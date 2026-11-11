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11. nov 2026 o 20:12
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Hovädzia sviečková na smotane s brusnicovou omáčkou

Obľúbené tradičné jedlo, na ktorom si dokáže pochutnať takmer každý mäsožravec.

Ľuboslava Šusteková
Ľuboslava Šusteková Bloger
Hovädzia sviečková na smotane s brusnicovou omáčkou
(Zdroj: Šusteková)
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Príprava tohto jedla je náročnejšia na čas, ale výsledok každopádne stojí za to. Použijeme nasledovné suroviny.

  1. Hovädziu sviečkovú - niekto si tento proces vie zjednodušiť použitím bravčového mäsa. Rýchlejšie sa dá pripraviť. To už je každého voľba, ušetrí čas, ale hovädzina má svoje špecifiká, ktoré by som nepodceňovala. A na dobré sa niekedy oplatí počkať.

  2. Koreňová zelenina - mrkva, petržlen, zeler.

  3. Slanina -na vyšpikovanie mäsa.

  4. Šľahačka, prípadne smotana.

  5. Polievková lyžica hladkej múky na zahustenie omáčky.

  6. Koreniny - soľ, korenie / celé čierne, nové /, bobkový list.

  7. Brusnice, cukor.

Mäsko si pripravíme, umyjeme, osušíme servítkou.

Obrázok blogu
(zdroj: Šusteková)

Slaninu nakrájame.

Obrázok blogu
(zdroj: Šusteková)

Špikujeme ňou panenku.

Obrázok blogu
(zdroj: Šusteková)
Obrázok blogu
(zdroj: Šusteková)

Zvyšnú slaninu opražíme ....a prudko na nej opečieme panenku, nech sa mäso zatiahne.

Obrázok blogu
(zdroj: Šusteková)
Obrázok blogu
(zdroj: Šusteková)

Pripravíme zeleninu. Môžeme nakrájať na kocky, alebo nastrúhame.

Obrázok blogu
(zdroj: Šusteková)

Mäso v hrnci zasypeme zeleninou, dochutíme soľou, korením /nové, aj čierne/, bobkovým listom, podlejeme vodou a zakryjeme.

Obrázok blogu
(zdroj: Šusteková)

Vložíme do rúry, prípadne môžeme dusiť aj na sporáku.

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Obrázok blogu
(zdroj: Šusteková)

Keď je mäso dostatočne mäkké, vyberieme ho z hrnca.

Obrázok blogu
(zdroj: Šusteková)
Obrázok blogu
(zdroj: Šusteková)

Zvyšnú hmotu rozmixujeme. Bobkové listy a korenie pred tým vyberieme.

Obrázok blogu
(zdroj: Šusteková)

Mierne zahustíme hladkou múkou / zátrepkou/, zalejeme smotanou a omáčku máme hotovú.

Obrázok blogu
(zdroj: Šusteková)

Brusnice umyjeme, prevaríme s cukrom na miernom ohni. Vznikne rôsolová omáčka, ktorou ochutíme mäso na tanieri. Brusnice nášmu smotanovo-mäsovému jedlu pridajú trpko-sladkú nezameniteľnú príchuť. Obsahujú veľa pektínu, tak sa rýchlo zahustia.

Obrázok blogu
(zdroj: Šusteková)

Zvyšné brusnice odložíme na neskôr. Jednoducho zasterilizujeme.

Obrázok blogu
(zdroj: Šusteková)

Máme hotovo. Naparíme knedľu a môžeme podávať.

Obrázok blogu
(zdroj: Šusteková)

Na tanieroch nezostalo nič, ale máme ťa radi, tak dostaneš osobitnú porciu.

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Obrázok blogu
(zdroj: Šusteková)
Ľuboslava Šusteková

Ľuboslava Šusteková
Bloger 
  • Počet článkov:  90
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  • Páči sa:  372x

Som človek stojaci nohami pevne na zemi, napriek tomu chcem byť natoľko naivná, aby som znovu a znovu uverila v spravodlivosť dnešného sveta. Zoznam autorových rubrík:  Podnikanie na SlovenskuSúkromné

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