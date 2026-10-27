V Ríme som bol osobne, Banskú Bystricu som pozeral v televízii a najbližšie zápasy Slovana nebudem pozerať vôbec.

Kým prejdem v blogoch definitívne k školstvu, ešte raz zostanem pri Slovane.
Téma najbližšieho blogu: Klasifikácia prospechu. O komisionálnych skúškach pre vymeškané hodiny aj o tom, ako sa z čistej jednotkárky za hodinu stala neprospievajúca žiačka.
Pri Slovane zostávam preto. že takéto hanebné výkony, aké predvádzajú hráči tohto klubu v posledných rokoch, si v histórii nepamätám. Áno, bolo aj obdobie, keď Slovan vypadol do druhej ligy, ale vtedy, po tragickej smrti sponzora, zostal úplne bez peňazí a na štadióne nebola ani teplá voda. Terajší hráči majú nový štadión, špičkové podmienky a vysoké platy. Chýba im len jedno – chuť hrať futbal.
Ako som uviedol už v titulku, bol som na zápase v Ríme. Popíšem túto odyseu podrobnejšie z toho dôvodu, aby aj nezainteresovaným bolo jasné, čím si fanúšik Slovana musí prejsť nielen pred antifutbalom v podaní Slovana, ale aj po ňom. Pritom my sme mali sprievodcu, ktorý roky žil v Taliansku, takže sme mali pobyt značne uľahčený. Do Ríma sme leteli v deň zápasu z Bratislavy o 15.20, z letiska sme chytili prvý taxík, takže v hoteli sme boli pomerne skoro. Mali sme naplánovanú večeru a potom cestu na štadión. Dodatočne sme sa však dozvedeli, že s lístkami do sektora hostí musíme ísť na miesto vopred určené pre fanúšikov Slovana, odkiaľ budú všetci prevezení autobusmi na štadión. Takže z večere nebolo nič, ledva sme stihli do seba šupnúť zo dva - zo tri. Po príchode na štadión sme prešli niekoľkonásobnými kontrolami vstupeniek, občianskych preukazov a ohmatávačkami. Na turniketoch nefungovalo dobre skenovanie vstupeniek, takže jeden človek sa tam zdržal aj niekoľko minút.
Antifutbal bol zo strany Slovana opäť nepozerateľný a Taliani by možno časom aj znervózneli, keby si Slovan tradične nezačal dávať góly sám. Prvá lopta nakopnutá z priameho kopu do šestnástky – gól atď. No a chyba Barseghyana pred tretím gólom, to už je no koment. No a keďže sa na futbal nedalo pozerať, upútalo len prehadzovanie predmetov z jedného sektora do druhého a v druhom polčase aj bitka. Talianov okrem výkonu svojich hráčov zaujali aj opakované výkopy Takáča do autu. Je zaujímavé, že kým z jednej strany sektora hostí musela byť časť sedadiel prázdna, z druhej strany to tak nebolo, takže ultras Slovana a talianskych fanúšikov delila len ohrada. Tam aj napokon vypukol konflikt, ktorý vyvolali od začiatku pripravení Taliani. Na internete som čítal anonymné vyjadrenie jednej panej o pekle v sektore hostí a o ohrození divákov vrátane detí, ako musela utekať zo štadióna a aj anonymné dementovanie takejto situácie zo strany iného účastníka zápasu. Musím povedať, že vyjadrenie tejto panej sa absolútne nezakladá na pravde. Konflikt prebiehal výlučne pri ohrade a v ostatnej časti sektora divákom nič nehrozilo. Ak by táto pani aj mala vstupenku pri ohrade, mala by dostatok času a priestoru presunúť sa na voľné sedadlá v bezpečnej vzdialenosti. Fanúšikovia Slovana si totiž posadali aj na miesta na druhej strane, pôvodne ohradené páskou, takže usporiadatelia na tej strane (dvaja chlapci a jedno dievča, všetci "slušňáci" vo veku cca 25 rokov) len presunuli pásku do stredu sedadiel. Ohrozených (a to až pri bitke) bolo tak 5 % miest. To ale neznamená, že ostatným muselo byť príjemné pozerať sa na bitku. Talianske médiá píšu, že na vine je Slovan a naše médiá tiež. V súvislosti s určovaním vinníkov si spomínam na pamätný zápas Slovana s Ferencvárošom, keď maďarskí fanúšikovia, neslávne známi po celej Európe, začali výtržnosti na Tehelnom poli, vytrhávali sedadlá a hádzali ich po fanúšikoch Slovana. Napriek tomu, že konflikt začali oni (bez viny samozrejme nebol ani jeden tábor), podľa maďarských médií boli na vine len Slovanisti a podľa našich médií tiež. Ešte aj UEFA uložila vyššiu pokutu Slovanu, lebo Slováci mali v UEFE slabšie páky.
Po zápase sme museli zostať na štadióne ešte asi hodinu a pol. Potom nás vypustili, husto pršalo, takže väčšina ľudí zmokla do nitky. Pred štadiónom stál kordón policajtov. Keďže sme mali sprievodcu s perfektným ovládaním taliančiny, policajtov požiadal, aby nás pustili, že chceme ísť taxíkom do hotela. Nič nepomohlo a museli sme nastúpiť do autobusov, ktoré nás odviezli na opačný koniec mesta. Po vystúpení sme opäť zmokli a z hlavnej stanice, kam sme išli pešo, náš sprievodca zavolal taxík. Mal taliansku kartu, takže taxík prišiel. Slovákom údajne taxikári v noci mobily nedvíhali. Do hotela sme prišli po pol druhej v noci.
No a teraz k samotnému antifutbalu, ktorý Slovan vytrvalo a roky (okrem výnimiek) predvádza. Už po zápase s Celticom Glasgowv v predchádzajúcej edícii ligy majstrov som v jednom z blogov uviedol, že tri góly v prvom polčase neboli dôsledkom kvality hry súpera, ale dôsledkom nekvality hry Slovana: prvý roh – gól, prvá lopta nakopnutá do šestnástky – gól, hlúpy faul v šestnástke – gól. V druhom polčase potom dvaja Japonci zosmiešnili celý Slovan. Proti pomenovaniu výsledku 5:1 debaklom sa ostro ohradil vtedajší tréner, lebo rozpočet. A nemáme sa pozerať na hru a výsledok, ale máme sa tešiť z postupu Slovana do ligy majstrov. Už vtedy som zdôrazňoval, že nakopnúť loptu do šestnástky dokáže hocijaké slabé mužstvo a že Slovan bude mať problémy aj v lige. Úroveň obrany Slovana je totiž podpriemerná aj na našu ligu, ba dokonca aj na nižšie súťaže. A to sa postupne aj ukázalo. Slovan prehral s Prešovom, Ružomberkom, Košicami, Trenčínom, proste s kýmkoľvek z dolnej časti tabuľky, komu sa na Tehelku na rozdiel od Slovana chcelo hrať futbal. Ťažko sa čítalo vyjadrenie osemnásťročného hráča Prešova po ich víťazstve 2:0 na Tehelnom poli, že na Slovan išli už dopredu vyhrať. Ale realita je taká. Na Slovan si idú aj najslabšie mužstvá ligy po body. Aj v tejto sezóne hrá Slovan v zápase maximálne tridsať minút. Nemá na Dunajskú Stredu, Žilinu, Michalovce, Skalicu, Banskú Bystricu či Komárno, s ktorým vyhral len so šťastím. Veľa nechýbalo a Slovan by bol vypadol z pohára s treťoligovou Nitrou. Za stavu 1:0 pre Nitru išiel jej hráč v druhom polčase sám na brankára a ak by Nitra vyhrávala o dva góly, je predpoklad, že by Slovan výsledok neotočil. A opäť – hrubé chyby v obrane. Napokon, donaha Slovan vyzlečie možno už Pohronie, prípadne Šamorín, ak k tomuto zápasu vôbec príde. Naposledy Slovan postúpil so Šamorínom len na pokutové kopy.
Mnoho ľudí si kladie otázku, ako je možné, že Slovan v jednom zápase vyhrá o tri góly a v ďalšom stratí body. Je to podľa mňa otázka šťastia. Zoberme si Banskú Bystricu. Slovan s ňou predchádzajúci zápas vyhral 4:0. Ale pozor! Zápas sa začal prihrávkou Pokorného do gólovej šance Polievkovi a pokiaľ by dal gól, bol by to úplne iný zápas. Za stavu 0:1 prešiel Ďuriš okolo Markoviča ako okolo stĺpa, obtočil sa okolo nehybného Bajriča a vystrelil tesne vedľa tyče. Brankár sa len pozeral, kde skončí lopta. Keďže mal Slovan šťastie, pridal ďalšie góly a vyhral rozdielom triedy. V zápase doma však šťastie nemal, a tak stratil body. A pritom paradoxne ani tento zápas nemal až tak ďaleko od 4:0. Ak by Griger s Marcellim nemali momentálne nulovú kvalitu, premenili by vyložené šance a Hanes by ich nepremenil, možno by sa zápas skončil opäť 4:0. K Hanesovým šanciam by možno ani neprišlo. Keby... A hovorilo by sa, ako mal Slovan celý zápas pod kontrolou. Podobný prípad zápas s Trnavou. Slovan vyhrával 1:0 a Chorcheli sa po priamom kope z tridsať metrov dostal za obranu (!!!) a bolo len šťastím pre Slovan, že hlavičkoval do Takáča. Nemusím asi zdôrazňovať, že ak by premenil šancu, zápas by mal úplne iný obraz (čo samozrejme neznamená, že by ho Slovan napokon aj tak nemohol vyhrať). Rovnako aj po prípadnej premenenej šanci Kudličku. Chcem len poukázať, že od straty bodov po víťazstvo o triedu nemusí byť až tak ďaleko. Aj keď nástup do zápasu, aktivita, napádanie súpera boli zo strany Slovana (možno aj kvôli ultimátu fanúšikov) nevídanej kvality. Po vyhratých zápasoch možno nevenujeme pozornosť hrubým chybám v obrane a pri bránení, ktoré nás v iných zápasoch stoja body. Pripomeňme si zápas so Žilinou v minulej sezóne. Slovan vyhrával po polčase 3:0, Žilina dala gól a Slovan sa rozsypal, lebo svojich 30 minút už mal odohratých. Napokon zápas skončil 3:2 pre Slovan s obrovským tlakom Žiliny v závere a všetci dobre vedeli, že keby rozhodca nebol ukončil zápas v 92. minúte, Žilina by bola s najväčšou pravdepodobnosťou vyrovnala, lebo Slovan už ani nevedel, čo hrá. Aj v súvislosti so zápasom s AS Rím Pokorný po zápase povedal, že Slovan sa po prvom góle rozsypal. Z akých dôvodov? Tu predsa nešlo o nejaký zápas predkola, že ak nevyhráme, vypadneme.
Všetci vieme, že hlavným problémom Slovana je obrana. (V minulej sezóne dostal Slovan najviac gólov zo štandardných situácií zo všetkých mužstiev v lige.) V tejto súvislosti by asi fanúšika zaujímalo, kto odporučil kúpiť Voeta, Fogninga, Wimmera, Kozlovského, Markoviča ... Bohužiaľ aj z predtým vynikajúceho Blackmana je vygumovaný hráč a blíži sa ďalšia reprezentačná prestávka. Sandro Cruz rovnako nie je na požadovanej úrovni. A aj Bajrič robí pomerne často nevynútené gólové chyby (v zápasoch s Dunajskou Stredou, Michalovcami atď. jeho straty lopty v strede ihriska znamenali stratu bodov a aj zápas vo Švédsku sa začal jeho prihrávkou súperovi do gólovej šance.) Z druhej strany, stopér sa chybám úplne nevyhne a Bajrič má svoje kvality, ale podľa mňa by mu asi skôr pasovala pozícia nejakého predstopéra. Kvalitného stopéra, ktorý by dirigoval obranu, bol schopný odhlavičkovať centre do šestnástky, nemáme. V zápase so Stuttgartom išli prvé rohy na hlavy ich hráčov a keď konečne jednu loptu hlavičkoval náš hráč, prihral protihráčovi, z čoho bolo brvno. Čerešničkou na torte je kúpa stopéra Camaru Sa v hodine dvanástej a dokonca bez opcie, ktorý nehráva ani v lige majstrov, ani v našej lige. Ďalšia premyslená kúpa. No a ak sa k nemožnej obrane pridruží slabý stred poľa bez výraznejšieho tvorivého hráča, s hráčmi, ktorí striedajú lepšie výkony s úplne slabými, nemáme sa čomu čudovať.
Najväčšiu potenciálnu kvalitu má útok, lenže skutočná kvalita hry útočníkov je od predpokladu na míle vzdialená (v zátvorke uvádzam počet gólov strelených v tejto sezóne za Slovan). Šporar (4), Bareseghyan (3), Camara Su. (0), Marcelli (0), Kucharevič (1), Čerepkai (0), Maroš (1), Griger (1). ... Šporar a Kucharevič sú sústavne neschopní hrať pre zdravotné dôvody, Barseghyan bez formy a kondície, občas s dobrými prihrávkami. Marcelli, Čerepkai, Griger a Maroš dali spolu jeden gól. Kvalitný hráč je Sulejman Camara, ale niekedy nemá spoluhráča. Má smolu, že mu v Skalici a v lige majstrov neuznali dva nádherné a regulárne góly. A Marcellimu, čo mi je veľmi ľúto, odkedy začal hrať za A mužstvo, vyšla len jedna sezóna. Ako povedal Laco Pecko, už by bolo dobré, keby svoj talent ukázal aj na ihrisku. Dvaja hráči Dunajskej Stredy (Trusa s Ramadanom) dali v jedenástich kolách spolu 17 gólov, osem útočníkov Slovana, klubu, ktorý vraj naša liga nepreverí, s najvyššou hodnotou hráčov (?) a s najvyšším rozpočtom, dalo spolu 11 gólov. Treba k tomu niečo dodať? Ani nováčikovi súťaže útočníci Slovana doma nedali z hry gól. A ešte ku kapitánskej páske. Šporar je nesporne hráčom, ktorý si ju zaslúžil. Lenže väčšinu zápasov neodohrá. No a dať pásku Barseghyanovi, to je nepochopiteľné. Možno ho tak chcel tréner motivovať k väčšej zodpovednosti. Lenže takáto motivácia by zabrala u hráča iného charakteru, než aký má Barseghyan. Za chrapúnske správanie po zápase s BB, by ho mali okamžite zo Slovana vyhodiť. Lebo do tváre fanúšikov napľuval ako kapitán Slovana. Možno už mám voči nemu averziu, ale mne osobne sa nepozdával ani riskantný spôsob, akým kopol pokutový kop.
Pritom zápas s Banskou Bystricou sa nezačal najhoršie. Slovan bol relatívne aktívny, len postupne bolo jasné, že sa to mení na neefektívnu odrhovačku. Chýbala finálna prihrávka, hráči sa báli vystreliť spoza šestnástky, pretože vedia, že netrafia bránu. To sa napr. ukázalo aj v zápase s PSG. Marcelli z trinásť metrov (tradične) netrafil bránu a Barseghyan z priameho kopu z hranice šestnástky radšej kopol loptu oblúčikom do koša brankárovi, lebo si bol vedomý, že inak by lopta išla metre vedľa brány alebo nad bránu. Väčšina hráčov nie je schopná zo vzdialenosti 13 až 18 metrov trafiť bránu. A nemáme ani hlavičkára. Už polčas 0:0 naznačoval riziko výsledku a takémuto polčasu by na Tehelnom poli s nováčikom súťaže ani nemalo prísť. Šance, aké zahodili Griger a Marcelli v druhom polčase, sa ťažko komentujú. Griger si hodil loptu ďaleko a Marcelli namiesto kľučky išiel do brankára. K obidvom sa však lopta ešte odrazila. Namiesto strely z voleja si ju obidvaja dali na zem, aby ju Griger stratil a Marcelli strelil do bočnej siete. Aby som Grigerovi nekrivdil, v dvoch zápasoch bol aktívny, V Trnave, kde dal aj nádherný gól a v Paríži, kde nebol ani na súpiske, ale aj tak sa po zápase okamžite vyskytol na hracej ploche, aby si od súperovho hráča vypýtal dres. Nikto mu ten dres nezávidí, ale po výsledku 6:1 to bola ukážka toho, čo je pre niektorých hráčov v zápase podstatné. (A človeku nevdojak napadne otázka, či aj ostatným hráčom, ktorí neboli na súpiske, bol umožnený výlet do Paríža.) Ak by nám Ďuriš nedaroval gól, zápas by sa možno aj tak skončil remízou. Pokorný je totiž vždy pripravený nahrať súperovi na gól, ako to urobil už v 16. minúte, v závere zápasu a aj medzitým. Z jeho pozápasových rečí mi je už nevoľno. S tvárou baránka sa kajá, ako im je to všetkým ľúto a ako to už nabudúce bude iné. Len zabudne povedať, že ešte horšie. Dunajská Streda, ktorá opakovane nastupovala na zápas po strate bodov Slovana, mu môže byť vďačná. Druhý gól Banskej Bystrice bol neuveriteľný. Zaujímavé je už to, že väčšina fanúšikov ho (po hlúpom faule Bajriča) predpokladala. Takže: 1. hlúpy a zbytočný faul Bajriča, 2. prihrávka Markoviča súperovi v šestnástke, 3. Markovič s Kozlovským sa pozerajú na súpera s loptou, ktorý váha 5 sekúnd, ako teľce a čakajú, kým bude pohodlne centrovať, 4. Úplne voľný Hanes, na ktorého sa pozerá Blackman. 5. Hanes s prehľadom dáva gól. No a za slabou obranou stál Takáč, ktorému zabudli kúpiť zásteru, takže dostal v lige v treťom zápase po sebe gól medzi nohy. S nulovou úspešnosťou zákrokov. Pri prvom góle sa ani nesnažil Hanesovi zmenšiť strelecký uhol. Možno by si niekto mal dať námahu vypočítať percento úspešnosti Takáča a porovnať to s ostatnými brankármi v lige. Podľa môjho názoru Takáč v lige nijako nevyniká a v tomto zápase nemal chytať vôbec. Z druhej strany Hroššov výkon bol obdivuhodný.
Po vysokých prehrách Slovana v európskych súťažiach sa zvykne hovoriť o priepastných rozdieloch medzi našou ligou a zahraničnými ligami. Lenže súčasný Slovan nie ukazovateľom kvality našej ligy. Vždy som si želal, aby bol v optimálnej forme v našej lige, keď hrá európsku súťaž. To sa bohužiaľ v posledných rokoch nikdy nestalo. Pritom fanúšikovi by až tak neprekážali vysoké prehry v lige majstrov, keby niečo hral v našej lige. Výsledok 6: 1 s PSG by bol akceptovateľný, keby si Slovan nedal tri góly sám. A tieto chyby kopíruje aj doma v lige a dokonca v pohári s mužstvami z nižších líg. A ten začiatok: 1. 3. aj 7. minúta gólová chyba. 15. minúta gól. Lenže ak Slovan dostane od nováčika našej ligy dva góly za 5 minút, prehra 4:0 v Ríme je ešte milosrdná. Ultras by mali zorganizovať zápas Slovana doma bez divákov, aby sa títo lajdáci v slovanistických dresoch spamätali. Bohužiaľ, popri spamätaní sa je tu hlavný problém. Toto mužstvo je naozaj slabé. Za väčšinu odchádzajúcich hráčov adekvátne náhrady neprišli. A bez náhrady odišli aj takí tvoriví hráči, akými boli Čakvetadze a Tolič. Problém v súvislosti
Je mi ľúto Kmotríkovcov, ktorí do futbalu dávajú svoje peniaze, aj Yayu Tourého, pre ktorého je futbal všetkým. On asi nebol zvyknutý na hráčov, ktorým stačí výplata a futbal ich nezaujíma. Lenže maslo na ich hlave je v tom, že Slovan sa takmer neposilnil a tréner opakovane vyhlasoval, že má k dispozícii 32 (alebo koľko ich je) kvalitných hráčov a obhajoval ich slabú hru. Hráči vraj nie sú stroje. A hráči svojej údajnej kvalite uverili. Poviem otvorene, že aj ja som v určitom čase uveril, že máme kvalitné mužstvo. Berúc do úvahy napr. Górnik Zabrze, s ktorým Michal Gašparík bez nejakého podstatného doplnenia kádra dokázal takmer zázrak. Zostávam, samozrejme, fanúšikom Slovana a budem mu držať palce. Najbližšie zápasy už nebudem sledovať, aby ma pri nich (alebo v noci po nich) neporazilo. Keď sme v Ríme len tak pre seba tipovali zápas Slovana s Bystricou, všetci predpokladali výhru Slovana minimálne o dva góly. Ja som tipoval remízu 1:1, ktorú som v deň zápasu zmenil na 2:2. Kamarát tipoval 3:1 a povedal mi, že nedáva 4:1 len preto, aby tá moja remíza nevyzerala tak sprosto. Ale na predpoveď straty bodov Slovana alebo gól po priamom kope (rohu, lopte nakopnutej do šestnástky) netreba mať veštecké schopnosti, lebo sa to deje pravidelne. A Slovan vyhral zápas doma naposledy v auguste. Ak sa neurobia rázne opatrenia, Slovan bude naďalej robiť hanbu v lige majstrov, vypadne zo Slovnaft cupu s druholigovým mužstvom a bude rád, ak bude mať pohárové umiestnenie. Nabitý program totiž určite nie je príčinou marazmu. V súvislosti s Dunajskou Stredou naším hlavným problémom nie je bodové manko, ale skutočnosť, že náš konkurent na rozdiel od nás má kvalitných stopérov, výborný stred poľa a troch útočníkov, ktorí dali v jedenástich kolách spolu 22 gólov.