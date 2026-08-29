Putovanie slovenskými kalváriami - Považská Teplá

Kostol Sedembolestnej Panny Márie v Považskej Teplej postavili v rokoch 1990 - 1994, štrnásť zastavení krížovej cesty stojí na chodníku vedúcom ku kostolu.
Autorom fotografií z augusta 2026 v tomto článku je JoHlo6.
Krížová cesta stojí pred kostolom v jednej z mestských častí Považskej Bystrice.
Kostol Sedembolestnej Panny Márie v Považskej Teplej postavili v rokoch 1990 - 1994, štrnásť zastavení krížovej cesty stojí na chodníku vedúcom ku kostolu.
Autorom fotografií z augusta 2026 v tomto článku je JoHlo6.
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