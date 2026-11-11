Hovädzia sviečková na smotane s brusnicovou omáčkou

Príprava tohto jedla je náročnejšia na čas, ale výsledok každopádne stojí za to. Použijeme nasledovné suroviny.
Hovädziu sviečkovú - niekto si tento proces vie zjednodušiť použitím bravčového mäsa. Rýchlejšie sa dá pripraviť. To už je každého voľba, ušetrí čas, ale hovädzina má svoje špecifiká, ktoré by som nepodceňovala. A na dobré sa niekedy oplatí počkať.
Koreňová zelenina - mrkva, petržlen, zeler.
Slanina -na vyšpikovanie mäsa.
Šľahačka, prípadne smotana.
Polievková lyžica hladkej múky na zahustenie omáčky.
Koreniny - soľ, korenie / celé čierne, nové /, bobkový list.
Brusnice, cukor.
Mäsko si pripravíme, umyjeme, osušíme servítkou.
Slaninu nakrájame.
Špikujeme ňou panenku.
Zvyšnú slaninu opražíme ....a prudko na nej opečieme panenku, nech sa mäso zatiahne.
Pripravíme zeleninu. Môžeme nakrájať na kocky, alebo nastrúhame.
Mäso v hrnci zasypeme zeleninou, dochutíme soľou, korením /nové, aj čierne/, bobkovým listom, podlejeme vodou a zakryjeme.
Vložíme do rúry, prípadne môžeme dusiť aj na sporáku.
Keď je mäso dostatočne mäkké, vyberieme ho z hrnca.
Zvyšnú hmotu rozmixujeme. Bobkové listy a korenie pred tým vyberieme.
Mierne zahustíme hladkou múkou / zátrepkou/, zalejeme smotanou a omáčku máme hotovú.
Brusnice umyjeme, prevaríme s cukrom na miernom ohni. Vznikne rôsolová omáčka, ktorou ochutíme mäso na tanieri. Brusnice nášmu smotanovo-mäsovému jedlu pridajú trpko-sladkú nezameniteľnú príchuť. Obsahujú veľa pektínu, tak sa rýchlo zahustia.
Zvyšné brusnice odložíme na neskôr. Jednoducho zasterilizujeme.
Máme hotovo. Naparíme knedľu a môžeme podávať.
Na tanieroch nezostalo nič, ale máme ťa radi, tak dostaneš osobitnú porciu.