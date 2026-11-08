Chýba mi camino, chýba mi putovanie, rytmus, jednoduchosť, Pokoj

Chýba mi tá jednoduchosť každého dňa.
Zobudiť sa, zbaliť batoh a ísť. Len kráčať, celý deň, niekoľko hodín. Rytmus a hlboký pokoj ♥
Každé ráno tie isté kraťasy, jedno z dvoch tričiek. Len sledovať žlté šípky a približovať sa každým krokom k Santiagu. Žiadne termíny, nemusím sledovať čas. Len jednoducho kráčam. Všetko čo potrebujem je v batohu na chrbte. Základné veci, vďačná, že ich mám. Je ich tak málo a vlastne úplne stačia.
Chýbajú mi ľudia, spolupútnici, "nemčino - angličtina" v hlave, v cudzej reči rozprávanie. Chýbajú mi náhodné stretnutia, milé úsmevy, to srdečné "Buon camino". Chýba mi moja camino rodina, pár ľudí s ktorými sme kráčali kus cesty spolu, s ktorými sme si vyrozprávali časť svojich príbehov. Chýba mi ten pocit, ako som sa pri nich cítila. Slobodná a zároveň prepojená, kráčali sme rovnakým smerom. Ľudská spolupatričnosť, podpora a prajnosť je na camine veľmi silná.
Chýba mi prekrásne portugalské pobrežie, vietor a šum mora. Ospalé dedinky, krása portugalskej a španielskej krajiny, vydláždené chodníky, eukalyptové lesy, potoky, rieky a mosty. Aj mestá, ktorými som prechádzala.
Chýba mi ten rytmus dňa, milované vychádzajúce slnko každé ráno, starosť len o to, aby som bezpečne došla do albergue; dôvera žltým šípkam, ktoré ukazujú smer; nechať sa prekvapiť čo deň prinesie. Krásne výhľady, milí ľudia, spontánne krátke rozhovory, smiech, povzbudenie; obyčajné jedlo, ktoré chutí neobyčajne; čerstvá voda z prameňa; lavička práve vtedy, keď som si spomenula, že si potrebujem sadnúť a vymeniť si ponožky ...
Camino je MAGICKÉ. Je to cesta k sebe. V jednoduchých dňoch som objavila hlboký pokoj. Objala som miesta v sebe, ktoré objať potrebovali. Roky na to čakali ♥
Spomalila som. Zrazu jasne videla, na kom záleží; čo je dôležité, čo podstatné.. a čo môžem naopak už pustiť.
Každý deň som v srdci, mysli a duši intenzívne kráčala s mne blízkym človekom, alebo skupinkou ľudí. Bolo pozoruhodné a krásne ako sa mi vynárali spomienky s tým človekom/s ľuďmi z celého môjho doterajšieho života. Mnohé situácie som si akoby prežila ešte raz. S novým pohľadom, s inou perspektívou, s väčším pochopením toho druhého i s väčším porozumením seba samej. Ach, koľko som si poplakala. Očistne, liečivo.
Chýba mi zvláštne ticho kostolíkov a kostolov, katedrál. Ako som cítila históriu ukrytú v každom kameni, stene. Znaky viery, ktoré pretrvávajú stáročia a pripomínajú, že Boh nás presahuje a je verný.
Chýba mi camino, volá ma naspať. Som tak veľmi vďačná, že som mohla tú cestu zažiť, vnímam ju ako DAR. Pokúšam sa preniesť si z nej aspoň niečo do svojej každodennosti ..
.. každé ráno - len urobiť ďalší krok. S vierou a dôverou, že veci sa vyvinú a dopadnú dobre. Pustiť kontrolu a obavy, veriť a dôverovať Bohu, že je o mňa postarané a všetko sa deje tak ako sa diať má.
Buon Camino ♥