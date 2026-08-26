Putovanie slovenskými kalváriami - Janova Lehota

Krížová cesta so siedmimi zastaveniami končí pri barokovej Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie z roku 1739.
Autorom fotografií z mája 2026 v tomto článku je Marián Böttcher.
Krížová cesta siedmich bolestí Panny Márie v lese pri obci Janova Lehota (okres Žiar nad Hronom).
Krížová cesta so siedmimi zastaveniami končí pri barokovej Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie z roku 1739.
Autorom fotografií z mája 2026 v tomto článku je Marián Böttcher.
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