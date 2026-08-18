utorok, 18. august, 2026 |  Meniny má Elena, Helena
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
18. aug 2026 o 09:52
Prečítané: 0x

Putovanie slovenskými kalváriami - Mužla (II)

Cesta svetla stojí v obci Mužla (okres Nové Zámky) od roku 2025.

Miroslav Lisinovič
Miroslav Lisinovič Bloger
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)
Obrázok blogu

Zastavenia Cesty svetla v areáli Kostola narodenia Panny Márie požehnal 6. septembra 2025 nitriansky biskup Mons. Viliam Judák v prítomnosti miestneho farára Ivána Borku, starostu obce Ivána Farkaša, ako aj sponzorov výstavby, miestnych obyvateľov a veriacich farnosti. Súčasťou programu bola obrazová meditácia vo farskom Kostole Narodenia Panny Márie a sviečková procesia na kostolnom vŕšku.

Obrázok blogu
Obrázok blogu

Každé zo 14 zastavení predstavuje výjavy krížovej cesty (Via Crucis) Pána Ježiša na jednej strane a Cesty zmŕtvychvstania Pána Ježiša (Via Lucis) na strane druhej. V tomto článku prezentujem výjavy Cesty svetla, krížová cesta je predmetom samostatného článku. Autorom projektu je prof. Dr. Gábor Csanády a autorkou umeleckého stvárnenia výjavov jednotlivých zastavení je Márty Magyarová. Na podpore zhotovenia tohto súboru sa podieľali okrem sponzorov zo Slovenska a Maďarska aj darcovia z radov veriacich z miestnej farnosti.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Jednotlivé zastavenia boli vyrobené zo špeciálneho betónu. Do každého z nich je umiestnený reliéf z vypaľovanej keramiky. Symbolika výtvarného stvárnenia cesty spočíva v inovatívnom a jedinečnom spôsobe využitia kombinácie bolestnej a radostnej cesty života Ježiša Krista s cieľom posilnenia života človeka, ktoré sa spájajú do jednej cesty života.

Obrázok blogu
Obrázok blogu

Kamenný oválny tvar jednotlivých zastavení umožňuje človeku vidieť do „priestoru druhej cesty“. Obe cesty sa tak navzájom ovplyvňujú, svetlo jednej osvetľuje a oživuje druhú, čo prináša nové posolstvo. Dielo tak poukazuje na základnú úlohu každého kresťana, ktorou je byť učeníkom Ježiša Krista a kráčať po ceste života podľa príkladu apoštolov.

SkryťVypnúť reklamu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Keďže Cesta svetla je stále málo známa (na Slovensku ich je len niekoľko), uvádzam témy zastavení:

I. Pán Ježiš vstal z mŕtvych.

II. Peter a Ján pri prázdnom hrobe.

III. Vzkriesený Ježiš sa zjavuje Márii Magdaléne.

IV. Vzkriesený Ježiš sa zjavuje emauzským učeníkom.

V. Vzkriesený Ježiš sa dáva poznať pri lámaní chleba.

SkryťVypnúť reklamu

VI. Vzkriesený Ježiš sa dáva poznať svojim učeníkom.

VII. Vzkriesený Ježiš dáva učeníkom moc odpúšťať hriechy.

VIII. Vzkriesený Ježiš posilňuje Tomášovu vieru.

IX. Vzkriesený Ježiš sa zjavuje učeníkom pri Tiberiadskom mori.

X. Vzkriesený Ježiš udeľuje Petrovi primát v Cirkvi.

XI. Vzkriesený Ježiš posiela učeníkov do celého sveta.

SkryťVypnúť reklamu

XII. Vzkriesený Ježiš vystupuje do neba.

XIII. S Máriou v očakávaní Ducha Svätého.

XIV. Vzkriesený Ježiš zosiela prisľúbeného Ducha Svätého.

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Autorom fotografií z februára 2026 v tomto článku je Marián Böttcher.

Súvisiace články autora

Putovanie slovenskými kalváriami - Mužla (I)

Miroslav Lisinovič

Putovanie slovenskými kalváriami - Mužla (I)

Netradičná krížová cesta stojí v obci Mužla (okres Nové Zámky) od roku 2025.

Zoznam slovenských Kalvárií

Miroslav Lisinovič

Zoznam slovenských Kalvárií

Kompletný prehľad 367 krížových ciest na Slovensku.

Miroslav Lisinovič

Miroslav Lisinovič
Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  1 103
    •  | 
  • Páči sa:  1 861x

Moje záľuby fotoobjektívom Zoznam autorových rubrík:  zoznam slovenských kalváriíslovenské kalváriez mojej papierovej dielnereportáže z modelárskych akciíželeznice a MHDulicami miestv prírodemotorizmusvieraŠaštínextra

Prémioví blogeri

Všetky články
Marcel Rebro

Marcel Rebro

303 článkov
Post Bellum SK

Post Bellum SK

109 článkov
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

50 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

91 článkov
Vladimír Rudl

Vladimír Rudl

114 článkov
Katarína Pázmányová

Katarína Pázmányová

4 články
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu