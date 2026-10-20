Moja zbierka stovkových miniboxov Milana Weinera je kompletná!

Najprv predstavím posledné tri modely, ktoré mi ešte chýbali do kompletnej kolekcie miniboxov v mierke 1:100 od Milana Weinera. Zároveň ide o najväčšie a najzložitejšie modely autora v tejto mierke.
Na záver prezentujem spoločné fotky všetkých miniboxov Milana Weinera v mierke 1:100. Zlepené mám všetky s modelovými podvozkami, všetky krabičkové (ktoré nemajú alternatívu v modelových podvozkoch) a niektoré mám v dvoch verziách (krabičkové aj s modelovými podvozkami, najmä rôzne farebné verzie - tie mám všetky).
Kto by to chcel vidieť naživo, celú kolekciu plánujem zobrať na výstavu a súťaž NitraModel 2026, ktorá sa koná v sobotu 24. októbra v Pavilóne F na výstavisku Agrokomplex. Viac info o akcii je tu.