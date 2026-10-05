Pamätník slobody slova na pamiatku Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej slávnostne odhalia 10. októbra

Výtvarník a pedagóg Martin Piaček (54) je známy aj cyklom antimonumentov Najväčšie trapasy slovenskej histórie v podobe fiktívnych pamätníkov moderných dejín Slovenska. Pripomínajú únosy štátu, kolaborácie či zlyhania slovenských lídrov. V novších dielach ako je napríklad reálny sad, ktorý založil v Rajke, prepája sochárstvo s ekológiou, klimatickou krízou a vzťahom človeka k pôde. Aj názov jeho Ateliéru vvv (vizuálne, verbálne, verejné) na Katedre intermédií Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave naznačuje, že umelec by nemal byť len tichým zrkadlom svojej doby, ale že aj on ju môže tvarovať.
Spolu s Benjamínom Brádňanským a Vítom Haladom ste autormi Pamätníka slobody slova vo Veľkej Mači. Jeho odhalenie bolo pôvodne plánované na jar tohto roka. Prečo sa napokon posunulo?
Dôvodom zdržania tejto udalosti bola vysoká hladina spodnej vody, ktorá sa v oblasti nachádza približne meter a pol pod povrchom. Vedeli sme o nej už na začiatku projektu, keďže pamätník má podobu naklonenej záhrady a tá si vyžadovala špecifické technické riešenie. V spolupráci s investorom, objednávateľmi aj zhotoviteľmi sa nám však podarilo túto výzvu zvládnuť. Už 10. októbra bude pamätník slávnostne odhalený.
Niektorí ľudia kritizovali zbúranie domu, v ktorom bola dvojica zavraždená, lebo práve v ňom videli pamätník.
Zbúranie domu a odstránenie všetkého, čo bolo na tom pozemku bolo prianím rodín pozostalých. Našim cieľom bolo vytvoriť miesto, ktoré bude túto, podľa mňa najzásadnejšiu udalosť našich neskorých dejín, pripomínať emotívne a zároveň dôstojne. Súťaž bola anonymná a my sme poctení, že sme ju vyhrali.
Keď hovoríš o tejto udalosti ako najzásadnejšej, myslím na tvoj cyklus antimonumentov Najväčšie trapasy slovenskej histórie, ktorý som už považovala za ukončený. Ale v minulom roku si vytvoril antimonument generálnych riaditeľov Slovenskej národnej galérie, politicky dosadených v priebehu jedného roka. Premýšľaš o ďalších udalostiach, ktoré by do cyklu ešte patrili?
Posledný objekt som vytvoril pre výstavu v garáži SNG na pozvanie iniciatívy Umenie nebude ticho, no do cyklu Najväčšie trapasy slovenskej histórie ho nezaraďujem. Hoci dianie v SNG intenzívne prežívame, v porovnaní s veľkými historickými udalosťami 20. storočia ho vnímam skôr ako nešťastnú epizódu než ako historický zlom. Môj cyklus však neskončil. Chcem ho doplniť o ďalšie dve udalosti. Prvou je menová reforma z 50. rokov, keď predstavitelia štátu verejnosť ubezpečovali, že sa nechystá, hoci vedeli, že nové československé bankovky sa už tlačia v Sovietskom zväze. Väčšinu občanov tak pripravili o celoživotné úspory a štát tak zbavili dlhov.
Druhou je tragická smrť Hartmuta Tautza, osemnásťročného študenta z NDR, ktorý sa v auguste 1986 pokúsil cez československú hranicu v Bratislave utiecť do Rakúska. Krátko pred cieľom ho dostihli služobné psy. Ich útok síce prežil, no včasná pomoc mu poskytnutá nebola. Podľa viacerých historikov mohol pri rýchlejšom zásahu zostať nažive.
Na základe čoho vyberáš udalosti do tohto cyklu? Majú niečo spoločné?Vyberám ich subjektívne a spája ich to, že pre mňa stelesňujú isté vrcholy zla, alebo časové zlomy, k nemu smerujúce. Prv než sa pustím do ich stvárnenia, poriadne overujem u kolegov historikov a v literatúre ako sa stali. Tiež ich žiadam o ďalšie tipy, ktoré by do cyklu zapadli. Táto tvorba je pre mňa zároveň samoštúdiom našej histórie.
V poslednom období ťa však zamestnáva aj iná téma. Po ceste na dvor si nám ukazoval aj tvoju plastiku figy, rozprávame sa pri tvojej soche Klasu. Je tento odklon od politických tém k prírodným motívom formou tvojej osobnej psychohygieny, alebo je to len iný typ aktivizmu?
Možno je to aj vekom, že téma plynutia času sa v mojich úvahách dostáva do popredia. Zaujíma ma vegetatívny alebo biologický čas a aj takzvaný veľký čas, zaoberám sa tým ako sa spájajú geologické alebo klimatické obdobia s plynutím roka. A v tom celku hľadám pozíciu aj úlohu jednotlivca.
Vlastne hľadáš zmysel ľudského bytia. Nachádzaš ho v niečom?
Z môjho pohľadu má život zmysel, ak sa o niekoho staráš, alebo robíš zmysluplnú prácu. Ako otec a pedagóg som súčasťou rodinných aj profesionálnych vzťahov založených aj na zodpovednosti a záväzku, samozrejme dobrovoľnom. Pritom v ňom nejde len o odovzdávanie, ale aj o prijímanie. V tomto životnom období ma vnútorne najviac definuje práca. Lebo ak nie fyzicky, tak mentálne takmer neustále niečo riešim a pripravujem. Nehovorím, že to je ideálny stav, ale ja som ním pohltený.
Na mojej poslednej výstave Zásoby prítomnosti, v Brne, som sa snažil túto tému aj kriticky reflektovať. Vystavené objekty predstavovali pomyselné skladisko z minulosti, avšak neoddeliteľné od prítomnosti, ktorú do nejakej miery definuje. Napokon aj mužské role otca alebo pedagóga vo mne formovala výchova a kultúra, v ktorej som vyrastal. Som teda schopný ich prijímať a zároveň vidieť jemne kriticky. Pretože asi nie sú tým jediným, čo mám mať na programe dňa.
Keď sme si plánovali toto stretnutie, hovoril si, že tvoríš doma v Rajke, ale aj na pôde VŠVU, kde sa práve nachádzame. Prečo pracuješ na dvoch miestach?
Venujem sa rôznym formám umenia a tie vyžadujú rôzne podmienky. Menšie práce sa dajú robiť aj na mieste bydliska, ale napríklad spracovanie objektu z kameňa je dosť náročné a vyžaduje viac priestoru. Som vďačný VŠVU, že mi umožňuje túto časť tvorby realizovať na jej pôde.
Objekt, pri ktorom sedíme, je tvoje najčerstvejšie dielo?
Klas je jedným z mojich posledných objektov a vznikal približne dva roky. Spojil som v ňom tradičný štylizovaný klas, ktorý sa často používa ako symbol poľnohospodárstva a potravinových zásob, so sochárskym tvarom Nekonečného stĺpa od rumunského sochára Brancusiho. V mojom ponímaní je to pomník práce; nesie v sebe úvahy o modernizme, užitočnosti práce, vzniku bohatstva aj jeho pominuteľnosti.
Priviedol ťa k nemu nejaký konkrétny podnet, alebo spomienka? Našej generácii päťdesiatnikov, ktorí sme vyrastali v socializme, môže pripomínať bývalý politický režim.
Nemali by sme si ho zväzovať len s jednou historickou etapou, pretože symbol klasu sprevádza veľkú časť histórie ľudstva, vlastne od kedy sa Homo sapiens usadil a stal sa poľnohospodárom. Samozrejme, s výnimkou oblastí, kde je hlavnou plodinou napríklad ryža. Na konkrétny podnet ku Klasu si nespomínam. Možno som si ho prvýkrát nakreslil len mimovoľne na nejakej porade. Musel sa mi však v mysli a na papieri objavovať dosť dlhú dobu, ak som sa rozhodol, že doňho vložím svoju energiu a čas.
Pamätám si, že si tvoril skôr s lacnejšími materiálmi – sadrou, drevom, dokonca mydlom... Odkedy pracuješ s mramorom?
Asi štyri alebo päť rokov robím s mramorom dosť intenzívne. V istom zmysle je to návrat ku koreňom, možno aj k romantickej predstave o sochárstve akú som mal ako dospievajúci chlapec. Fascinuje ma ten zápas s materiálom, ktorý trochu kladie odpor ale tým pádom má aj väčšiu trvanlivosť a vnútorné svetlo.
Mramor symbolizuje aj luxus. Vyberáš si ho, ak robíš dielo na konkrétnu výstavu, alebo zákazku?
Je to luxus, ktorý som si dovolil pre seba. Niekto trávi dovolenku jachtingom, ja dám pár tisíc za kamión mramoru a dovolenkujem tak, že robím sochy. Väčšinou tvorím z vnútornej potreby, ani pre Klas som najprv nemal vidinu konkrétnej výstavy. Ale ak sa to bude hodiť, do nejakej ho zakomponujem.
Tvoj ateliér na VŠVU má názov vvv – vizuálne, verbálne, verejné. Akoby hovoril, že umelec musí vedieť nielen tvoriť, ale aj rozprávať a fungovať vo verejnom priestore. Učíš študentov aj to ako prijať prípadnú negatívnu reakciu verejnosti na dielo?
Keďže umelec nežije vo vzduchoprázdne a svojim dielom vždy nejakým spôsobom reaguje na svet, je extrémne dôležité, aby ho vedel obhájiť. Niekedy musí byť aj advokátom vlastnej práce. Narážam na kauzu okolo nášho študenta Kristiána Šmelka...
...ktorý znázornením dvojkríža v análnom otvore vyvolal búrlivú politickú debatu. Dá sa na to pripraviť?
Ťažko sa pripraviť na podobnú reakciu. Napriek tomu, že ide o metaforu, ktorú náš študent vysvetlil, je kauza okolo neho stále veľmi živá. Pre mladého človeka musí byť extrémne náročné čeliť takému množstvu anonymných nenávistných správ, aké od vystavenia svojho diela dostáva. Verím, že to on aj škola zvládne a budeme poučení a zocelení.
V parlamente je už návrh zákona, ktorý prináša nový trestný čin – hanobenie chráneného symbolu. Po novom by ním mal byť aj samostatný dvojramenný kríž bez trojvršia a za jeho porušenie navrhuje trest od jedného do piatich rokov. Čo na to hovoríš?
Že sloboda umenia nie je len hodnotou, ale aj právom garantovaným zákonom, ktoré má demokratická spoločnosť chrániť. A že pri svojom študentovi stojíme. Dokážem súcitiť aj s konzervatívnymi kruhmi, ale nepáči sa mi, že burcujú nenávisť. Prehnaná úcta k symbolom a modlám už spôsobila v histórii veľa zla.