Putovanie slovenskými kalváriami - Komjatná

Rímskokatolícky Kostol sv. Gála, opáta sa nachádza v obci Komjatná, z centra Ružomberka je vzdialený asi 12 km. Kostol stojaci na návrší v strede obce bol postavený v roku 1823. Patrónom kostola je opát benediktínov sv. Gál. Je ním preto, že v dobe stavby kostola boli rozšírené na severnom Slovensku práve benediktínske misie.
Za kostolom sa nachádza oddychová zóna s altánkom, lurdskou jaskyňou a malou kaplnkou so soškou Panny Márie.
Autorom fotografií z augusta 2026 v tomto článku je Marián Böttcher.