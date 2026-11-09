ŠK Slovan. Kráľ je nahý. Projekt s excelentným hráčom ako hlavným trénerom má vážne trhliny. Výmena trénera je jednou z možností na vyriešenie krízy.

Začína byť čoraz zjavnejšie, že tréner Touré nedokáže adekvátne reagovať na nepriaznivý vývoj v zápasoch a ani neprijíma účinné opatrenia do ďalších zápasov.
V poslednom čase je jeho bezradnosť očividná a opakovanie všeobecných fráz z jeho strany nijako fanúšikov neuspokojuje. Ak generálny manažér aj športový riaditeľ mlčia, vytvárajú živnú pôdu na dohady. Slovanu sa postupne rozplýva nádej na titul a najdôležitejším zápasom v najbližšom období sa stáva zápas s Pohroním. Na debakle v lige majstrov a na stratu bodov s najslabšími mužstvami v našej lige si už fanúšikovia v posledných rokoch zvykli. V súvislosti s odloženým zápasom s Pohroním pripomeniem prehru Slovana v slovenskom pohári s Hornými Orešanmi, mužstvom zo šiestej ligy. Slovan si tak dlho odkladal zápas, až si neuvedomil, že Ljubičič už hral dané kolo za Dunajskú Stredu, a tak podľa pravidiel Slovnaft cupu nemohol hrať to isté kolo za Slovan. (V lige by mohol, čo je na hlavu postavené, ale o to teraz nejde.) A pretože hral, Slovan kontumačne prehral a vypadol z pohára. Otázka však je, prečo si Slovan vôbec takýto zápas odkladal. Mala ho (pri všetkej úcte k súperovi) odohrať v rámci tréningu nejaká jedenástka tretieho sledu.
K výsledku 2:2 s Trenčínom. Niekto by možno hovoril o smolnom góle v závere. Pozrime sa však na vec bližšie. Vychádzajme z premisy, že Slovan hrá v zápase cca 30 minút. A problém je v tom, že závery zápasov zvyčajne do nich nepatria. Výsledok 2:2 a strata alebo hrozba straty bodov v posledných minútach zápasu sú pre Slovan signifikantné. Celje – Slovan. Slovan vyhrával 2:1, v poslednej minúte hrúbka obrany a vyložená šanca Celje. Našťastie pre Slovan nepremenená. Komárno – Slovan. Stav 2:1, šanca Komárna – gól, našťastie pre Slovan rozhodca gól neuznal. Slovan – Banská Bystrica. Stav 2:1, šanca Bystrice, gól na 2:2. Slovan – Trenčín, stav 2:1, šanca Trenčína, gól na 2: 2 a ďalšia strata bodov. Slovan – Podbrezová, stav 2:1, šanca Podbrezovej v 90. minúte zápasu, našťastie pre Slovan nepremenená. Medzi nami, Podbrezová si vytvorila toľko šancí, že človeku nevdojak napadlo, koľko si ich vytvorí Lask. A aj si ich vytvoril.
A teraz výroky hráčov a trénerov, ktoré nepotrebujú komentár.
Yaya Touré, tréner ŠK Slovan
My na našej strane musíme zistiť, čo im (fanúšikom – pozn. autora) prekáža, prečo sú nespokojní, a pokúsiť sa ... zistiť, čo môžeme zlepšiť ...
Ide reprezentačná prestávka, musíme tvrdo pracovať.
Potrebujem čas.
Bol to ťažký zápas. Trenčín je dobre organizované mužstvo.
Dostávame góly ako kluby bojujúce o záchranu.
Marek Ďanovský, tréner AS Trenčín
Hneď po inkasovanom góle a našej rozohrávke bolo badať, že Slovan ustúpil do oveľa nižšieho bloku...
Andráž Šporar
Musíme byť realisti a povedať, že si robíme hanbu.
Každý, kto vybehne na päť minút na ihrisko, nám zoberie body.
Vedieme 2:1 a my vieme, že ten gól dostaneme. Ja si už ani nepamätám, koľko bodov sme tu stratili a kedy sme tu naposledy vyhrali. Je to hanba.
Nemôžeme hrať takýmto spôsobom. Kto potom hráčov Slovana kúpi?
Kevin Wimmer
Dnes sme sa vôbec po prvý raz v tejto sezóne pokúsili nastúpiť v systéme s piatimi obrancami, pritom sme to nikdy netrénovali...
...Štyria naši stabilní hráči zo základu sedeli iba na lavičke... Nechápem takúto rotáciu...
Kvalita kádra sa postupne skôr znižuje než zvyšuje. Teraz sme sa druhýkrát kvalifikovali do ligy majstrov, pričom každý vie, aké príjmy to klubu prináša. Napriek tomu od nás stále odchádzajú najlepší hráči a adekvátne náhrady neprichádzajú.
Inými slovami povedané, Wimmer pred rakúskymi novinármi kritizoval aj to, že Yaya Touré postavil jeho, a nie kvalitnejších hráčov. A má pravdu, lebo on osobne mal prsty vo všetkých troch góloch. Bez ohľadu na to, či má pravdu alebo nie, si toto hráč nemôže dovoliť a ak vedenie Slovana na jeho slová nezareagovalo vôbec a tréner sa ho zastával, ide tiež o jasný dôkaz anarchie v Slovane.
A teraz údaje.
V domácom zápase s Trenčínom Slovan vystrelil 20 striel mimo bránu. Z ôsmich striel na bránu dal jeden gól, Trenčín z troch striel na bránu dva góly. (Pri prvom góle sa Bajrič ani Markovič ani nesnažili gólu zabrániť.)
Kopal bez akéhokoľvek efektu 16 rohov. (Po jednom zle kopnutom rohu dal gól, ale len v dôsledku fatálnej chyby brankára.)
Všetky štyri góly, ktoré dal Slovan v dvoch zápasoch Trenčínu, boli darované od brankára AS (Griger aj Pokorný si napriek tomu zaslúžia pochvalu za pohotové zakončenie).
Reprezentačný tréner Weiss povolal do reprezentácie okrem Takáča aj Pokorného, Marcelliho a Gajdoša.
Dominik Takáč v dvoch po sebe idúcich domácich zápasoch (BB, TN) z piatich striel na bránu dostal štyri góly. Aj keď za góly nemohol, ani (takmer) nič nechytil. Tu chcem ale podotknúť, že obrana robí také hrubé chyby, že po nich spravidla nasledujú vyložené gólové šance a góly. Ak to porovnáme s prvým prehratým zápasom na Tehelnom poli v tejto sezóne s Michalovcami, Slovan dal v ňom z celkového počtu 19 striel štyri na bránu, jeden gól. Teda 15 striel mimo bránu. Michalovce zo šiestich striel štyri na bránu a dva góly. Banská Bystrica, Michalovce a Trenčín spolu vystrelili na Tehelnom poli na bránu 9 striel a z toho dali 6 gólov. Z pohľadu tejto štatistiky by sme prehru s AS Rím 4:0 mali oslavovať. Slovan čaká aj Inter Miláno. Spomínam si na dvojzápas Slovana s Interom Miláno v minulosti – Slovan sa vtedy motal niekde pod stredom tabuľky federálnej ligy. Vonku prehral 2:0 a doma 2:1, pričom sa proti nemu kopali tri penalty. V Bratislave za stavu 1:1 určite vymyslená. Nikto vtedy Slovan za výkon neodsudzoval.
Záver
Je päť minút po dvanástej. Slovan sa musí do konca jesennej časti snažiť získať všetky body v našej lige a v lige majstrov si urobiť čo najmenšiu hanbu. A vedenie musí prikročiť k ráznym opatreniam. K akým, to si manažment iste vyhodnotí sám, pretože zvonka nie je úplne jasné, o čo ide. Ak bude treba, aj vyvodiť dôsledky voči hráčom alebo trénerovi. A, samozrejme, v zimnom prestupovom období doplniť káder, ale o posily. Po prvom postupe do ligy majstrov tiež hráči prestali hrať. Barseghyan ukazoval po každom góle peniaze a bolo verejne známe, že Kašia vybavoval pre hráčov prémiu za postup do ligy majstrov. Nie je mi známe, či vtedy hráči peniaze dostali ani to, či ich požadovali a dostali tento rok. Ale rovnako ako pre dvoma rokmi aj tento rok po postupe do ligy majstrov prestali hrať.
A ešte niečo. Vo verejnom priestore som zachytil názor, že terajší tréner by mal odísť a namiesto neho by Slovan mali trénovať Vladimír Weiss mladší a Guram Kašia. Každý má samozrejme právo vyjadriť svoj názor, len ja to nepovažujem za šťastné, pretože by niekto mohol na základe toho začať uvažovať nad krízou v Slovane v duchu starorímskeho „Cui bono?“.