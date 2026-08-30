Putovanie slovenskými kalváriami - Oravská Polhora

Kalvária v Oravskej Polhore (okres Námestovo) bola vybudovaná na okraji svahu na východnej strane Hlavnej ulice v severnej časti obce, pri križovatke ulíc Hlavná a Roľa. V blízkosti sa nachádza i autobusová zastávka.
Krížovú cestu tvorí 14 zastavení v tradičnom folklórnom štýle s murovaným podstavcom a drevenou strieškou, ktorá kryje jednotlivé rezbárske vyobrazenia. Na murovaných podstavcoch sú upevnené drevené tabuľky s názvami jednotlivých zastavení. Súbor je ohradený dreveným plôtikom a prístupný po chodníčku vysypanom štrkom.
Kalvárii dominuje kaplnka, v ktorej je umiestnená drevená socha Panny Márie. K dispozícii sú i drevené lavičky nahrubo vytvorené z masívneho dreva.
Autorom fotografií z augusta 2026 v tomto článku je JoHlo6.