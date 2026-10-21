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21. okt 2026 o 09:57
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Putovanie slovenskými kalváriami: Nemšová - Ľuborča

Štrnásť drevených krížov s QR kódmi stojí v areáli Pod Kopánkou v miestnej časti Ľuborča.

Miroslav Lisinovič
Miroslav Lisinovič Bloger
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Autorom fotografií z októbra 2026 v tomto článku je JoHlo6.

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