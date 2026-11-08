nedeľa, 8. november, 2026 |  Meniny má Bohumír
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
8. nov 2026 o 22:22
Prečítané: 0x

Chýba mi camino, chýba mi putovanie, rytmus, jednoduchosť, Pokoj

.. raz pútnik, navždy pútnik; pred katedrálou v Santiagu de Compostela nie je koniec; camino je už navždy mojou súčasťou a volá ma naspäť ♥

Ľubica Kissová
Ľubica Kissová Bloger
Chýba mi camino, chýba mi putovanie, rytmus, jednoduchosť, Pokoj
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Chýba mi tá jednoduchosť každého dňa.

Zobudiť sa, zbaliť batoh a ísť. Len kráčať, celý deň, niekoľko hodín. Rytmus a hlboký pokoj ♥

Každé ráno tie isté kraťasy, jedno z dvoch tričiek. Len sledovať žlté šípky a približovať sa každým krokom k Santiagu. Žiadne termíny, nemusím sledovať čas. Len jednoducho kráčam. Všetko čo potrebujem je v batohu na chrbte. Základné veci, vďačná, že ich mám. Je ich tak málo a vlastne úplne stačia.

Chýbajú mi ľudia, spolupútnici, "nemčino - angličtina" v hlave, v cudzej reči rozprávanie. Chýbajú mi náhodné stretnutia, milé úsmevy, to srdečné "Buon camino". Chýba mi moja camino rodina, pár ľudí s ktorými sme kráčali kus cesty spolu, s ktorými sme si vyrozprávali časť svojich príbehov. Chýba mi ten pocit, ako som sa pri nich cítila. Slobodná a zároveň prepojená, kráčali sme rovnakým smerom. Ľudská spolupatričnosť, podpora a prajnosť je na camine veľmi silná.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Chýba mi prekrásne portugalské pobrežie, vietor a šum mora. Ospalé dedinky, krása portugalskej a španielskej krajiny, vydláždené chodníky, eukalyptové lesy, potoky, rieky a mosty. Aj mestá, ktorými som prechádzala.

Obrázok blogu

Chýba mi ten rytmus dňa, milované vychádzajúce slnko každé ráno, starosť len o to, aby som bezpečne došla do albergue; dôvera žltým šípkam, ktoré ukazujú smer; nechať sa prekvapiť čo deň prinesie. Krásne výhľady, milí ľudia, spontánne krátke rozhovory, smiech, povzbudenie; obyčajné jedlo, ktoré chutí neobyčajne; čerstvá voda z prameňa; lavička práve vtedy, keď som si spomenula, že si potrebujem sadnúť a vymeniť si ponožky ...

SkryťVypnúť reklamu
Obrázok blogu

Camino je MAGICKÉ. Je to cesta k sebe. V jednoduchých dňoch som objavila hlboký pokoj. Objala som miesta v sebe, ktoré objať potrebovali. Roky na to čakali ♥

Spomalila som. Zrazu jasne videla, na kom záleží; čo je dôležité, čo podstatné.. a čo môžem naopak už pustiť.

Každý deň som v srdci, mysli a duši intenzívne kráčala s mne blízkym človekom, alebo skupinkou ľudí. Bolo pozoruhodné a krásne ako sa mi vynárali spomienky s tým človekom/s ľuďmi z celého môjho doterajšieho života. Mnohé situácie som si akoby prežila ešte raz. S novým pohľadom, s inou perspektívou, s väčším pochopením toho druhého i s väčším porozumením seba samej. Ach, koľko som si poplakala. Očistne, liečivo.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Obrázok blogu

Chýba mi zvláštne ticho kostolíkov a kostolov, katedrál. Ako som cítila históriu ukrytú v každom kameni, stene. Znaky viery, ktoré pretrvávajú stáročia a pripomínajú, že Boh nás presahuje a je verný.

Chýba mi camino, volá ma naspať. Som tak veľmi vďačná, že som mohla tú cestu zažiť, vnímam ju ako DAR. Pokúšam sa preniesť si z nej aspoň niečo do svojej každodennosti ..

.. každé ráno - len urobiť ďalší krok. S vierou a dôverou, že veci sa vyvinú a dopadnú dobre. Pustiť kontrolu a obavy, veriť a dôverovať Bohu, že je o mňa postarané a všetko sa deje tak ako sa diať má.

Buon Camino ♥

Obrázok blogu

Súvisiace články autora

Zavolalo ma moje "camino", a tak som išla.

Ľubica Kissová

Zavolalo ma moje "camino", a tak som išla.

... prechádzka z Porta do Santiaga de Compostela; pešo krásnou krajinou za 13 dní cca 300km; pohoda fyzická, trápenie psychické; životný zážitok, dobrodružstvo; telo kráča, duša plesá. Vďačnosť.

Ľubica Kissová

Ľubica Kissová
Bloger 
  • Počet článkov:  4
    •  | 
  • Páči sa:  14x

Som žena, ktorá radšej píše ako rozpráva; učiteľka v materskej škole. Čoskoro oslávim jubileum aj výstupom na Sninský kameň. A zdá sa, že najkrajšia desaťročnica v mojom živote sa práve začína. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

Prémioví blogeri

Všetky články
Věra Tepličková

Věra Tepličková

1,271 článkov
Yevhen Hessen

Yevhen Hessen

36 článkov
Martin Sukupčák

Martin Sukupčák

127 článkov
Jana Čavojská

Jana Čavojská

31 článkov
Vladimír Rudl

Vladimír Rudl

114 článkov
Juraj Karpiš - Ako na zlato

Juraj Karpiš - Ako na zlato

13 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu