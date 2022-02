Zázrak na počkanie? Takto odhalíte, či je to liek, alebo len podvrh

Dnes je internet, pulty lekární, obchody s ezoterikou, drogérie a občas aj benzínové pumpy plné priam čarodejných prípravkov. Sú v pestrofarebných obaloch, lákajú na dobrú chuť, priaznivú cenu a zázraky na počkanie.

Možno, keď ich my, moderní, vzdelaní, sčítaní ľudia, vezmeme do ruky, ani nám nenapadne, že by mohlo mať čokoľvek spoločné s magickými elixírmi z minulosti. A predsa sú čímsi podobné.

Dávne časy, dávna mágia

Predstavte si, že by vám dnes niekto ponúkal na vaše mierne ťažkosti s močovým systémom takéto voľačo:

Vezmi za hrsť divého prosa, štyri hrste hadieho tranku a hrsť strieborníku nazbieraného po noci svätého Jána Krstiteľa. Zmiešaj ich v silnom víne a zakop do zeme do najbližšieho splnu. Potom užívaj po kalíškoch, aby si mal viacej moču.

Kúpili by ste si to? Predpokladám, že nie.

Priznávam, je to viac-menej vymyslené. Sformulovala som to podľa dávnych receptov z antiky a vo Fándlyho Zelinkári.

V dávnych časoch mali iný prístup k liečbe. Letel napríklad liek s názvom teriak. Ten mal v čase najväčšej slávy asi 50 až 100 prísad. Obsahoval napríklad ópium, marihuanu či telo zmije, pomleli doň ale fakt kadečo (aj múmie). Ingrediencie sa pridávali v špecifickom poradí asi 40 dní a produkt vyzrieval 12 rokov. Používal sa ako univerzálny protijed a liek na všetky choroby. Dokonca aj ako prísada do iných liekov, napríklad do Švédskych kvapiek.

Osvieteným ľuďom sa však také lieky páčili čoraz menej, a tak od nich upúšťali.

Prelom 19. a 20. storočia lákal na bombastické reklamy

Chceli niečo modernejšie, sofistikovanejšie. V 19. storočí alebo začiatkom 20. storočia by sa im viac páčilo niečo takéto:

Koncentrovaný elixír Dr. Clarcka. Prípravok obsahuje Solidago., Equiset., Potentill. Odporúčaný najlepšími lekármi a profesormi na slávnych univerzitách. Tento skutočne bezpečný elixír môžu používať dospelé ženy aj muži. Účinok zaručený! Vylieči choroby obličiek a zvýši množstvo moču.

Toto je tiež vymyslené, inšpirovala som reklamami na zázračné lieky z prelomu 19. a 20. storočia. Súčasným pacientom by sa niečo také zrejme nepáčilo, i keď ktovie. Ľudia stále vedia prekvapiť.

Vtedy však mohli predávať prakticky čokoľvek. Predávali napríklad aj kokaín či heroín, a to dokonca deťom. Predpokladalo sa, že ak budú ľudia nespokojní, prestanú prípravok kupovať. Netušili, že to nebude také jednoduché. Prišli sme na to bolestne a pomaly. A až niekedy v 70. rokoch 20. storočia sme začali vyžadovať dôkaz namiesto sľubov.

Prírodný, účinný, bezpečný a všetko máme dokázané

Dnes je preto v móde odvolávať sa vedecké štúdie. Mnohým sa páči, ak je výrobok prírodný, efektívny, s rýchlym nástupom účinku a dokonale bezpečný. Napríklad niečo takéto:

Čisto prírodný, účinný pri chorobách obličiek a na zvýšenie tvorby moču. Vyrobený z najkvalitnejších surovín. Obsahuje prasličku, zlatobyľ a nátržník, ktorých účinky sú overené vedeckými štúdiami. Táto prírodná zmes bylín bola špeciálne navrhnutá, aby efektívne pomáhala pri prvých príznakoch ochorení močových ciest. Výhodou je rýchly nástup účinku a vysoká účinnosť pri nízkom dávkovaní.

Tiež vymyslené, no tentokrát som zabŕdla na stránky niekoľkých slovenských predajcov. Vety som upravila podľa toho, ako predávajú svoje výrobky oni. Som si istá, že takýchto nájdete celú hŕbu.

Abrakadabra alebo čáry-máry-fuk?