sa týka ľudského života, presnejšie toho, čo po človeku zostane. Teraz robím kresby súvisiace s otvoreným projektom Bytová situácia, v rámci ktorého som vytváral nezvyčajné objekty z bežných predmetov v domácnosti. Nie všetky som zrealizoval; niektoré ostali len v skiciach a tie teraz prepracúvam do kresieb a grafík. Zatiaľ sú to však len prototypy, na ktorých si overujem, či idem správnou cestou. Chystám ich na samostatnú výstavu v Galérii 19 na budúci rok.
Prečo sa zaoberáš tým, čo po človeku ostane, a nie tým, čím žije?
Nejakým spôsobom ma to fascinuje. To čo po nás ostáva vnímam ako niečo, čoho sa zbavujeme, ako niečo nepotrebné či chybné. Možno práve preto, že žiadny život nie je dokonalý. Všetci robíme chyby a ja ich neodsudzujem. Naopak, mám ich rád.
Neviem, či tomu rozumiem. Máš na mysli, že chybami sa aj učíme?Chybami sa aj učíme, ale podľa mňa sú dôležité aj bez toho. Pozri sa na príbeh Judáša. Celý kresťanský svet ho odsudzuje, pretože urobil chybu a zradil Krista. Ale bez tejto chyby by Kristus nebol tým, čím pre nás je, či už sme veriaci, alebo neveriaci.
Ty si veriaci?
Som neveriaci alebo skôr nepraktizujúci – taký pozorovateľ zvonka. Kresťanstvo a vlastne akékoľvek náboženstvo však vnímam ako nevyhnutnú súčasť kultúry. Claude Lévi-Strauss, etnológ, antropológ a sociológ, opísal kmeň, ktorý žil v odlúčení od ostatných ľudí. Napriek tomu si jeho príslušníci vytvorili náboženstvo v podstate veľmi podobné tomu nášmu. Zdá sa, že všade, kde sú ľudia, vzniká náboženstvo, pretože ľudská myseľ k nemu pri skúmaní sveta prirodzene dospeje.
Učíš v Kabinete kresby na VŠVU. Odráža sa v tvorbe dnešných študentov, že vyrástli na smartfónoch a komunikujú s umelou inteligenciou?
Smartfóny, umelá inteligencia – vždy pribudne niečo nové a ja to vnímam len ako ďalšiu techniku v palete tvorivých nástrojov. V prvom a druhom ročníku učím študentov ešte tradičnú študijnú kresbu, neskôr, v treťom ročníku, ich však už vyzývam, aby sa chopili nových techník a technológií. Zdôrazňujem im len, aby sa nimi nenechali úplne uniesť. Nech s nimi polemizujú, nech hľadajú ďalšie vrstvy a vlastný vklad. Lebo až vtedy sa začína autorstvo. Nových technológií v tvorbe sa neobávam. Hoci som z roka na rok starší a moji študenti sú odo mňa stále mladší, zakaždým sú výborní.