Ktorí politici najviac klamú? Rok 2026

Ako zdroj dát som použil stránku demagog.sk. Stav k 17.10.2026. Do tabuľky som pre porovnanie zaradil aj niekoho zo zahraničia a niekoľko osobností z politickej minulosti, ktoré sa ale aj dnes občas vyjadrujú k spoločenským témam.
Každý človek občas povie nejakú nepravdu. Ale ak niekto má dlhodobo pravdivých výrokov nad 70% a iný naopak pod 50%, potom to o niečom svedčí. Rovnako o niečom svedčí, že na začiatku tabuľky sa predstavitelia niektorých strán vôbec nenachádzajú ale tvoria úplný koniec tabuľky. Títo politici používajú lož, ako pracovnú metódu. Alebo sú to táraji, ktorí opakujú ako papagáje hocijakú hlúposť či hoax, Šíria to, lebo sa im to hodí a nenamáhajú sa overiť si pravdivosť.
Dúfam, že moja tabuľka pomôže aspoň niekomu pri rozhodovaní sa pri voľbách.
meno
strana
poznámka
pravdivé výroky
nepravdivé výroky
zavádzajúce výroky
% pravdivých výrokov
nedása overiť
% neoveri- teľných
František Oľha
4
100,0
0,0
Irena Biháriová
PS
2
100,0
0,0
Juraj Šeliga
Demokrati
19
100,0
3
13,6
Martin Hojsík
PS
9
100,0
2
18,2
Matúš Vallo
dem. koal. Bratislava
4
100,0
1
20,0
Miriam Lexman
KDH
6
100,0
1
14,3
Peter Pažitný
5
100,0
1
16,7
Petr Fiala
ODS
Česko
5
100,0
1
16,7
Tomáš Szalay
SAS
11
100,0
0,0
Veronika Cifrová Ostrihoňová
PS
4
100,0
0,0
Viera Leščáková
Za ľudí
3
100,0
1
25,0
Zuzana Mešterová
PS
7
100,0
0,0
Zuzana Števulová
PS
4
100,0
0,0
Zuzana Čaputová
prezidentka
106
4
1
95,5
5
4,3
Eugen Jurzica
SAS
19
1
95,0
0,0
Marián Viskupič
SAS
51
2
1
94,4
3
5,3
Martin Poliačik
102
6
4
91,1
11
8,9
Ondrej Dostál
OKS
20
1
1
90,9
1
4,3
Ivan Korčok
PS
49
3
2
90,7
6
10,0
Ľudovít Ódor
PS
19
2
90,5
1
4,5
Veronika Remišová
Za ľudí
109
8
5
89,3
6
4,7
Gábor Grendel
Hnutie Slovensko
28
3
1
87,5
3
8,6
Jana Bittó Cigániková
Sulíkovci
35
5
87,5
5
11,1
Milan Kňažko
77
6
6
86,5
8
8,2
Michal Truban
PS
38
4
2
86,4
2
4,3
Diana Javorčíková
dem. koal. B. Bystrica
6
1
85,7
0,0
Lucia Plaváková
PS
6
1
85,7
0,0
Martin Dubéci
PS
18
1
2
85,7
0,0
Richard Rybníček
24
2
2
85,7
6
17,6
Juraj Droba
SAS
23
3
1
85,2
6
18,2
Radoslav Procházka
201
24
15
83,8
42
14,9
Marek Krajčí
Hnutie Slovensko
15
2
1
83,3
4
18,2
Tamara Stohlová
PS
5
1
83,3
0,0
Vladimír Lengvarský
10
2
83,3
3
20,0
Peter Zajac
Most
19
2
2
82,6
4
14,8
Gábor Gál
Most
41
5
4
82,0
6
10,7
Ruchard Sulík
Sulíkovci
529
66
51
81,9
84
11,5
Mária Kolíková
SAS
27
4
2
81,8
2
5,7
Eduard Heger
Demokrati
76
9
8
81,7
9
8,8
Michal Šimečka
PS
106
16
8
81,5
5
3,7
Jozef Hajko
KDH
13
1
2
81,3
0,0
Vladimíra Marcinková
SAS
17
2
2
81,0
1
4,5
Michal Šípoš
Hnutie Slovensko
25
5
1
80,6
3
8,8
Milan Majerský
KDH
50
8
4
80,6
4
6,1
Ján Nosko
Smer koal. B. Bystrica
16
3
1
80,0
3
13,0
Robert Madej
SMER - SD
67
6
11
79,8
2
2,3
František Šebej
Most
46
4
8
79,3
2
3,3
Miroslav Beblavý
99
18
8
79,2
14
10,1
Tomáš Valášek
PS
38
8
2
79,2
2
4,0
Branislav Gröling
SAS
63
10
7
78,8
6
7,0
Richard Vašečka
Hnutie Slovensko
11
1
2
78,6
1
6,7
Viliam Karas
KDH
11
2
1
78,6
2
12,5
Roman Mikulec
Hnutie Slovensko
18
3
2
78,3
3
11,5
Iveta Radičová
222
40
23
77,9
76
21,1
Mikuláš Dzurinda
88
16
9
77,9
43
27,6
Jaro Naď
Demokrati
38
6
5
77,6
5
9,3
Milan Krajniak
Sme rodina
103
21
11
76,3
8
5,6
Juraj Krúpa
SAS
50
9
7
75,8
9
12,0
Ivan Mikloš
274
59
31
75,3
92
20,2
Karel Hirman
Demokrati
9
2
1
75,0
2
14,3
Peter Žiga
Hlas
30
8
2
75,0
4
9,1
Zora Jaurová
PS
3
1
75,0
0,0
Peter Kažimír
SMER - SD
465
100
61
74,3
99
13,7
Richard Raši
Hlas
76
15
12
73,8
21
16,9
Lubomír Galko
Demokrati
42
9
6
73,7
22
27,8
Jozef Viskupič
Hnutie Slovensko
25
6
3
73,5
6
15,0
Braňo Ondruš
Hlas
69
10
15
73,4
8
7,8
Ján Počiatek
býv. SMER, guvernér NBS
102
19
19
72,9
36
20,5
Ivan Štefunko
PS
8
2
1
72,7
0,0
Samuel Migaľ
8
2
1
72,7
3
21,4
Tomáš Drucker
37
4
10
72,5
12
19,0
Tomáš Drucker
Hlas
37
4
10
72,5
12
19,0
Peter Pelegríny
prezident
280
60
52
71,4
36
8,4
Monika Beňová
SMER - SD
67
17
10
71,3
14
13,0
Igor Matovič
Hnutie Slovensko
347
91
51
71,0
76
13,5
Erik Tomáš
Hlas
81
19
16
69,8
8
6,5
Marek Hattas
9
1
3
69,2
1
7,1
Beáta Jurík
2
1
66,7
0,0
Boris Kollár
Sme rodina
154
51
26
66,7
27
10,5
Stanislav Mičev
2
1
66,7
0,0
Ján Richter
SMER - SD
190
78
20
66,0
61
17,5
Zsolt Simon
60
18
13
65,9
33
26,6
Tibor Gašpar
SMER - SD
24
5
8
64,9
6
14,0
Eduard Chmelár
9
3
2
64,3
1
6,7
Martin Beluský
ĽSNS
7
2
2
63,6
2
15,4
Robert Fico
SMER - SD
1463
477
364
63,5
341
12,9
Vladimír Maňka
SMER - SD
36
18
3
63,2
12
17,4
Denisa Saková
Hlas
58
24
10
63,0
13
12,4
Ladislav Kamenický
SMER - SD
46
15
12
63,0
5
6,4
Ľuboš Blaha
SMER - SD
93
30
27
62,0
11
6,8
Juraj Blanár
SMER - SD
99
38
25
61,1
11
6,4
Anton Chromík
14
4
5
60,9
2
8,0
Marián Kéry
SMER - SD
6
4
60,0
0,0
Roman Michelko
SNS
7
1
4
58,3
0,0
Viera Tomanová
SMER - SD
7
2
3
58,3
10
45,5
Tibor Mikuš
9
6
1
56,3
5
23,8
Robert Kaliňák
SMER - SD
417
170
156
56,1
185
19,9
Erika Jurinová
Hnutie Slovensko
7
4
2
53,8
3
18,8
Pavel Hagyari
7
5
1
53,8
5
27,8
Zdenko Trebuľa
SMER - SD
9
6
2
52,9
5
22,7
František Mikloško
KDH
6
4
2
50,0
1
7,7
Viktor Orbán
Fidesz
Maďarsko
4
3
1
50,0
2
20,0
Ján Slota
býv. SNS
36
20
17
49,3
28
27,7
Marián Kotleba
ĽSNS
45
37
24
42,5
27
20,3
Stanislav Martinčko
KOS
2
3
40,0
0,0
Vladimír Mečiar
HZDS
27
38
11
35,5
28
26,9
Štefan Harabin
27
44
11
32,9
11
11,8
Tomáš Taraba
Život - NS
10
14
8
31,3
5
13,5
Erik Kaliňák
SMER - SD
4
4
6
28,6
1
6,7
Andrej Danko
SNS
63
114
57
26,9
53
18,5
Stanislav Becík
SMER - SD
2
5
1
25,0
4
33,3
Matúš Šutaj Eštók
Hlas
44
16
119
24,6
7
3,8
Richard Takáč
SMER - SD
6
7
12
24,0
3
10,7
Milan Uhrík
Republika
11
29
15
20,0
6
9,8
Rudolf Huliak
Huliakovci
4
19
3
15,4
0,0
Milan Mazurek
Republika
1
1
0,0
0,0
Peter Kotlár
SNS
1
1
0,0
0,0