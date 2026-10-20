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20. okt 2026 o 08:17
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Moja zbierka stovkových miniboxov Milana Weinera je kompletná!

Za sedem rokov som zlepil 168 kusov miniatúrnych modelov v mierke 1:100.

Miroslav Lisinovič
Miroslav Lisinovič Bloger
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Najprv predstavím posledné tri modely, ktoré mi ešte chýbali do kompletnej kolekcie miniboxov v mierke 1:100 od Milana Weinera. Zároveň ide o najväčšie a najzložitejšie modely autora v tejto mierke.

Tatra 815 AD28 - autožeriav (W50, 1:100, Milan Weiner, WDS 2019)
Tatra 815 AD28 - autožeriav (W50, 1:100, Milan Weiner, WDS 2019) 
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Caterpillar 785 - sklápač (W94, 1:100, Milan Weiner, WDS 2019)
Caterpillar 785 - sklápač (W94, 1:100, Milan Weiner, WDS 2019) 
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Caterpillar 992C - kolesový nakladač (W93, 1:100, Milan Weiner, WDS 2019)
Caterpillar 992C - kolesový nakladač (W93, 1:100, Milan Weiner, WDS 2019) 
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Na záver prezentujem spoločné fotky všetkých miniboxov Milana Weinera v mierke 1:100. Zlepené mám všetky s modelovými podvozkami, všetky krabičkové (ktoré nemajú alternatívu v modelových podvozkoch) a niektoré mám v dvoch verziách (krabičkové aj s modelovými podvozkami, najmä rôzne farebné verzie - tie mám všetky).

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Kto by to chcel vidieť naživo, celú kolekciu plánujem zobrať na výstavu a súťaž NitraModel 2026, ktorá sa koná v sobotu 24. októbra v Pavilóne F na výstavisku Agrokomplex. Viac info o akcii je tu.

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