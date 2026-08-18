Putovanie slovenskými kalváriami - Mužla (II)

Zastavenia Cesty svetla v areáli Kostola narodenia Panny Márie požehnal 6. septembra 2025 nitriansky biskup Mons. Viliam Judák v prítomnosti miestneho farára Ivána Borku, starostu obce Ivána Farkaša, ako aj sponzorov výstavby, miestnych obyvateľov a veriacich farnosti. Súčasťou programu bola obrazová meditácia vo farskom Kostole Narodenia Panny Márie a sviečková procesia na kostolnom vŕšku.
Každé zo 14 zastavení predstavuje výjavy krížovej cesty (Via Crucis) Pána Ježiša na jednej strane a Cesty zmŕtvychvstania Pána Ježiša (Via Lucis) na strane druhej. V tomto článku prezentujem výjavy Cesty svetla, krížová cesta je predmetom samostatného článku. Autorom projektu je prof. Dr. Gábor Csanády a autorkou umeleckého stvárnenia výjavov jednotlivých zastavení je Márty Magyarová. Na podpore zhotovenia tohto súboru sa podieľali okrem sponzorov zo Slovenska a Maďarska aj darcovia z radov veriacich z miestnej farnosti.
Jednotlivé zastavenia boli vyrobené zo špeciálneho betónu. Do každého z nich je umiestnený reliéf z vypaľovanej keramiky. Symbolika výtvarného stvárnenia cesty spočíva v inovatívnom a jedinečnom spôsobe využitia kombinácie bolestnej a radostnej cesty života Ježiša Krista s cieľom posilnenia života človeka, ktoré sa spájajú do jednej cesty života.
Kamenný oválny tvar jednotlivých zastavení umožňuje človeku vidieť do „priestoru druhej cesty“. Obe cesty sa tak navzájom ovplyvňujú, svetlo jednej osvetľuje a oživuje druhú, čo prináša nové posolstvo. Dielo tak poukazuje na základnú úlohu každého kresťana, ktorou je byť učeníkom Ježiša Krista a kráčať po ceste života podľa príkladu apoštolov.
Keďže Cesta svetla je stále málo známa (na Slovensku ich je len niekoľko), uvádzam témy zastavení:
I. Pán Ježiš vstal z mŕtvych.
II. Peter a Ján pri prázdnom hrobe.
III. Vzkriesený Ježiš sa zjavuje Márii Magdaléne.
IV. Vzkriesený Ježiš sa zjavuje emauzským učeníkom.
V. Vzkriesený Ježiš sa dáva poznať pri lámaní chleba.
VI. Vzkriesený Ježiš sa dáva poznať svojim učeníkom.
VII. Vzkriesený Ježiš dáva učeníkom moc odpúšťať hriechy.
VIII. Vzkriesený Ježiš posilňuje Tomášovu vieru.
IX. Vzkriesený Ježiš sa zjavuje učeníkom pri Tiberiadskom mori.
X. Vzkriesený Ježiš udeľuje Petrovi primát v Cirkvi.
XI. Vzkriesený Ježiš posiela učeníkov do celého sveta.
XII. Vzkriesený Ježiš vystupuje do neba.
XIII. S Máriou v očakávaní Ducha Svätého.
XIV. Vzkriesený Ježiš zosiela prisľúbeného Ducha Svätého.
Autorom fotografií z februára 2026 v tomto článku je Marián Böttcher.