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29. aug 2026 o 08:11
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Putovanie slovenskými kalváriami - Komjatná

Štrnásť zastavení krížovej cesty v zastrešenom schodisku, vedúcemu ku kostolu v obci Komjatná (okres Ružomberok).

Miroslav Lisinovič
Miroslav Lisinovič Bloger
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Rímskokatolícky Kostol sv. Gála, opáta sa nachádza v obci Komjatná, z centra Ružomberka je vzdialený asi 12 km. Kostol stojaci na návrší v strede obce bol postavený v roku 1823. Patrónom kostola je opát benediktínov sv. Gál. Je ním preto, že v dobe stavby kostola boli rozšírené na severnom Slovensku práve benediktínske misie.

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Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
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Za kostolom sa nachádza oddychová zóna s altánkom, lurdskou jaskyňou a malou kaplnkou so soškou Panny Márie.

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Autorom fotografií z augusta 2026 v tomto článku je Marián Böttcher.

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