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26. aug 2026 o 15:09
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Putovanie slovenskými kalváriami - Janova Lehota

Krížová cesta siedmich bolestí Panny Márie v lese pri obci Janova Lehota (okres Žiar nad Hronom).

Miroslav Lisinovič
Miroslav Lisinovič Bloger
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Krížová cesta so siedmimi zastaveniami končí pri barokovej Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie z roku 1739.

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Autorom fotografií z mája 2026 v tomto článku je Marián Böttcher.

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