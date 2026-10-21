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21. okt 2026 o 23:14
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Ktorí politici najviac klamú? Rok 2026

Politici zoradení od pravdovravných po najmenej pravdovravných.

Ľuboš Dobrota
Ľuboš Dobrota Bloger
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Ako zdroj dát som použil stránku demagog.sk. Stav k 17.10.2026. Do tabuľky som pre porovnanie zaradil aj niekoho zo zahraničia a niekoľko osobností z politickej minulosti, ktoré sa ale aj dnes občas vyjadrujú k spoločenským témam.

Každý človek občas povie nejakú nepravdu. Ale ak niekto má dlhodobo pravdivých výrokov nad 70% a iný naopak pod 50%, potom to o niečom svedčí. Rovnako o niečom svedčí, že na začiatku tabuľky sa predstavitelia niektorých strán vôbec nenachádzajú ale tvoria úplný koniec tabuľky. Títo politici používajú lož, ako pracovnú metódu. Alebo sú to táraji, ktorí opakujú ako papagáje hocijakú hlúposť či hoax, Šíria to, lebo sa im to hodí a nenamáhajú sa overiť si pravdivosť.

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Dúfam, že moja tabuľka pomôže aspoň niekomu pri rozhodovaní sa pri voľbách.

meno

strana

poznámka

pravdivé výroky

nepravdivé výroky

zavádzajúce výroky

% pravdivých výrokov

nedása overiť

%   neoveri- teľných

František Oľha

 

 

4

100,0

0,0

Irena Biháriová

PS

 

2

100,0

0,0

Juraj Šeliga

Demokrati

 

19

100,0

3

13,6

Martin Hojsík

PS

 

9

100,0

2

18,2

Matúš Vallo

 

dem. koal. Bratislava

4

100,0

1

20,0

Miriam Lexman

KDH

 

6

100,0

1

14,3

Peter Pažitný

 

 

5

100,0

1

16,7

Petr Fiala

ODS

Česko

5

100,0

1

16,7

Tomáš Szalay

SAS

 

11

100,0

0,0

Veronika Cifrová Ostrihoňová

PS

 

4

100,0

0,0

Viera Leščáková

Za ľudí

 

3

100,0

1

25,0

Zuzana Mešterová

PS

 

7

100,0

0,0

Zuzana Števulová

PS

 

4

100,0

0,0

Zuzana Čaputová

 

prezidentka

106

4

1

95,5

5

4,3

Eugen Jurzica

SAS

 

19

1

95,0

0,0

Marián Viskupič

SAS

 

51

2

1

94,4

3

5,3

Martin Poliačik

 

 

102

6

4

91,1

11

8,9

Ondrej Dostál

OKS

 

20

1

1

90,9

1

4,3

Ivan Korčok

PS

 

49

3

2

90,7

6

10,0

Ľudovít Ódor

PS

 

19

2

90,5

1

4,5

Veronika Remišová

Za ľudí

 

109

8

5

89,3

6

4,7

Gábor Grendel

Hnutie Slovensko

 

28

3

1

87,5

3

8,6

Jana Bittó Cigániková

Sulíkovci

 

35

5

87,5

5

11,1

Milan Kňažko

 

 

77

6

6

86,5

8

8,2

Michal Truban

PS

 

38

4

2

86,4

2

4,3

Diana Javorčíková

 

dem. koal. B. Bystrica

6

1

85,7

0,0

Lucia Plaváková

PS

 

6

1

85,7

0,0

Martin Dubéci

PS

 

18

1

2

85,7

0,0

Richard Rybníček

 

 

24

2

2

85,7

6

17,6

Juraj Droba

SAS

 

23

3

1

85,2

6

18,2

Radoslav Procházka

 

 

201

24

15

83,8

42

14,9

Marek Krajčí

Hnutie Slovensko

 

15

2

1

83,3

4

18,2

Tamara Stohlová

PS

 

5

1

83,3

0,0

Vladimír Lengvarský

 

 

10

2

83,3

3

20,0

Peter Zajac

Most

 

19

2

2

82,6

4

14,8

Gábor Gál

Most

 

41

5

4

82,0

6

10,7

Ruchard Sulík

Sulíkovci

 

529

66

51

81,9

84

11,5

Mária Kolíková

SAS

 

27

4

2

81,8

2

5,7

Eduard Heger

Demokrati

 

76

9

8

81,7

9

8,8

Michal Šimečka

PS

 

106

16

8

81,5

5

3,7

Jozef Hajko

KDH

 

13

1

2

81,3

0,0

Vladimíra Marcinková

SAS

 

17

2

2

81,0

1

4,5

Michal Šípoš

Hnutie Slovensko

 

25

5

1

80,6

3

8,8

Milan Majerský

KDH

 

50

8

4

80,6

4

6,1

Ján Nosko

 

Smer koal. B. Bystrica

16

3

1

80,0

3

13,0

Robert Madej

SMER - SD

 

67

6

11

79,8

2

2,3

František Šebej

Most

 

46

4

8

79,3

2

3,3

Miroslav Beblavý

 

 

99

18

8

79,2

14

10,1

Tomáš Valášek

PS

 

38

8

2

79,2

2

4,0

Branislav Gröling

SAS

 

63

10

7

78,8

6

7,0

Richard Vašečka

Hnutie Slovensko

 

11

1

2

78,6

1

6,7

Viliam Karas

KDH

 

11

2

1

78,6

2

12,5

Roman Mikulec

Hnutie Slovensko

 

18

3

2

78,3

3

11,5

Iveta Radičová

 

 

222

40

23

77,9

76

21,1

Mikuláš Dzurinda

 

 

88

16

9

77,9

43

27,6

Jaro Naď

Demokrati

 

38

6

5

77,6

5

9,3

Milan Krajniak

Sme rodina

 

103

21

11

76,3

8

5,6

Juraj Krúpa

SAS

 

50

9

7

75,8

9

12,0

Ivan Mikloš

 

 

274

59

31

75,3

92

20,2

Karel Hirman

Demokrati

 

9

2

1

75,0

2

14,3

Peter Žiga

Hlas

 

30

8

2

75,0

4

9,1

Zora Jaurová

PS

 

3

1

75,0

0,0

Peter Kažimír

SMER - SD

 

465

100

61

74,3

99

13,7

Richard Raši

Hlas

 

76

15

12

73,8

21

16,9

Lubomír Galko

Demokrati

 

42

9

6

73,7

22

27,8

Jozef Viskupič

Hnutie Slovensko

 

25

6

3

73,5

6

15,0

Braňo Ondruš

Hlas

 

69

10

15

73,4

8

7,8

Ján Počiatek

 

býv. SMER, guvernér NBS

102

19

19

72,9

36

20,5

Ivan Štefunko

PS

 

8

2

1

72,7

0,0

Samuel Migaľ

 

 

8

2

1

72,7

3

21,4

Tomáš Drucker

 

 

37

4

10

72,5

12

19,0

Tomáš Drucker

Hlas

 

37

4

10

72,5

12

19,0

Peter Pelegríny

 

prezident

280

60

52

71,4

36

8,4

Monika Beňová

SMER - SD

 

67

17

10

71,3

14

13,0

Igor Matovič

Hnutie Slovensko

 

347

91

51

71,0

76

13,5

Erik Tomáš

Hlas

 

81

19

16

69,8

8

6,5

Marek Hattas

 

 

9

1

3

69,2

1

7,1

Beáta Jurík

 

 

2

1

66,7

0,0

Boris Kollár

Sme rodina

 

154

51

26

66,7

27

10,5

Stanislav Mičev

 

 

2

1

66,7

0,0

Ján Richter

SMER - SD

 

190

78

20

66,0

61

17,5

Zsolt Simon

 

 

60

18

13

65,9

33

26,6

Tibor Gašpar

SMER - SD

 

24

5

8

64,9

6

14,0

Eduard Chmelár

 

 

9

3

2

64,3

1

6,7

Martin Beluský

ĽSNS

 

7

2

2

63,6

2

15,4

Robert Fico

SMER - SD

 

1463

477

364

63,5

341

12,9

Vladimír Maňka

SMER - SD

 

36

18

3

63,2

12

17,4

Denisa Saková

Hlas

 

58

24

10

63,0

13

12,4

Ladislav Kamenický

SMER - SD

 

46

15

12

63,0

5

6,4

Ľuboš Blaha

SMER - SD

 

93

30

27

62,0

11

6,8

Juraj Blanár

SMER - SD

 

99

38

25

61,1

11

6,4

Anton Chromík

 

 

14

4

5

60,9

2

8,0

Marián Kéry

SMER - SD

 

6

4

60,0

0,0

Roman Michelko

SNS

 

7

1

4

58,3

0,0

Viera Tomanová

SMER - SD

 

7

2

3

58,3

10

45,5

Tibor Mikuš

 

 

9

6

1

56,3

5

23,8

Robert Kaliňák

SMER - SD

 

417

170

156

56,1

185

19,9

Erika Jurinová

Hnutie Slovensko

 

7

4

2

53,8

3

18,8

Pavel Hagyari

 

 

7

5

1

53,8

5

27,8

Zdenko Trebuľa

SMER - SD

 

9

6

2

52,9

5

22,7

František Mikloško

KDH

 

6

4

2

50,0

1

7,7

Viktor Orbán

Fidesz

Maďarsko

4

3

1

50,0

2

20,0

Ján Slota

 

býv. SNS

36

20

17

49,3

28

27,7

Marián Kotleba

ĽSNS

 

45

37

24

42,5

27

20,3

Stanislav Martinčko

KOS

 

2

3

40,0

0,0

Vladimír Mečiar

HZDS

 

27

38

11

35,5

28

26,9

Štefan Harabin

 

 

27

44

11

32,9

11

11,8

Tomáš Taraba

Život - NS

 

10

14

8

31,3

5

13,5

Erik Kaliňák

SMER - SD

 

4

4

6

28,6

1

6,7

Andrej Danko

SNS

 

63

114

57

26,9

53

18,5

Stanislav Becík

SMER - SD

 

2

5

1

25,0

4

33,3

Matúš Šutaj Eštók

Hlas

 

44

16

119

24,6

7

3,8

Richard Takáč

SMER - SD

 

6

7

12

24,0

3

10,7

Milan Uhrík

Republika

 

11

29

15

20,0

6

9,8

Rudolf Huliak

Huliakovci

 

4

19

3

15,4

0,0

Milan Mazurek

Republika

 

1

1

0,0

0,0

Peter Kotlár

SNS

 

1

1

0,0

0,0

Ľuboš Dobrota

Ľuboš Dobrota
Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  79
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  • Páči sa:  4 375x

Vzdelaním aj srdcom geológ, zlatokop, učiteľ ryžovania zlata so záujmom o históriu ale aj o všeličo iné. Zoznam autorových rubrík:  Zlato a westernSpoločnosťNeznáme SlovenskoSúkromné

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