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3. okt 2026 o 20:50
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Hybaj na huby

Hop - šup do lesa, berte deti, vnúčatá, vypnite im telefóny a ide sa.

Ľuboslava Šusteková
Ľuboslava Šusteková Bloger
Hybaj na huby
(Zdroj: Šusteková)
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Krásne babie leto, ktoré nás tento týždeň sprevádza láka na prechádzku.

Poďme spojiť príjemné s užitočným. V našom lese to už začalo, zatiaľ len prvá fáza hríbová, ale časom určite vyrastú aj ostatné huby. Keďže hríby sa kamarátia s muchotrávkou červenou, presne táto huba nás priláka na to správne miesto. Verte jej indikácii a srdiečko sa poteší.

Treba si trošku aj "zamakať", vystúpať do tej správnej nadmorskej výšky.

Obrázok blogu
(zdroj: Šusteková)

Potom už len "oči na stopky".

Obrázok blogu
(zdroj: Šusteková)
Obrázok blogu
(zdroj: Šusteková)
Obrázok blogu
(zdroj: Šusteková)
Obrázok blogu
(zdroj: Šusteková)
Obrázok blogu
(zdroj: Šusteková)
Obrázok blogu
(zdroj: Šusteková)
Obrázok blogu
(zdroj: Šusteková)
Obrázok blogu
(zdroj: Šusteková)
Obrázok blogu
(zdroj: Šusteková)
Obrázok blogu
(zdroj: Šusteková)
Obrázok blogu
(zdroj: Šusteková)
Obrázok blogu
(zdroj: Šusteková)
Obrázok blogu
(zdroj: Šusteková)

Výhoda teplých dní - takto krásne do biela viete na slniečku usušiť hríby.

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Obrázok blogu
(zdroj: Šusteková)

Toto si nemohol nechať ujsť. Medveďa sme domov nepriniesli, ale klieštika veru áno, preto treba dávať pozor.

Obrázok blogu
(zdroj: Šusteková)
Ľuboslava Šusteková

Ľuboslava Šusteková
Bloger 
  • Počet článkov:  89
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  • Páči sa:  363x

Som človek stojaci nohami pevne na zemi, napriek tomu chcem byť natoľko naivná, aby som znovu a znovu uverila v spravodlivosť dnešného sveta. Zoznam autorových rubrík:  Podnikanie na SlovenskuSúkromné

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