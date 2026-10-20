Zavolalo ma moje "camino", a tak som išla.

Sú to už tri týždne, čo som prišla na námestie pred katedrálu v Santiagu de Compostela. Mám momentálne úplne "camino blues". Chýba mi to, myslím na to...
Raz pútnik, navždy pútnik ...
Vstaň a choď... mňa si moje camino zavolalo touto vetou. A tak som šla♥
Časť môjho srdca ostala navždy kdesi medzi Portom a Santiagom de Compostela.
Ľudia sa ma pýtajú, aké bolo Santiago de Compostela; môžem rozprávať o prejdených kilometroch, o ceste, o ľuďoch ktorých som stretla, o únave, o krásnych výhľadoch aj o chvíľach, keď mi nebolo práve najľahšie. Môžem ukazovať fotky. Stále mám však pocit, že to najdôležitejšie sa mi slovami preniesť a povedať nepodarí. A je to tak v poriadku.
Svätojakubská púť do Santiaga de Compostela, k hrobu svätého Jakuba staršieho - Camino , je totiž zvláštny druh skúsenosti. Každý kráča po svojej ceste, hoci kráča po tej istej trase ako stovky iných ľudí. Každý si nesie svoj batoh, svoj príbeh, svoje otázky, svoje očakávania aj svoje dôvody, pre ktoré sa vydal na cestu. A každý si zo Santiaga prináša niečo iné, to svoje, to unikátne.
Je to neprenosný zážitok. Môžem o ňom rozprávať, ale aby iný človek tomu naozaj porozumel, musí na tú cestu vykročiť sám a mať svoju skúsenosť.
Niesla som si svoj batoh. Prvé dni som cítila každý gram. Spacák som nechala v albergue druhú noc. Tiež pár gramov kozmetiky:-). Od tretieho, či štvrtého dňa bol batoh mojou súčasťou. Mám k nemu doteraz vzťah, neviem ho odložiť do skrine. Bol všetko materiálne čo som mala. A bolo toho pár kíl. Ako málo vlastne potrebujeme ...
Mám priemernú fyzickú kondíciu. Trasa z Porta do Santiaga bola fyzicky nenáročná. Prechádzka s nádhernými výhľadmi. Nádherné miesta, nádherný svet máme.
Dala mi zabrať psychika. Nikdy v živote mi ešte nebolo tak veľmi smutno. Milujem samotu .. toto ma však prekvapilo. Bola som sama, bola som na všetko sama a bolo mi smutno.
Stretla som ľudí, stretla som úžasných ľudí, ktorých som stretnúť mala. Na ceste funguje krásna spolupatričnosť, pomoc a podpora. Všetci ideme do Santiaga.
Spoznala som Tiinu, Gabi, Marju, Aďku, Klemensa – moji camino priatelia, camino rodina; stretali sme sa a lúčili a znova stretali a lúčili. Navždy si ich nesiem vo svojom srdci a sú to pre mňa špeciálne vzťahy, na celý život.
Potrápili ma pľuzgiere. „No pain, no glory 😊“ . O nohy som sa starala, mastila, mala som kvalitné ponožky, .. aj tak boli dni kedy som cítila bolesť pri každom nášľape, pri každom kroku.
Stretli sme pani španielku, stará pani s krásnou energiou. Pochválili sme jej outfit a najmä náhrdelník, Pani bola potešená záujmom o ňu, príjemne sme sa porozprávali, navzájom si zaželali všetko najlepšie. Obyčajná jednoduchá ľudskosť.
Stratila som sa v lese. Cestou na ubytovanie som zišla z oficiálnej trasy. Zrazu mi prestal fungovať mobil. Na pár sekúnd panika. A potom hlboký pokoj. Lístok vo vetre mi pripomenul milovaných starých rodičov. A precítenie, že sú so mnou .. A silné nutkanie, zastaviť sa, že nejdem dobre. Zbehla som dole po svahu, dole k obydliam. Tam mi mobil naskočil a po pár sto metroch sa zjavila studnička s takou dobrou vodou, akú som ešte nikdy nepila ♥
Zvláštne bolo to niekoľkohodinové kráčanie. Po desiatkach kilometrov telo kráčalo a myseľ sa upokojila. Zrazu sa ukazovalo len to, na čom a na kom naozaj záleží. Všetko ostatné sa kdesi stratilo. Mnohé svoje životné zážitky som si prežila ešte raz .. s novým pohľadom, z inej perspektívy. Stav vedomia bol akýsi iný pri tom celodennom kráčaní, presahoval bežné fungovanie. Camino je zážitok, ktorý sa nedá opísať, nedá sa prerozprávať. Je to niečo, čo sa ma hlboko dotklo. Niečo čo ostáva v duši navždy ukryté a viem sa k tomu kedykoľvek vrátiť. Šla som si do Santiaga pre odpustenie, sebe samej najmä.
Po 13 dňoch a vyše 300km v nohách som stála pred katedrálou v Santiagu de Compostela. Hlava sa mi krútila, nohy ma ledva držali. Bol to neopísateľne hlboký pocit.
Bola to cesta odvahy, prekonávania vlastných hraníc a stretnutia najmä samej so sebou – cesta, na ktorú som sa šla sama a som na seba hrdá, že som ju zvládla.
Som neopísateľne vďačná, že som našla odvahu vykročiť; a viem – do Santiaga sa ešte vrátim.